Chcesz mieć ładne kwiaty balkonowe, a masz balkon od strony północnej? Na balkonie północnym w ciągu dnia światło jest rozproszone, a temperatura bardziej wyrównana. Można więc tu uprawiać rośliny balkonowe kwitnące, choć będą kwitły mniej obficie i nie tak długo, jak na balkonach słonecznych. Sprawdzą się też kwiaty balkonowe cieniolubne.

Jakie rośliny na balkon od strony północnej?

Z kwiatów balkonowych całkiem dobrze cień zniosą: begonia bulwiasta, lobelia przylądkowa, niecierpek Waleriana i niecierpek nowogwinejski, żeniszek meksykański, tytoń oskrzydlony, fuksja mieszańcowa, niezapominajki, pierwiosnki.

Do roślin wieloletnich polecanych na balkony północne należą: barwinek, bluszcz pospolity, funkie, paprocie, niektóre iglaki, np. cisy.

Na balkonie z małą ilością słońca nie stawiajmy roślin o kolorowych liściach – nie będą się wybarwiać, a nawet mogą obumierać.

Kompozycje roślinne na balkon północny

Idealnym rozwiązaniem będzie tworzenie na balkonie północnym kompozycji roślinnych w pojemnikach, np. z barwinka, runianki japońskiej, golterii pełzającej, pierwiosnka japońskiego, jasnoty plamistej i różnych odmian funkii. Można też zdecydować się na kwiaty balkonowe cieniolubne i wzbogacać je wiosną o kolorowo kwitnące rośliny sezonowe.

Jak dbać o kwiaty balkonowe na balkonie północnym?

Ziemia w doniczkach na balkonie północnym nie przesycha zbyt szybko, więc roślin balkonowych nie trzeba intensywnie podlewać, nawet podczas upalnego lata (z wyjątkiem tych, które lubią środowisko wilgotne, np. paproci, bluszczu, barwinka).

Specyfika mikroklimatu na balkonie północnym

Aranżacja balkonu o wystawie północnej wymaga zrozumienia jego specyficznego mikroklimatu, który wykracza poza sam niedobór słońca. Kluczową cechą jest tu obecność światła rozproszonego przez większą część dnia, co eliminuje ryzyko poparzenia liści. Temperatura na takim balkonie jest bardziej stabilna i wyrównana, bez gwałtownych skoków, co dla wielu gatunków roślin jest warunkiem korzystniejszym niż ostre słońce.

Cień może wynikać nie tylko z orientacji względem stron świata, ale także z osłonięcia przez wysokie drzewa czy elementy konstrukcyjne budynku. Warto również pamiętać, że otwarty balkon północny bywa narażony na chłodne, porywiste wiatry. Z tego powodu dobrym pomysłem jest zainwestowanie w osłony lub wybór gatunków, które dobrze zniosą takie warunki, tworząc zaciszny i przyjazny dla roślin zakątek.

Jak nawozić rośliny na zacienionym balkonie?

Nawożenie roślin w cieniu wymaga umiaru i dostosowania do potrzeb konkretnego gatunku. Ograniczony dostęp do światła często wiąże się z wolniejszym tempem wzrostu, a co za tym idzie – mniejszym zapotrzebowaniem na składniki odżywcze. Zbyt intensywne dokarmianie może zaszkodzić roślinom, dlatego warto trzymać się zasady, że lepiej nawozić rzadziej, ale regularnie, obserwując kondycję liści i kwiatów.

Nie jest to jednak reguła uniwersalna. Gatunki o dużym zapotrzebowaniu na składniki pokarmowe, takie jak begonia bulwiasta, będą wymagały zasilania przez cały sezon wegetacyjny, aby obficie kwitnąć. Z kolei inne, na przykład barwinek, zadowolą się znacznie mniejszą dawką nawozu uniwersalnego. Przed rozpoczęciem nawożenia zawsze warto sprawdzić indywidualne wymagania wybranej rośliny.

Murator Ogroduje #2: Najlepsze byliny na balkon i taras