Taras – aranżacja letniego stołu na tarasie

Taras jest przedłużeniem wnętrza pozwalającym w pełni wykorzystać przewagę domu nad choćby największym mieszkaniem. Przez długie miesiące (znacznie dłużej, niż sądzą mieszkańcy bloków) służy do spożywania posiłków, odpoczynku, a nawet do pracy. W zacisznym miejscu osłoniętym od wiatru nawet jesienią (choć wtedy w trochę cieplejszym ubraniu) jest przyjemniej niż w zamkniętym pomieszczeniu. Myśląc o domu, nie traktujmy tarasu jako dodatku – to jedna z ogromnych zalet mieszkania na swoim.

Taras w słońcu i w cieniu

Wybór miejsca na taras jest bardzo istotny. Jeśli chcemy korzystać z tarasu przez dużą część roku, pamiętajmy, że na większości terenu Polski wieją przeważnie wiatry zachodnie. Taras od zachodu będzie narażony na ich podmuchy. Latem prażące słońce oraz ciepło oddawane przez nagrzane w dzień mury i posadzkę zachodniego tarasu spowodują, że uciekając przed nieznośnym gorącem, przeniesiemy się z niego do jakiegoś zacienionego miejsca. Najbardziej korzystne wydaje się usytuowanie tarasu od strony południowo-wschodniej, najlepiej w zagięciu domu, tak żeby od zachodu znajdowała się ściana budynku. To najlepsze zabezpieczenie przed wiatrem i popołudniowym słońcem w miesiącach letnich. Taras osłonięty od słońca i wiatru będzie wykorzystywany chętniej i częściej.

Od kaprysów pogody uniezależnia nas dach. Jeśli wielkość działki i nasz budżet na to pozwalają, warto pomyśleć o tarasie zadaszonym. Decyzje dotyczące niektórych rozwiązań (podcień, przedłużony okap lub osobny dach nad tarasem) zapadają na etapie opracowywania lub wyboru projektu domu, na inne rzeczy można się zdecydować później. Do tej drugiej grupy należy markiza tarasowa, którą często stosuje się w przypadku tarasów od południa. Pamiętajmy jednak, że sprawdza się ona jako ochrona od słońca, ale nie od wiatru. Pod wpływem jego silnych podmuchów zwija się automatycznie. Poza tym wymaga zasilania elektrycznego – ręczne sterowanie to ciężka praca.

Przed promieniami słońca chronią również konstrukcje takie jak drewniane i aluminiowe trejaże, lekkie szklane daszki albo rozsuwane oranżerie. Można też osłonić taras od wiatru wysokim żywopłotem, przy okazji zacieniającym go od strony zachodniej. Warto pamiętać, że w południe słońce stoi wysoko, ale rano i po południu wędruje po niebie i jego promienie docierają na zadaszony taras i głębiej do wnętrza domu. Jest to przyjemne jesienią i wiosną, kiedy jesteśmy spragnieni światła słonecznego, latem bywa uciążliwe.

Zadaszony taras nie może służyć do plażowania, warto więc mieć drugi lub przenieść się z plażowaniem na trawę. To drugie rozwiązanie jest bardzo popularne – przyjemniej rozłożyć leżak czy koc na trawie niż na rozgrzanej posadzce. Jeśli jednak chcemy się opalać na tarasie, pomyślmy o ogrodowym prysznicu lub małej sadzawce do schłodzenia ciała. Sadzawka może być sezonowa (na przykład pompowana), a prysznic zasilimy zimną wodą z węża ogrodowego. Takie atrakcje służą nie tylko dzieciom. Planując taras, zadbajmy więc, aby w pobliżu znalazło się wyjście wody z domu lub bezpośrednio ze studni przydomowej (wtedy woda będzie chłodniejsza). Przy okazji umożliwi to zmycie posadzki lub podlanie roślin wokół tarasu. Pamiętajmy tylko o spuszczeniu wody na zimę.

i Autor: Archicom/ Materiały prasowe Wizualizacja widoku z tarasu inwestycji Flare w Warszawie

Wymiary tarasu: jak zaaranżować jadalnię na tarasie

Wymiary tarasu zależą od tego, jak planujemy jego wykorzystanie. Do rozstawienia leżaka potrzebujemy na tarasie powierzchni około 170 x 70 cm oraz przejścia o szerokości minimum 60 cm. Dwa leżaki i stolik między nimi zajmą 170 cm x 200 cm. Pamiętajmy przy tym, że rzadko słońce świeci wzdłuż krawędzi tarasu, najczęściej ustawiamy leżaki skośnie, więc powierzchnia podłogi musi być o 30-40 cm większa w każdą stronę. Parasol zacieniający może mieć nawet ponad 3 m średnicy. Jeśli chcemy, żeby stał na tarasie, dobierzmy jego wymiar do wielkości tarasu i uwzględnijmy dodatkowo margines miejsca, tak żeby parasol nie dotykał ściany budynku.

