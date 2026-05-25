Koniec z kapryśnymi roślinami! Stokrotka afrykańska to twardzielka, która ozdobi każdy balkon

Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
2026-05-25 13:57

Stokrotka afrykańska (Osteospermum ecklonis) w ostatnich latach zyskuje ogromną popularność, dekorując liczne balkony i tarasy. Odkryj fascynujące odmiany osteospermum oraz dowiedz się, jak odpowiednio pielęgnować tę roślinę. Zastanawiasz się, czy stokrotka afrykańska to roślina wieloletnia, czy raczej jednoroczna?

Czy stokrotka afrykańska to roślina wieloletnia?

Stokrotka afrykańska (Osteospermum ecklonis) to idealna roślina na słoneczne balkony i tarasy. Kwitnie długo i obficie. W naturalnych warunkach jest rośliną wieloletnią, ale w naszym klimacie nie przezimuje na zewnątrz, dlatego uprawiana jest zwykle jako roślina jednoroczna.

Jak wygląda stokrotka afrykańska?

Stokrotka afrykańska to roślina charakteryzująca się zwartym, krzaczastym pokrojem. Ma lancetowate liście o ząbkowanych brzegach. Kwiaty osteospermum mają formę koszyczków (są podobne do kwiatów margerytki), średnicę 6-8 cm (u niektórych odmian nawet 10 cm) i przeróżne - zależne od odmiany - kolory, w tym białe, pomarańczowe, żółte, liliowe, fioletowe, czasem dwukolorowe.

Kwiaty stokrotki afrykańskiej zamykają się na noc i w czasie pochmurnych i deszczowych dni, a otwierają przy słonecznej pogodzie. Nowsze odmiany przejawiają tę cechę w mniejszym stopniu

Jakie są wymagania osteospermum?

  • Stanowisko dla stokrotki afrykańskiej. Osteospermum bardzo lubi słońce - najlepsze dla niego jest miejsce zaciszne, osłonięte od wiatru i dobrze nasłonecznione - może rosnąć w pełnym słońcu. Najlepsza dla rośliny jest wystawa południowa lub zachodnia.
  • Podłoże dla stokrotki afrykańskiej musi być przepuszczalne, ponieważ roślina jest bardzo wrażliwa na zalanie korzeni. Sadząc osteospermum w doniczce, koniecznie dajmy warstwę drenażu na dnie pojemnika. Jeżeli w ogrodzie mamy glebę gliniastą i ciężką, to przed posadzeniem rośliny na ogrodowej rabacie, wymieszajmy ziemię ze żwirem i piaskiem, aby ja rozluźnić.

Uprawa i pielęgnacja stokrotki afrykańskiej

Stokrotkę afrykańską można uprawiać zarówno w pojemnikach, jak i w gruncie.

  • Podlewanie stokrotki afrykańskiej. Stokrotka afrykańska nie wymaga częstego podlewania i dobrze znosi suszę. Rośliny podlewać należy umiarkowanie, dbając przede wszystkim o to, by ziemia w doniczce nie była zbyt mokra - to grozi gniciem korzeni.
  • Nawożenie stokrotki afrykańskiej. Osteospermum zasila raz w tygodniu się nawozem wieloskładnikowym dla roślin kwitnących.

Stokrotka afrykańska nie wymaga przycinania, natomiast poleca się usuwanie przekwitłych kwiatostanów – przyspiesza to tworzenie nowych kwiatów i lepsze krzewienie się roślin.

Czy stokrotka afrykańska zimuje w Polsce?

W naszych warunkach klimatycznych stokrotka afrykańska nie przezimuje na zewnątrz. Można ją jednak przechować do następnego roku. Roślina może przezimować w pomieszczeniu o temperaturze nie około 10 st. C. Wcześniej pędy rośliny należy skrócić o 10-15 cm wysokości. Podczas zimowania należy zadbać, aby podłoże w doniczce z rośliną było stale lekko wilgotne (ale nie mokre!).

