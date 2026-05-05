Dlaczego nie chcemy mrówek na tarasie?

Choć mrówki w przyrodzie pełnią wiele ważnych funkcji i są pożytecznymi owadami (m.in. oczyszczają środowisko z martwych owadów, małych zwierząt i resztek roślinnych, spulchniają i napowietrzają podłoże, roznoszą nasiona), to kiedy jednak rozgoszczą się w naszym ogrodzie, a tym bardziej w okolicy naszego domu czy tarasu, zaczynają sprawiać problemy.

Mrówki budując swoje mrowiska mogą uszkadzać elementy konstrukcji domu lub tarasu (np. powodując szkody w izolacji budynku, dziury w szczelinach między kostką brukową itp.), powodują uszkodzenia korzeni i bulw oraz pąków liściowych i kwiatowych roślin, uszkadzają owoce, a nawet zagrażają nam samym, gdyż w obronie gniazda atakują każdego, kto stanowi dla nich zagrożenie, boleśnie kąsając intruza. W takiej sytuacji trudno się dziwić, że nie zawsze odnosimy się do mrówek z sympatią. Zrozumiałe jest też, że chcemy pozbyć się ich z naszego tarasu.

Sposobów na pozbycie się mrówek z tarasu jest wiele i choć najprostszym, najszybszym i najskuteczniejszym może być specjalny preparat chemiczny przeciwko mrówkom (niestety, zwykle to środek toksyczny i niezbyt bezpieczny dla środowiska, a tym samym niepolecany, jeśli w ogrodzie lub na tarasie przebywają dzieci bądź zwierzęta domowe), lepiej sięgnąć po niego jedynie w ostateczności, zaczynając walkę z uciążliwym sąsiadem od metod naturalnych i ekologicznych.

Odstrasz mrówki z tarasu zapachami

Mrówki są małe i niepozorne, mimo to posiadają receptory zapachu (więcej nawet niż inne owady) i potrafią rozpoznawać wiele aromatów. Niektóre z nich przypadają im do gustu, inne wręcz odwrotnie, dlatego można wykorzystać tę cechę i spróbować odstraszyć owady odpowiednim zapachem. Wprawdzie metoda będzie skuteczna jedynie do pierwszego deszczu lub do czasu ulotnienia się substancji zapachowych, mimo to warto spróbować.

Jednym z aromatów, którego mrówki nie znoszą jest cynamon. Ta popularna, przyjemnie dla nas pachnąca przyprawa, to dobry sposób, aby zniechęcić mrówki do bytowania na naszym tarasie. Wystarczy posypać cynamonem ich trasy, a owady w krótkim czasie powinny przenieść się w bardziej przyjazne dla siebie miejsce. Zbliżony efekt powinno przynieść posypanie mrówczych ścieżek startą skórką z cytryny bądź pomarańczy lub rozłożenie na nich świeżych liści pomidorów, tymianku, mięty bądź czarnego bzu.

Sposoby na mrówki: domowe proszki, opryski, pułapki i... mąka

Na mrówki drażniąco zadziałają też inne domowe specyfiki, jak np. soda oczyszczona i proszek do pieczenia. Podobnie jak w przypadku cynamonu, należy wysypać nimi mrówcze trasy, a także okolice wejść do gniazda, co powinno skutecznie odstraszyć owady od przebywania w naszym sąsiedztwie.

Trasy mrówczych wędrówek i okolice gniazd, możemy też spryskiwać domowej produkcji preparatami odstraszającymi owady, przygotowanymi np. z wody i octu spirytusowego (mieszanka powinna mieć proporcję 1:1; przed jej użyciem warto też sprawdzić, czy mikstura nie spowoduje odbarwienia kolorowej kostki na chodniku lub tarasie).

Można też spróbować przygotować lepką pułapkę na mrówki z miodu, który umieszczamy na talerzyku i ustawiamy w pobliżu gniazda mrówek (pułapkę trzeba systematycznie oczyszczać i odnawiać).

Innym pomysłem może być posypywanie mrówczych tras mąką kukurydzianą. Zwierzęta zabierają ją do gniazd, a po jej spożyciu giną, gdyż mąka pęcznieje w ich przewodach pokarmowych, prowadząc do śmierci owadów.

Ekologiczne preparaty na pozbycie się mrówek z tarasu

Kiedy wszystkie domowe sposoby zawiodą, a mrówki nadal będą kolonizować nasz taras, trzeba sięgnąć po bardziej zdecydowane środki obrony, nadal jednak szukając rozwiązań jak najmniej szkodliwych dla nas i dla środowiska. Jedną z możliwości jest zastosowanie ekologicznego preparatu na mrówki. Ich wybór w sklepach i na aukcjach internetowych jest wprawdzie ograniczony, ale kilka takich preparatów powinniśmy znaleźć (np. Ekologiczny preparat na mrówki Aquafor, ziemia okrzemkowa – diatomit). Nie zadziałają wprawdzie tak skutecznie jak typowa chemia, ale z pewnością będą mniej toksyczne i bezpieczniejsze.

Rozstaw na tarasie pułapki na mrówki

Idąc o krok dalej, możemy zdecydować się na pułapki na mrówki. Wprawdzie większość z nich zawiera substancje chemiczne (choć są też wyjątki, jak np. Ekologiczna Pułapka ATRAKTANTOWA na Mrówki VACO), prowadzące do wytępienia owadów, jednak są one zamknięte kompaktowym opakowaniu, które można ustawić w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

