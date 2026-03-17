Spis treści
Potrzebne będą:
- ściski stolarskie
- przymiar
- miarka zwijana
- poziomnica
- wiertarko-wkrętarka
- pilarka elektryczna
- myjka ciśnieniowa
- pistolet do kartuszy.
Wykorzystanie drewna do budowy tarasu ma niewątpliwe zalety. Już jego walory estetyczne sprawiają, że może się wspaniale komponować zarówno z elementami wykończenia domu, jak i z roślinami ogrodowymi lub balkonowymi. Ma także atuty użytkowe. Nawet w upalne dni można wyjść na drewniane deski boso – bez obawy, że poparzymy stopy. Poza tym upadek na drewniany taras będzie znacznie mniej dotkliwy niż na wykończony ceramiką czy kamieniem, ponieważ drewno, dzięki swojej sprężystej strukturze, dobrze amortyzuje upadki. Oczywiście jeśli chcemy, by drewniane tarasy przez wiele lat nas cieszyły to musimy wybrać odpowiedni gatunek drewna, przestrzegać zasad budowy, a potem koniecznie pamiętać o prostych, ale ważnych zabiegach pielęgnacyjnych. Należy również pamiętać o wykonaniu spadku tarasu (ok. 1–2%) w celu zapewnienia prawidłowego odprowadzania wody.
Przeczytaj też: Jak zabezpieczyć drewniany taras przed działaniem słońca i wody >>>
Krok I – ułożenie podkładek
Na betonie legary najczęściej układa się obecnie na:
- regulowanych wspornikach plastikowych/aluminiowych (najlepsze i najczęściej polecane rozwiązanie – zapewniają doskonałą wentylację i łatwą regulację spadku),
- gumowych/kauczukowych podkładkach dystansowych,
- klinach PVC/PP,
- legarach aluminiowych.
Drewniane podkładki przyklejane bezpośrednio do betonu stosuje się coraz rzadziej – tylko wtedy, gdy są wykonane z bardzo trwałego gatunku (np. bangkirai, garapa, azobe, massaranduba) i wszystkie powierzchnie zostały wcześniej zabezpieczone impregnatem gruntującym. Jeśli jednak decydujemy się na drewniane podkładki, klej nakładamy tylko na spód podkładki i na beton – nigdy nie smarujemy boków ani góry.
Przeczytaj też: Salon na zewnątrz 2026. Jak urządzić taras? Meble, pergole, markizy, materiały i rośliny >>>
Krok II – wymierzenie desek tarasowych
Przed mocowaniem desek tarasowych trzeba je wymierzyć i w razie konieczności dociąć na potrzebny wymiar. Najwygodniej i najprecyzyjniej robić to pilarką ukośnicą z prowadnicą lub pilarką tarczową z szyną prowadzącą.
Przeczytaj też: Jak urządzić przytulny taras? 16 inspiracji na piękny taras >>>
Krok III – wybór metody przymocowania desek
Do legarów deski najczęściej przykręca się wkrętami ze stali nierdzewnej. Przykręca się je w odległości minimum 15–20 mm od brzegu deski (zalecane 20 mm przy drewnie egzotycznym). W przypadku drewna egzotycznego konieczne jest wcześniejsze nawiercanie otworów, aby zapobiec pękaniu desek.
Alternatywne metody (rzadziej stosowane):
- mocowanie na ukryte klipsy/systemy niewidocznego montażu
- klejenie poliuretanowe lub MS-polimerem – stosowane sporadycznie, głównie przy bardzo cienkich legarach lub tarasach „pływających” bez widocznych wkrętów.
Przeczytaj też: Jak zadaszyć taras? Jak zrobić to najtaniej? Proste sposoby na zadaszenie tarasu >>>
Krok IV – zachowanie odstępu między deskami
Między deskami należy zachować odstęp 5–8 mm. Przy drewnie egzotycznym o dużej stabilności wymiarowej dopuszcza się czasem 4–6 mm, przy gatunkach krajowych (sosna, modrzew) bezpieczniej jest trzymać się 6–8(–10) mm. Należy również zachować odstęp od ścian i innych stałych elementów – min.10–15 mm. Odstęp umożliwia pracę drewna (kurczenie się w upały, pęcznienie podczas wilgoci). Na czas montażu najwygodniej posłużyć się plastikowymi dystansami/klinami dystansowymi (dostępne w zestawach po 50–100 szt.).
Przeczytaj też: Kameralny taras od strony wejścia domu. Jak zaaranżować taką przestrzeń >>>
Krok V – wymycie i impregnacja
Po zamontowaniu deski należy umyć dedykowanym środkiem do czyszczenia tarasów. Po umyciu dokładnie spłukujemy myjką ciśnieniową na niskim ciśnieniu .Po całkowitym wyschnięciu (zwykle 2–5 dni w zależności od pogody) nakładamy olej tarasowy (z filtrem UV lub bez – zależnie od gatunku drewna i oczekiwanego efektu kolorystycznego). Dla zwiększenia trwałości zaleca się zabezpieczenie desek olejem również od spodu przed montażem.
W większości przypadków nie stosuje się osobnego impregnatu gruntującego przed olejem – wystarczy czysty, dobrej jakości olej do drewna tarasowego.