Kilka zimowych miesięcy wystarczy, żeby na tarasie zgromadziły się różne zanieczyszczenia, powstały plamy po brudnym, topniejącym śniegu czy widoczne stały się niewielkie uszkodzenia nawierzchni spowodowane mrozem. Dlatego najpierw taras trzeba zamieść i umyć (uniwersalnym środkiem jest woda z dodatkiem delikatnego detergentu, na przykład płynu do mycia naczyń, lub roztwór mydła, ale można też zastosować jeden z preparatów do czyszczenia nawierzchni), a następnie, jeżeli jest taka konieczność – naprawić.

Warto go też zaimpregnować, bo plamy z kawy, wina, soków czy tłuszczu, o które na tarasie nietrudno, łatwo wnikają w niezabezpieczoną powierzchnię. Podpowiadamy, jak porządkować po zimie taras z drewna, płytek ceramicznych, kamienia i betonu.

Taras po zimie - wiosenne porządki na tarasie z drewna

Taki taras wiosną wymaga najwięcej zabiegów. Drewno to materiał bardzo plastyczny. Pod wpływem zmian wilgotności i temperatury pracuje, czego efektem może być obluzowanie wkrętów lub innych łączników – trzeba je więc dokręcić lub wymienić. Powinniśmy też sprawdzić, czy w drewnie nie powstały ubytki, i w razie konieczności wypełnić je szpachlówką.

Jeżeli powierzchnia desek była olejowana (elementy z drewna rodzimego po uprzedniej impregnacji), to co roku wiosną po dokładnym umyciu i wyschnięciu należy ją pokryć nową warstwą oleju do drewna. Preparat rozprowadza się cienką warstwą wzdłuż słojów, najlepiej miękką szmatką, ale można też pędzlem. Zabieg warto powtórzyć dwukrotnie – poczekać od kilku do kilkunastu godzin, aż pierwsza warstwa zaschnie, i nanieść następną. Olejowanie chroni drewno przed zabrudzeniami i wnikaniem wody, a więc również przed paczeniem i pękaniem. Sprawia też, że nie zmienia ono barwy pod wpływem słońca (niezaolejowane drewno szarzeje).

Do konserwacji tarasów nie są polecane lakiery i lakierobejce, którymi między innymi maluje się ogrodzenia, ponieważ są mało odporne na ścieranie, poza tym z czasem łuszczą się i wyglądają nieestetycznie. Taką powłokę przed nałożeniem nowej warstwy trzeba dokładnie usunąć na przykład szlifierką lub specjalnym środkiem do usuwania starych farb i lakierówdo drewna.

i Autor: Radoslav Cajkovic/ Getty Images Olejowanie tarasu drewnianego przeprowadza się po dokładnym umyciu i wysuszeniu powierzchni. Preparat nakłada się cienką warstwą wzdłuż słojów, najlepiej miękką szmatką lub pędzlem, a następnie – po wchłonięciu pierwszej warstwy – powtarza zabieg dla lepszej ochrony przed wodą i zabrudzeniami

Taras po zimie - wiosenne porządki na tarasie z płytek ceramicznych

Płytki ceramiczne nie chłoną brudu, więc zazwyczaj wystarczy je umyć wodą z dodatkiem detergentu lub specjalnego środka do pielęgnacji. Usunięcie większych, wżartych w powierzchnię zabrudzeń będzie łatwiejsze, jeśli użyjemy myjki ciśnieniowej (nie musimy jej kupować – można ją wypożyczyć w wypożyczalni sprzętu). Jeżeli widoczne są ubytki w fudze wypełniającej spoiny, trzeba je oczyścić i po wyschnięciu uzupełnić elastyczną fugą przeznaczoną do stosowania na zewnątrz budynków. Pęknięte płytki należy wymienić.

Płytki ceramiczne do układania na tarasie są mrozoodporne i nie wymagają konserwacji. Można je jednak po umyciu i odczekaniu, aż wyschną, zabezpieczyć jednym ze środków do impregnacji płytek ceramicznych i spoin. Nawierzchnię pokrytą takim preparatem łatwiej jest utrzymać w czystości (szczególnie łatwo brudzą się fugi). Poza tym zapobiega on wnikaniu wody w mikropęknięcia powstałe na powierzchni płytek i w spoinach, co przedłuża trwałość tarasu. Impregnację należy przeprowadzać co kilka lat.

Taras po zimie - wiosenne porządki na tarasie z kamienia

Najłatwiejsze w pielęgnacji są płyty granitowe, które poza umyciem nie wymagają dodatkowych zabiegów. Więcej pracy trzeba włożyć w pielęgnację podłogi z piaskowca lub wapienia. Mają one porowatą strukturę, co sprawia, że chłoną wodę i zabrudzenia. Dlatego pokrywa się je warstwą impregnatu, który tworzy nieprzepuszczalną powłokę. Preparat nakłada się pędzlem na czystą i suchą powierzchnię kamienia. Zabieg ten należy powtarzać co trzy-cztery lata. Impregnacja nie tylko poprawi estetykę nawierzchni tarasu, ale także zwiększy jej trwałość.

W niezaimpregnowany piaskowiec i wapień dość łatwo wnika woda, która zamarzając zimą, zwiększa objętość i rozsadza strukturę skały. Efektem tego jest łuszczenie się jej powierzchni. Impregnacja zapobiega też zarastaniu nawierzchni glonami. Rozwijają się one zwłaszcza w ocienionych miejscach i mają postać zielonego nalotu. Sprawiają, że nawierzchnia staje się śliska.

Taras po zimie - wiosenne porządki na tarasie z elementów betonowych

Impregnacja tarasu z elementów betonowych nie jest niezbędna, ale wskazana. Kostki i płyty betonowe mają porowatą budowę, przez co nasiąkają wodą i łatwo wnikają w nie zabrudzenia. Można je co prawda usunąć jednym z preparatów do czyszczenia lub posłużyć się myjką ciśnieniową, jednak lepiej na betonową powierzchnię nanieść impregnat, który sprawi, że brud nie będzie głęboko wnikał. Elementy pokryte impregnatem nie tylko są łatwiejsze do mycia, ale także nie porastają glonami. Poza tym nie pojawiają się na nich białe wykwity soli. Zabieg ten należy przeprowadzać co trzy-pięć lat.