Strefę stołową na tarasie urządzamy według podobnych zasad jak jadalnię, z tym że zamiast ścian mamy balustradę. Zakładając, że na tarasie będą jadać 4 osoby, jego minimalne wymiary powinny wynosić 280 x 180 cm, jeżeli stół dotyka krótszym bokiem do balustrady lub ściany domu. Sam stół ma boki o długości 120 x 80 cm, z krzesłami zajmuje 120 x 180 cm, reszta to miejsce potrzebne na obejście go dookoła. Jeśli jego blat jest szerszy albo dłuższy, automatycznie potrzebujemy więcej powierzchni. Przyjęcie na 10 osób wymaga stołu o bokach długości 340 x 100 cm, czyli wymiary tarasu z uwzględnieniem komunikacji powinny wynosić minimum 320 x 560 cm.

W części stołowej na tarasie koniecznie zaplanujmy miejsce na pomocniki, na których zgromadzimy potrzebne w czasie przyjęcia akcesoria, postawimy środki odstraszające komary itp. Pomocnikiem może być konsola lub inny stół. Jeżeli taras jest zlokalizowany bezpośrednio przy kuchni, można z nich zrezygnować.

Piaskownica czy basen dmuchany wkomponowane w podest tarasu potrzebują obejścia wokoło, a z jednej strony więcej miejsca do zabawy dla dzieci. Do wymiaru piaskownicy doliczmy z trzech stron po 60 cm, a z czwartej 1,5 m. Zatem jeśli piaskownica ma wymiary 150 x 150 cm, będziemy na nią potrzebowali powierzchni o wymiarach 2,7 x 3,6 m. (Piaskownicę możemy wykonać również jako zagłębioną w tarasie, a jeżeli taras jest drewniany – jej pokrywa po zamknięciu będzie stanowiła fragment posadzki).

Kształt tarasu i schody

Kształt tarasu zależy od kształtu domu, działki oraz od tego, jak wysoko nad terenem znajduje się podłoga parteru. Im wyżej jest położony taras, tym dłuższe będą schody. Gdy znajdą się poza tarasem, wejdą głęboko w ogród, jeśli umieścimy je równolegle do boku tarasu, zajmą mniej ogrodu, ale widok z okna zasłonimy balustradą. Taras w kształcie litery L pozwala sytuować schody na wprost wyjścia i jednocześnie przytulić je do boku tarasu. W sposób naturalny dzieli się on wówczas na dwie strefy – szerszą i węższą. Szerszą wykorzystamy na stół do jedzenia, a węższą na plażowanie.

Przyroda przyzwyczaiła nas do miękkich linii i obłych form, dlatego często rozważamy miękką formę tarasu. Pamiętajmy jednak, że jest to droższe i bardziej skomplikowane w wykonaniu rozwiązanie, a nierzadko taras i tak obsadzamy wkoło roślinami, które ukrywają i rozmywają jego granice. Zarówno opływowa, jak i prosta krawędź powinna być skomponowana z ogrodem – taras należy przecież w takim samym stopniu do domu, jak i do przestrzeni poza nim.

Taras do dobrej zabawy

Połączenia funkcjonalne z wnętrzem domu są kluczowe, gdy planujemy organizowanie przyjęć na tarasie. Musimy zwrócić wówczas uwagę na odległość od kuchni oraz przewidzieć miejsce na stół, pomocniki do odstawienia naczyń czy do wcześniejszego przygotowania sztućców, szklanek i napojów. Warto też przewidzieć miejsce na podgrzewacz do potraw, a nawet ekspres do kawy (o ile pamiętaliśmy o zamontowaniu gniazdka elektrycznego). Zakładając, że przyjęcia czy ogólnie posiłki na tarasie będą się odbywać często, dopilnujmy, żeby był on na tym samym poziomie co kuchnia. Noszenie po schodach tac z potrawami jest niewygodne i uciążliwe, więc prawdopodobnie szybko zrezygnujemy z pokonywania barier i zostaniemy w domu. Jeśli mamy czerpać przyjemność z jedzenia na świeżym powietrzu, zadbajmy o zminimalizowanie przeszkód i uciążliwości.

