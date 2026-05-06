Wielkie szklenia – wielki komfort. Jak systemy tarasowe przesuwają standardy we współczesnych domach?

Rozwiązaniem, które odpowiada na te dylematy, jest seria SmartMoveSystem-76. Dziś sprawdzamy, jak technologia przesuwna nowej generacji radzi sobie z typowymi problemami w codziennym życiu!
Decyzja o wyborze drzwi na taras lub ogród to często konflikt między marzeniem o pięknym, panoramicznym widoku a obawą o otwieranie, szczelność i izolację systemu. Klasyczne drzwi balkonowe przy większych rozmiarach szybko przestają zdawać egzamin: stają się zbyt ciężkie i zabierają sporo miejsca przy pełnym otwarciu.
A czy we współczesnych systemach przesuwnych jest się czego obawiać? Zapytaliśmy o to eksperta.
– Nowoczesne drzwi tarasowe tworzone są tak, aby eliminować wszystkie potencjalne problemy użytkowników, gwarantując luksusowe przejście bez barier. Dobrym przykładem jest seria SmartMoveSystem-76, zaprojektowana z uniwersalnych profili PVC przy udziale okuć, które oferują komfort znany z modeli premium. Warto pamiętać, że taki system pozwala na dowolną aranżację przy samym oknie: nic nie przeszkadza nam w przejściu ani nie uderza o pobliskie meble – mówi Piotr Bargieł, Kierownik Produktu DAKO w Dziale Rozwoju - Grupa PVC.
Lekkość, którą kochamy
Największą obawą przy drzwiach o szerokości dochodzącej do kilku metrów bywa ich obsługa. Czy dziecko lub starsza osoba poradzi sobie z ich otwarciem? W serii SmartMoveSystem-76 zastosowano innowacyjne okucia Siegenia Portal Eco Slide. Dzięki nim skrzydło nie wymaga użycia dużej siły przy starcie: ono po prostu płynnie odjeżdża w bok.
– Zoptymalizowana geometria sprawia, że cały mechanizm pracuje lekko i bezwysiłkowo; nie ma tu mowy o ciężkiej obsłudze ani zacinaniu się klamki. Jeśli martwią się Państwo o serwisowanie tak dużego elementu, warto wiedzieć, że stabilna konstrukcja oparta na certyfikowanych elementach jezdnych i profilach klasy A minimalizuje ryzyko problemów – dodaje ekspert.
Szczelność na poziomie okien energooszczędnych
„A czy przez tak duże drzwi nie ucieknie całe ciepło?” – to pytanie zadaje sobie niemal każdy inwestor.
Linia SmartMoveSystem-76 ucina te wątpliwości parametrami. Dzięki zastosowaniu potrójnego uszczelnienia EPDM oraz energooszczędnych pakietów szybowych, system osiąga termikę na poziomie Uw=0,77 W/(m²K).
Oznacza to, że drzwi izolują tak samo dobrze, jak wysokiej klasy okna elewacyjne. Precyzyjne dociskanie skrzydła do ramy sprawia, że nawet podczas silnych jesiennych wichur nie poczujemy najmniejszego przewiewu w salonie. Dla osób mieszkających blisko ruchliwej ulicy ważna będzie też izolacja akustyczna – seria SmartMoveSystem-76 potrafi skutecznie wyciszyć hałas, zamieniając dom w oazę spokoju.
Design, który dopełnia wyjątkowe projekty
Współczesne przestrzenie wymagają spójności. SmartMoveSystem-76 został zaprojektowany tak, by idealnie komponował się ze stolarką PVC DAKO (np. topową serią DPQ-82). Co ważne, technologia V-Perfect pozwala w nim na wykonanie niemal niewidocznych zgrzewów w narożnikach skrzydeł, co przekłada się na wizualną perfekcję od zewnątrz i wewnątrz.
– System oferuje także zlicowane z ramą zaczepy oraz estetyczne listwy maskujące – wspomina Piotr Bargieł. – Dzięki temu, nawet przy otwartych drzwiach, całość wygląda efektownie i bardzo nowocześnie. Przy wyborze koloru warto rozważyć modne odcienie oklein, np. w kolorze dębu czy antracytu, z prowadnicami i okuciami w dopasowanej stylistyce.
Bezpieczeństwo i spokój na stałe
Kupując drzwi tarasowe, inwestujemy w bezpieczeństwo naszego mienia i domowników. Jednak czy wielka, przeszklona powierzchnia nie będzie dla domu zagrożeniem? Ekspert uspokaja:
– Drzwi z serii SmartMoveSystem-76 możemy łatwo uzupełnić o szereg specjalistycznych pakietów szybowych, np. laminowanych czy antywłamaniowych. Przy dużych powierzchniach to standard, który zapewni nam spokój, nawet jeśli podczas zabawy w ogrodzie w drzwi przypadkowo uderzy piłka.
30 lat doświadczenia DAKO w produkcji stolarki otworowej i certyfikowana technologia potwierdzają standard jakości producenta, któremu zaufali klienci z ponad 50 krajów na całym świecie.
