Dalie (łac. Dahlia)są cenione ze względu na długie i obfite kwitnienie. Zadziwiają różnorodnością form i barw kwiatów. Wiele z popularnych odmian można uprawiać na balkonie.

Jakie dalie wybierać do uprawy na balkonie?

Na balkonie uprawia się ogromną liczbę odmian dalii. Jako wyznacznik można przyjąć wysokość. Warto wybierać przede wszystkim odmiany niskie (do 40 cm), ewentualnie średnie (50-60 cm). Często sprzedawane są w mieszankach, np. zestaw 'Melody' czy mieszanka 'Opera'. To dobre rozwiązanie, jeśli pragnie się, aby balkon był kolorowy.

W przypadku bardziej stonowanej aranżacji, zwykle wybór odmian jest węższy i kupuje się większą liczbę roślin należących do tego samego gatunku lub – w tym przypadku - odmiany. To kwestia gustu, warto jednak zwrócić uwagę na poniższe odmiany.

Te odmiany dalii nadają się do uprawy w donicach

'Sunshine' – ma dwukolorowe, słomkowo- lub łososiowo-czerwone, pojedyncze kwiaty. Jej ozdobą są również bardzo ciemne liście z bordowym lub fioletowym odcieniem. Na balkonie osiąga średnio 60 cm wysokości.

'Melody Mambo' – jej kwiaty są wyraziste, pełne, ciemnoczerwone; 50-60 cm wysokości;

'Gallery Art Fair' – ma białe, pełne kwiaty. Charakteryzuje się słabym wzrostem. Dorasta do 40 cm wysokości. Z tej „serii” warto zwrócić uwagę także na różową 'Gallery Art Nouveau'.

'Sisa' – kwiaty są intensywnie żółte, pełne; wysokość do 50 cm.

'Autumn Fairy' – odmiana dorasta do 40 cm wysokości. Kwiaty są wyraziste, pełne, o pomarańczowej barwie.

'Melody Swing' – ma oryginalne łososiowo-pomarańczowe kwiaty; do 40 cm wysokości.

kaktusowa 'Playa Blanca' – ma kwiaty białe (z żółtawozielonym środkiem). Płatki są rurkowate, grubsze u nasady. Dorasta do 40 cm wysokości.

Do uprawy na balkonie warto wybierać przede wszystkim niskie odmiany dalii

Jak uprawiać dalie w donicach na balkonie?

Dalia to roślina stanowisk słonecznych i osłoniętych od wiatru. W takich warunkach kwitnie długo i obficie. Można ją także uprawiać w miejscu o dużej ilości światła rozproszonego. Uprawa dalii na zacienionym balkonie nie jest wskazana. Gatunek ma duże wymagania glebowe. Zaleca się używać żyznej, zasobnej, ale i przepuszczanej gleby. Może to być ziemia do roślin doniczkowych z dodatkiem kompostu.

Dalia wymaga pojemnych skrzyń i donic. Odmianom niskim (do 40 cm wysokości) zapewnia się pojemniki o głębokości minimum 25 cm. Dla wyższych optymalna głębokość pojemnika wynosi min. 35 cm. Pojemnik dobiera się także pod względem wielkości bulw. Roślina jest wrażliwa na mróz, a nawet na przymrozki. Na balkonie zaleca się ją ustawiać po drugiej połowie maja.

Najefektywniejszy sposób rozmnażania dalii to zakup bulw, a u starszych egzemplarzy podział. Rośliny można sadzić w kwietniu w pojemnikach ustawionych w mini-szklarniach, tunelach foliowych lub umiarkowanie ciepłych pomieszczeniach. To przyśpieszy wzrost (chociaż dalie i tak należą do grupy roślin szybko rozwijających się).

Bulwy dalii umieszcza się na takiej głębokości, by wykształcane, zielone pędy znajdowały się tuż nad powierzchnią.

Przed stworzeniem ostatecznych kompozycji na balkonie sadzonki zaleca się hartować, wystawiając na zewnątrz. Dalie powinny stać tak codziennie kilka godzin przez około dwa tygodnie. Czas hartowania stopniowo wydłuża się.

Dalie można sadzić w skrzynkach balkonowych lub donicach - wybór zależy m.in. od wielkości rośliny

Jak dbać dalie posadzone w doniczce?

Najważniejsze zabiegi pielęgnacyjne u dalii rosnących na balkonie to podlewanie i nawożenie.

Dalie uprawiane w donicach są bardziej kapryśne, źle znoszą nawet krótkotrwałe przesuszenie. Podlewa się je rano lub wieczorem unikając moczenia nadziemnej części. Nawożenie warto stosować co 2-3 tygodnie. Dobre są nawozy humusowe, dla roślin kwitnących, dla surfinii i petunii, a nawet nawozy do pomidorów.

są bardziej kapryśne, źle znoszą nawet krótkotrwałe przesuszenie. Podlewa się je rano lub wieczorem unikając moczenia nadziemnej części. Nawożenie warto stosować co 2-3 tygodnie. Dobre są nawozy humusowe, dla roślin kwitnących, dla surfinii i petunii, a nawet nawozy do pomidorów. Istotne jest także usuwanie przekwitłych kwiatostanów. To przedłuża kwitnienie, ogranicza zaśmiecenie, podnosi walory dekoracyjne dalii i co najważniejsze - zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych, zwłaszcza szarej pleśni.

Przed jesiennymi przymrozkami dalie przenosi się do chłodnego pomieszczenia. Można je wyjąc z donic i oczyścić lub pozostawić w pojemnikach

Uprawa dalii na balkonie sprawia, że obiekt jest piękny od późnej wiosny aż do jesieni. Efektownie komponują się z innymi roślinami balkonowymi. Ze względu na fakt, iż wymagają dużych pojemników, najczęściej uprawia się je w trybie wolnostojącym (donice ustawiane na balkonowej podłodze). Dlatego jest to propozycja raczej na średnie i duże balkony.

