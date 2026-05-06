Warzywnik pionowy na balkonie lub tarasie
Ogród na balkonie to efektowny dodatek, który jednocześnie pozwoli posmakować warzyw z własnej uprawy. Co prawda taki obiekt nie spełni potrzeb żywieniowych rodziny, ale będzie miłą alternatywą i uzupełnieniem dla warzyw kupowanych w sklepie. Warzywnik pionowy można ustawić w różnych miejscach na balkonie lub tarasie. Istotne jest, aby był zamontowany stabilnie. Warto go dodatkowo przytwierdzić, np. do poręczy balkonu. Optymalne jest miejsce widne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Co prawda w takich warunkach wzrost i rozwój warzyw jest szybki, ale jednocześnie istnieje ryzyko nadmiernego wysychania bryły korzeniowej i więdnięcia części nadziemnej. Warzywa często borykające się suszą są mniej smaczne i bardziej włókniste. Natomiast sama budowa warzywnika pionowego nie powinna sprawić problemów.
Warzywnik pionowy z palet
To najprostszy sposób na zrobienie warzywnika wertykalnego na balkonie lub tarasie. Można do tego celu użyć jednej palety (np. popularnej europalety) lub kilku połączonych ze sobą. W tym drugim przypadku można zbudować ściankę odgradzającą od sąsiadów lub mało atrakcyjnego widoku. Palety przed przygotowaniem powinno się potraktować papierem ściernym, a następnie zaimpregnować. W belkach od spodniej strony należy przytwierdzić deski (dno) z 1-2 otworami. Następnie umieszcza się w niej folię (można przytwierdzić ją za pomocą takera). Dziurawi się ją jedynie w miejscach otworów w drewnie. Odpływ wody jest konieczny, w przeciwnym wypadku warzywa będą gniły. Na dnie warto wysypać przynajmniej 1 cm warstwę drenażu, a następnie żyzne podłoże. Kolejno sieje się warzywa lub sadzi rozsadę. Innym rozwiązaniem jest wieszanie na palecie (np. za pomocą haków) ozdobnych pojemników z warzywami.
Warzywnik pionowy ze skrzynek
Kolejnym po paletach hitem ostatnich lat są drewniane skrzynki. Skrzynie można połączyć ze sobą za pomocą pionowych (stabilnych belek). Powinny mieć długość przynajmniej 15-20 cm (aby rośliny miały przestrzeń do harmonijnego wzrostu i nie były zacienione). W taki sposób może powstać cała ścianka. Ogród wertykalny ze skrzyń zajmuje więcej miejsca niż ten z palet, ale pozwala na efektywniejszą uprawę (więcej przestrzeni dla korzeni). Można je dowolnie pomalować lub zaimpregnować. W skrzyni (podobnie jak powyżej) warto zastosować ochronną folię.
Warzywnik pionowy z butelek
Ogród wertykalny z powodzeniem można zbudować z materiałów odpadowych. Do takich należą butelki PET. Warto wybierać te o pojemności przynajmniej 1,5-2 l. Za pomocą noża lub nożyczek należy wykonać w nich otwory. Trzeba robić to ostrożnie. Następnie w butelkach należy wykonać drobne otwory. Bez otworów można pozostawić co najwyżej butelki, które będą tworzyły podstawę pionowego ogrodu. Rząd butelek ułożonych poziomo przywiązuje się (np. co 30-40 cm) za pomocą mocnego sznurów lub żyłek. Trzeba pamiętać, że materiał będzie miał kontakt z wodą, a kilka pojemników z ziemią generuje znaczny ciężar. Jedną żyłkę przeciąga się przez butelkę (wykonując mały otwór u podstawy). Następnie należy zawiązać duży węzeł (można także użyć pierścieni). Drugą żyłką związuje się szyjki butelki. W ten sposób tworzy się dowolną ilość pojemników wiszących (byle nie przesadzać z ich liczbą). Następne kolumny trzeba planować w taki sposób, aby butelki osadzone były na przemian.
W butelkach warto umieścić cienki drenaż i żyzne podłoże. W tych na samym spodzie (bez otworów) można wysypać samą warstwę drenażową lub uprawiać warzywa lubiące wilgoć, np. rukiew wodną. Zasada działania jest prosta: woda ma spływać z wyżej zamontowanych „donic”. To ograniczy ryzyko zalania balkonu lub tarasu.
Jakie warzywa uprawiać w pionowym warzywniku na balkonie?
W wertykalnym warzywniku można uprawiać różnorodne warzywa, zwłaszcza te o krótkim okresie wegetacyjnym (np. różne gatunki sałat i rzodkiewkę). W płytkich pojemnikach (np. poniżej 10 cm głębokości) lepiej unikać uprawy warzyw korzeniowych. Na balkonie czy tarasie uda się także uzyskać plon z pietruszki (nać), cebuli (szczypior), buraki (boćwina), rukoli i roszponki. Uprawy wertykalne warto uzupełniać popularnymi ziołami, np. bazylią i miętą.