Co to są supertunie?

Supertunia Vista to odmiana zwisającej petunii, która wyróżnia się od reszty odmian licznymi zaletami. Przede wszystkim to roślina niezwykle wytrzymała, szczególnie trwałe są kwiaty. Nie szkodzą im niekorzystne warunki atmosferyczne, jak wiatr, ulewny deszcz czy silne nasłonecznienie. Roślina ma też bardzo długi okres kwitnienia, kwitnie od maja aż do listopada. Z kolei długość pędów dochodzi nawet do 1 metra co sprawia, że zwisające, ukwiecone pędy tworzą niezwykle atrakcyjną, ukwieconą przestrzeń. Jest to też roślina silnie się ukorzeniająca i wypuszczająca wiele pędów, dlatego nawet niewielka liczba sadzonek ukwieci cały balkon.

Kolejną zaletą supertunii jest jej odporność na choroby i to, że nie wymaga szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych. Co ciekawe, te kwiaty nie tylko atrakcyjnie wyglądają, ale też wydzielają delikatny zapach.

Najpiękniejsze odmiany i kolory supertunii

Supertunie występują w wielu wariantach kolorystycznych. Płatki przybierają kolory od białego poprzez różowy, żółty czy na fiolecie kończąc. Mogą być jednobarwne, ale i dwukolorowe lub wielobarwne. Są też kwiaty z przebarwieniami w formie żyłek czy pasków. Dobierając różne wersje, można stworzyć piękną, wielobarwną kompozycję kwiatową.

W sprzedaży dostępnych jest wiele odmian supertunii. Do najpopularniejszych i najpiękniejszych należą:

Paradise w kolorze głęboko czerwonym,

w kolorze głęboko czerwonym, Snowdrift - śnieżno-białe

- śnieżno-białe Silverberry - zewnętrzne części płatków są białe wpadające w róż, a wnętrze kielicha i żyłki są różowe

- zewnętrzne części płatków są białe wpadające w róż, a wnętrze kielicha i żyłki są różowe Yellow w kolorze intensywnie żółtym

w kolorze intensywnie żółtym Hot Pink - intensywnie różowe

- intensywnie różowe Blue Violet - fioletowe

- fioletowe Jazzberry - różowe wpadające w fiolet

- różowe wpadające w fiolet Bubblegum - bladoróżowe

- bladoróżowe Blueberry Star - białe płatki z filetowymi paskami, idącymi od wnętrza kielicha.

Supertunia Silverberry

Jak uprawiać supertunie?

Sadzenie. Supertunie nie są odporne na niskie temperatury i sadzonki możemy zasadzić dopiero wtedy, gdy miną przymrozki, najlepiej w połowie maja. Jeśli zasadzimy wcześniej, to powinniśmy zabierać donice czy skrzynie na noc do pomieszczeń.

Podłoże. Dla supertunii wybieramy ziemię żyzną, próchniczą, przepuszczalną, o odczynie lekko kwaśnym (od 5,5 do 6 pH). Jeśli kupujemy gotową ziemię, to najlepsza będzie ta dla roślin balkonowych i kwitnących.

Donice. Z kolei donice powinny mieć koniecznie odpływ na wodę i warstwę drenażową, w pojemniku nie powinna utrzymywać się woda.

Podlewanie. Supertunie są łatwe w uprawie, natomiast należy je regularnie podlewać. Jeśli kwiaty rosną w pełnym słońcu, a dni są upalne, to wtedy nawet dwa razy dziennie. W okresie chłodniejszym i pochmurnym nawadniamy co kilka dni.

Nawożenie. Te kwiaty intensywnie kwitną, dlatego wymagają także wsparcia w składniki mineralne, należy wiec kwiaty regularnie nawozić. Najlepiej jest stosować gotowe nawozy przeznaczone do surfinii. W sezonie letnim zalecane jest, by dodawać odżywkę do każdego podlewania.

Gdzie sadzić supertunie?

Supertunie najbardziej sprawdzą się na balkonie, wtedy widać ich wszystkie walory. Bardzo dobrze będą rosły w miejscu silnie nasłonecznionym, na przykład od południowej lub południowo zachodniej strony. Możemy je zasadzić w skrzynkach, wiszących donicach czy koszach w miejscu z mocno działającym słońcem, roślina potrzebuje dużo światła, żeby prawidłowo się rozwijać. Supertunie można z powodzeniem uprawiać także na rabatach w ogrodzie.

Supertunia zachwyca obfitością i długością kwitnienia

Czym się różni supertunia od surfinii?

Supertunia w porównaniu z surfinią, która jest odmianą petunii, przewyższa ją kilkoma zaletami. Przede wszystkim supertunia jest bardzo wytrzymała na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych. Deszcz czy wiatr nie zaszkodzą kwiatom, które są trwałe i bardzo szybko się regenerują. Kwiaty starych odmian petunii mogą nieco ucierpieć po intensywnych opadach, a zregenerują się dopiero po kilku dniach. Supertunia jest też bardziej wytrzymała, jeśli chodzi o nawodnienie. Wprawdzie też trzeba ją regularnie podlewać, ale ma niższe wymagania w porównaniu do surfinii.

Supertunia ma też niezwykle długi czas kwitnienia, ten okres trwa od później wiosny do w zasadzie pierwszych przymrozków. Ten okres kwitnienia trwa bez przerwy przez cały sezon. Ponadto przekwitnięte kwiaty zasychają i same odpadają, dlatego nie trzeba ich dodatkowo obrywać.

Czy supertunia jest wieloletnia?

Supertunie – czyli petunie, to rośliny pochodzące z Ameryki Południowej. W naturalnych warunkach są wieloletnie. Jednak w naszym klimacie szkodzą im niskie temperatury - uprawiamy je jako rośliny jednoroczne.

W jakich odstępach sadzić supertunie?

Supertunie najlepiej sadzić w donicach o tej samej głębokości, jak doniczki robocze. Są to rośliny, które mocno się ukorzeniają, dlatego potrzebują dużo przestrzeni. Jeśli sadzonki wsadzamy do jednej skrzynki, to odległość między poszczególnymi roślinami powinna wynosić 35-40 cm.

Jeśli chcemy zasadzić supertunię w doniczce wiszącej, to jedna roślina powinna wystarczyć na pojedynczą donicę. Supertunia wypuści z tej jednej sadzonki wiele ukwieconych pędów, nie powstanie więc wrażenie „łysej” przestrzeni.

