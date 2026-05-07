Ponieważ większość roślin sezonowych to rośliny ciepłolubne, po zakupy kwiatów na balkon i taras wybierzmy się raczej po tzw. Zimnych Ogrodnikach (czyli po 15 maja) – rośliny posadzone w doniczkach i skrzynkach balkonowych po tym terminie nie ucierpią od ewentualnych przymrozków.

Większość roślin balkonowych sadzi się w podobny sposób. Przed sadzeniem przygotujmy pojemniki (donice, skrzynki balkonowe, skrzynie), drenaż (drobne kamyki, keramzyt, żwir) oraz rośliny balkonowe, które chcemy posadzić na balkonie.

Sadzenie kwiatów na balkonie do doniczek i skrzynek - krok po kroku

1. Na dnie doniczki czy skrzynki balkonowej (pojemnika) umieść 5–10-centymetrową warstwę drenażu – mogą to być drobne kamyki, keramzyt, żwir, grys. Lepiej, żeby nie pochodził ze skał wapiennych (w tym z marmuru), bo są z niego wypłukiwane związki wapnia, więc taki drenaż będzie dobry tylko dla roślin lubiących wyższe pH (gęsiówka kaukaska, dyptam jesionolistny, bukszpan).

2. Wsyp warstwę ziemi urodzajnej lub podłoża dla roślin balkonowych. Zwykle jest ono wzbogacone o nawozy, a często zawiera też hydrożel, który gromadzi wodę i zapobiega przesychaniu ziemi (hydrożel można kupić w sklepach ogrodniczych lub zamiast niego wymieszać z ziemią drobno pokruszony styropian). Podłoże powinno mieć odpowiednie pH – większość roślin balkonowych potrzebuje gleby obojętnej, rośliny iglaste – lekko kwaśnej o pH 5,5–6, a różaneczniki – kwaśnej o pH 4,5–5,5.

3. Rośliny balkonowe przeznaczone do posadzenia obficie podlej i wyjmij z doniczek, w których rosły. Jeśli mają bardzo zwartą bryłę korzeniową bądź ich korzenie przerastają przez otwór w dnie pojemnika, trzeba go rozciąć ostrymi nożyczkami, uważając by nie uszkodzić korzeni.

4. Umieść rośliny w nowych pojemnikach i obsyp ziemią, tak by znalazły się na takiej samej głębokości, na jakiej rosły poprzednio.

5. Obficie podlej i postaw w ocienionym miejscu do czasu, gdy się ukorzenią (wskazuje na to zdrowy wygląd roślin i pojawiające się na wierzchołkach pędów młode listki).

6. Zasil nawozem – nie wcześniej niż po trzech tygodniach, by nie przenawozić roślin (nowa ziemia jest bogata w składniki odżywcze).

7. Regularnie podlewaj – obficie, ale tak by korzenie nie były przez dłuższy czas zalane wodą.

Jakie kwiaty wybrać na słoneczny, a jakie na zacieniony balkon?

Podstawą sukcesu w uprawie roślin balkonowych jest dopasowanie gatunków do warunków nasłonecznienia, jakimi dysponujemy. Inne kwiaty sprawdzą się na balkonie o wystawie południowej, a inne na tym skierowanym na północ. Odpowiedni dobór sprawi, że rośliny będą bujnie rosły i obficie kwitły przez cały sezon.

Rośliny na słoneczny balkon (wystawa południowa i zachodnia)

Balkony, na których słońce operuje przez większość dnia, to idealne miejsce dla gatunków światłolubnych. Prawdziwymi miłośniczkami słońca są popularne pelargonie (zarówno rabatowe, jak i zwisające bluszczolistne), petunie oraz ich kaskadowe kuzynki – surfinie. Na takim stanowisku świetnie poradzą sobie także werbeny, gazanie, aksamitki, lantany czy portulaki. Warto pamiętać, że rośliny te będą wymagały częstego i obfitego podlewania w upalne dni.

Rośliny na zacieniony balkon (wystawa północna i wschodnia)

Jeśli twój balkon jest w cieniu przez większą część dnia, nie musisz rezygnować z kwiatowej aranżacji. Na stanowiskach, gdzie słońce operuje krótko, idealnie sprawdzą się niecierpki (zarówno Walleriana, jak i nowogwinejskie), efektowne fuksje o dzwonkowatych kwiatach oraz begonie bulwiaste, których kwiaty przypominają małe róże. Dobrym wyborem będzie również lobelia przylądkowa, tworząca drobne, niebieskie kobierce. Warto także rozważyć posadzenie ozdobnego z liści bluszczu, który będzie zieloną ozdobą przez cały rok.

Wybór doniczek i skrzynek – na co zwrócić uwagę?

Wybór odpowiednich pojemników jest równie ważny, co dobór podłoża. Kluczowe znaczenie ma ich wielkość – zbyt małe doniczki ograniczają wzrost systemu korzeniowego i sprawiają, że ziemia błyskawicznie wysycha. Przyjmuje się, że minimalna średnica okrągłej donicy to 20 cm, a szerokość skrzynki balkonowej nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Zapewni to roślinom wystarczająco dużo miejsca do prawidłowego rozwoju.

Materiał, z którego wykonane są pojemniki, również ma znaczenie. Najpopularniejsze są lekkie i praktyczne doniczki plastikowe. Elegancko prezentują się cięższe donice ceramiczne lub z terakoty, jednak przed użyciem warto je namoczyć w wodzie, by nie "wyciągały" wilgoci z podłoża. Coraz częściej wybierane są także skrzynki drewniane, które należy odpowiednio zaimpregnować.

Niezależnie od materiału, każdy pojemnik musi mieć na dnie otwory drenażowe, które umożliwią odpływ nadmiaru wody. Warto również wybierać jasne kolory pojemników, ponieważ ciemne barwy absorbują promienie słoneczne, co może prowadzić do przegrzania korzeni.

