Czy stokrotka afrykańska to roślina wieloletnia?

Stokrotka afrykańska (Osteospermum ecklonis) to idealna roślina na słoneczne balkony i tarasy. Kwitnie długo i obficie. W naturalnych warunkach jest rośliną wieloletnią, ale w naszym klimacie nie przezimuje na zewnątrz, dlatego uprawiana jest zwykle jako roślina jednoroczna.

Jak wygląda stokrotka afrykańska?

Stokrotka afrykańska to roślina charakteryzująca się zwartym, krzaczastym pokrojem. Ma lancetowate liście o ząbkowanych brzegach. Kwiaty osteospermum mają formę koszyczków (są podobne do kwiatów margerytki), średnicę 6-8 cm (u niektórych odmian nawet 10 cm) i przeróżne - zależne od odmiany - kolory, w tym białe, pomarańczowe, żółte, liliowe, fioletowe, czasem dwukolorowe.

Kwiaty stokrotki afrykańskiej zamykają się na noc i w czasie pochmurnych i deszczowych dni, a otwierają przy słonecznej pogodzie. Nowsze odmiany przejawiają tę cechę w mniejszym stopniu

Jakie są wymagania osteospermum?

Stanowisko dla stokrotki afrykańskiej. Osteospermum bardzo lubi słońce - najlepsze dla niego jest miejsce zaciszne, osłonięte od wiatru i dobrze nasłonecznione - może rosnąć w pełnym słońcu. Najlepsza dla rośliny jest wystawa południowa lub zachodnia.

Podłoże dla stokrotki afrykańskiej musi być przepuszczalne, ponieważ roślina jest bardzo wrażliwa na zalanie korzeni. Sadząc osteospermum w doniczce, koniecznie dajmy warstwę drenażu na dnie pojemnika. Jeżeli w ogrodzie mamy glebę gliniastą i ciężką, to przed posadzeniem rośliny na ogrodowej rabacie, wymieszajmy ziemię ze żwirem i piaskiem, aby ja rozluźnić.

Uprawa i pielęgnacja stokrotki afrykańskiej

Stokrotkę afrykańską można uprawiać zarówno w pojemnikach, jak i w gruncie.

Podlewanie stokrotki afrykańskiej. Stokrotka afrykańska nie wymaga częstego podlewania i dobrze znosi suszę. Rośliny podlewać należy umiarkowanie, dbając przede wszystkim o to, by ziemia w doniczce nie była zbyt mokra - to grozi gniciem korzeni.

Nawożenie stokrotki afrykańskiej. Osteospermum zasila raz w tygodniu się nawozem wieloskładnikowym dla roślin kwitnących.

Stokrotka afrykańska nie wymaga przycinania, natomiast poleca się usuwanie przekwitłych kwiatostanów – przyspiesza to tworzenie nowych kwiatów i lepsze krzewienie się roślin.

Czy stokrotka afrykańska zimuje w Polsce?

W naszych warunkach klimatycznych stokrotka afrykańska nie przezimuje na zewnątrz. Można ją jednak przechować do następnego roku. Roślina może przezimować w pomieszczeniu o temperaturze nie około 10 st. C. Wcześniej pędy rośliny należy skrócić o 10-15 cm wysokości. Podczas zimowania należy zadbać, aby podłoże w doniczce z rośliną było stale lekko wilgotne (ale nie mokre!).

Pod koniec lutego stokrotkę afrykańską należy przesadzić do świeżego podłoża i nieco większej doniczce i przenieść do pomieszczenia, w którym temperatura wynosi ok. 15 st. C. Po 15-tym maja, gdy minie ryzyko wiosennych przymrozków, można roślinę wynieść na zewnątrz (wcześniej warto ją zahartować).

Choroby i szkodniki atakujące osteospermum

Przy dużej wilgotności osteospermum może zostać porażone przez mączniak rzekomy (dla zwalczenia trzeba jak najszybciej zastosować oprysk środkiem grzybowym). W razie pojawienia się szkodników (mszycy, przędziorka), również jak najszybciej zwalczać dostępnymi na rynku chemicznymi środkami ochrony roślin. Unikać trzymania długo mokrych roślin, zarówno części nadziemnej jak i bryły korzeniowej – sprzyja to chorobom grzybowym..

Z czym łączyć stokrotkę afrykańską w kompozycjach?

Szeroka gama kolorystyczna kwiatów osteospermum pozwala na tworzenie ciekawych kompozycji jednogatunkowych. Ale stokrotkę afrykańską można też z powodzeniem łączyć z innymi gatunkami roślin balkonowych, np. z żółtym uczepem czy różnokolorową werbeną.

Polecamy Ciekawe odmiany stokrotki afrykańskiej z serii Springstar® Rośliny osteospermum z serii Springstar® charakteryzują się dobrym wzrostem i krzewieniem, zwartym pokrojem oraz wczesnym i obfitym kwitnieniem. Mogą dorastać około 30 cm wysokości i 40–50 cm szerokości. Doskonale prezentują się w pojemnikach wiszących bądź stojących. Do donicy o średnicy 20 cm wystarczy posadzić jedną roślinę – doskonale się rozrośnie. Przy sadzeniu do pojemników sadzić do substratu torfowego z dodatkiem gliny. W okresie upałów letnich u roślin z serii Springstar może dojść do przerw w kwitnieniu, ale przy niższej temperaturze nocnej rośliny zawiązują nowe pąki i zaczynają na nowo kwitnienie. Osteospermum Springstar ® Big Yellow – o żółtym kolorze kwiatów,

Osteospermum Springstar ® Cinnamon Orange – o brązowym kolorze kwiatów i wąskich, ząbkowanych liściach,

Osteospermum Springstar ® Cooper – o ciekawym, pomarańczowym kolorze kwiatów,

Osteospermum Springstar ® Dark Pink – o fioletowym kolorze kwiatów i szerszych, lekko ząbkowanych liściach,

Osteospermum Springstar ® Magenta Improved – o ciekawym, ciemnofioletowym kolorze kwiatów

Osteospermum Springstar® Sandy Pink - o różowym kolorze kwiatów,

Osteospermum Springstar ® Terracotta – o ciekawym, brązowym kolorze kwiatów, przycięcie przekwitłych roślin w czerwcu sprzyja powtórnemu kwitnieniu wczesną jesienią,

Osteospermum Springstar® White – o białym kolorze kwiatów. Na podstawie materiałów z firmy PLANTPOL

Zastosowanie osteospermum – nie tylko na balkon

Stokrotka afrykańska kojarzona jest głównie z uprawą w pojemnikach na balkonach i tarasach, jednak jej wszechstronność pozwala na znacznie szersze wykorzystanie. W ogrodzie doskonale sprawdza się jako roślina rabatowa, tworząc barwne, jednogatunkowe klomby lub uzupełniając kompozycje z innymi kwiatami letnimi. Pasuje szczególnie do aranżacji w stylu wiejskim i naturalistycznym, gdzie jej duże koszyczki kwiatowe wprowadzają swobodny, kolorowy akcent.

Osteospermum pełni również inne, cenne funkcje. Jego kwiaty są atrakcyjne dla pszczół i innych owadów zapylających, co przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności w ogrodzie. Ponadto, ścięte kwiaty stokrotki afrykańskiej charakteryzują się wyjątkową trwałością w wazonie, dzięki czemu mogą stanowić efektowną ozdobę wnętrz i są chętnie wykorzystywane we florystyce do tworzenia bukietów.