Pod koniec lutego stokrotkę afrykańską należy przesadzić do świeżego podłoża i nieco większej doniczce i przenieść do pomieszczenia, w którym temperatura wynosi ok. 15 st. C. Po 15-tym maja, gdy minie ryzyko wiosennych przymrozków, można roślinę wynieść na zewnątrz (wcześniej warto ją zahartować).

Choroby i szkodniki atakujące osteospermum

Przy dużej wilgotności osteospermum może zostać porażone przez mączniak rzekomy (dla zwalczenia trzeba jak najszybciej zastosować oprysk środkiem grzybowym). W razie pojawienia się szkodników (mszycy, przędziorka), również jak najszybciej zwalczać dostępnymi na rynku chemicznymi środkami ochrony roślin. Unikać trzymania długo mokrych roślin, zarówno części nadziemnej jak i bryły korzeniowej – sprzyja to chorobom grzybowym..

Z czym łączyć stokrotkę afrykańską w kompozycjach?

Szeroka gama kolorystyczna kwiatów osteospermum pozwala na tworzenie ciekawych kompozycji jednogatunkowych. Ale stokrotkę afrykańską można też z powodzeniem łączyć z innymi gatunkami roślin balkonowych, np. z żółtym uczepem czy różnokolorową werbeną.

Autor: Getty Images Stokrotka afrykańska
Ciekawe odmiany stokrotki afrykańskiej z serii Springstar®

Rośliny osteospermum z serii Springstar® charakteryzują się dobrym wzrostem i krzewieniem, zwartym pokrojem oraz wczesnym i obfitym kwitnieniem. Mogą dorastać około 30 cm wysokości i 40–50 cm szerokości. Doskonale prezentują się w pojemnikach wiszących bądź stojących. Do donicy o średnicy 20 cm wystarczy posadzić jedną roślinę – doskonale się rozrośnie. Przy sadzeniu do pojemników sadzić do substratu torfowego z dodatkiem gliny. W okresie upałów letnich u roślin z serii Springstar może dojść do przerw w kwitnieniu, ale przy niższej temperaturze nocnej rośliny zawiązują nowe pąki i zaczynają na nowo kwitnienie.

  • Osteospermum Springstar® Big Yellow – o żółtym kolorze kwiatów,
  • Osteospermum Springstar® Cinnamon Orange – o brązowym kolorze kwiatów i wąskich, ząbkowanych liściach,
  • Osteospermum Springstar® Cooper – o ciekawym, pomarańczowym kolorze kwiatów,
  • Osteospermum Springstar® Dark Pink – o fioletowym kolorze kwiatów i szerszych, lekko ząbkowanych liściach,
  • Osteospermum Springstar® Magenta Improved – o ciekawym, ciemnofioletowym kolorze kwiatów
  • Osteospermum Springstar® Sandy Pink - o różowym kolorze kwiatów,
  • Osteospermum Springstar® Terracotta – o ciekawym, brązowym kolorze kwiatów, przycięcie przekwitłych roślin w czerwcu sprzyja powtórnemu kwitnieniu wczesną jesienią,
  • Osteospermum Springstar® White – o białym kolorze kwiatów.

Na podstawie materiałów z firmy PLANTPOL

Zastosowanie osteospermum – nie tylko na balkon

Stokrotka afrykańska kojarzona jest głównie z uprawą w pojemnikach na balkonach i tarasach, jednak jej wszechstronność pozwala na znacznie szersze wykorzystanie. W ogrodzie doskonale sprawdza się jako roślina rabatowa, tworząc barwne, jednogatunkowe klomby lub uzupełniając kompozycje z innymi kwiatami letnimi. Pasuje szczególnie do aranżacji w stylu wiejskim i naturalistycznym, gdzie jej duże koszyczki kwiatowe wprowadzają swobodny, kolorowy akcent.

Osteospermum pełni również inne, cenne funkcje. Jego kwiaty są atrakcyjne dla pszczół i innych owadów zapylających, co przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności w ogrodzie. Ponadto, ścięte kwiaty stokrotki afrykańskiej charakteryzują się wyjątkową trwałością w wazonie, dzięki czemu mogą stanowić efektowną ozdobę wnętrz i są chętnie wykorzystywane we florystyce do tworzenia bukietów.