Szlak komunikacyjny między domem a ogrodem przebiegający przez taras również wymaga chwili namysłu. Jeżeli taras znajduje się na poziomie terenu i nie potrzebujemy balustrady – wygraliśmy los na loterii: mamy pełną dowolność w jego aranżacji. Jest to jednak przypadek dosyć rzadki, często od ogrodu dzieli nas kilka, jeśli nie kilkanaście stopni. Powstaje wtedy dylemat, co ważniejsze: widok z okna, bezkolizyjna komunikacja czy funkcjonalna obsługa stołu. Balustrada, która jest konieczna przy krawędzi tarasu wyniesionego ponad poziom terenu, zazwyczaj zasłania widok na ogród. Jeśli więc zaplanujemy schody na wprost drzwi wyjściowych na taras – zyskamy podwójnie: sprawną komunikację i piękny widok (w miejscu schodów nie ma balustrady). Stół najwygodniej i najbezpieczniej umieścić z boku głównego szlaku komunikacyjnego.

Właściciele domów z wyniesionym parterem (rozwiązanie bardzo często spotykane w starszych budynkach) mogą wziąć pod uwagę taras dwupoziomowy. Pozwala on uniknąć schodów między domem a częścią jadalnianą, a równocześnie zbliżyć się do terenu drugim, położonym niżej poziomem służącym na przykład plażowaniu czy wypoczynkowi.

Dwa wyjścia z domu ułatwiają zagospodarowanie tarasu. Przy tym bliżej kuchni planujemy jedzenie, a to z salonu odsłania widok na ogród i służy do sprawnej komunikacji. Czasem na taras wychodzą również drzwi od gabinetu, a nawet sypialni. Wtedy naturalnie dzieli się on na kilka stref. Przy wielu wyjściach na taras trzeba pamiętać o zapewnieniu komunikacji pomiędzy strefami oraz o ich odpowiednim oświetleniu.

i Autor: Marcin Czechowicz Do obsadzenia skarpy warto wykorzystać rośliny iglaste. Są trwałe i proste w uprawie, a co najważniejsze – zdobią taras przez cały rok. Między nimi dobrze będą wyglądały byliny

Jak urządzić taras nastrojowy i bezpieczny

Taras zadaszony pozwala na montaż oświetlenia na suficie, natomiast otwarty skłania do umieszczenia lamp na elewacji domu. Takie lampy powodują olśnienie osób siedzących twarzą do budynku, są więc nieprzyjazne dla biesiadników. Jeśli planujemy umieścić je właśnie na ścianie budynku, pomyślmy o oświetleniu odbitym (rozproszonym). Lampy skierowane na ścianę dadzą łagodne, rozproszone światło, które nie zmęczy i będzie sprzyjało długim wieczornym rozmowom. Oprawy mogą być montowane również w podłodze tarasu i skierowane na ściany budynku. Niskie lampy wolno stojące lub umieszczone w balustradzie oświetlą podłogę, a na stole postawimy lampiony oliwne albo osłonięte świece.

Szczególnie ważnym elementem oświetlenia tarasu są ciągi komunikacyjne. Jeśli taras ma schody, należy je oświetlić. Wszelkie stopnie i progi – również. Lokalizacja punktów oświetleniowych powinna być podyktowana przez względy bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne, gdy taras jest wysoko nad ziemią. Warto również pomyśleć o gniazdku elektrycznym, najlepiej wodoszczelnym, zlokalizowanym w bezpiecznym miejscu (osłoniętym od deszczu i śniegu) oraz wyłączanym wewnątrz domu zwykłym łącznikiem do światła. Skrzynkę na gniazdko można zrobić w elewacji budynku, słupku zadaszenia albo w murku przy schodkach, nie lokalizujmy jednak gniazdka w posadzce. Podłączymy do niego radio, grill elektryczny czy lampę, ale także elektryczną kosiarkę czy sprężarkę do nadmuchania sadzawki.

