Na balkonie możemy urządzić warzywnik, w którym z powodzeniem można uprawiać warzywa. Taka uprawa nie jest trudna. Gdy nie mamy działki i ogrodu jest to szansa na uzyskanie własnych, zdrowych i ekologicznych plonów. Oto krótki poradnik: warzywnik na balkonie.

Co posadzić w warzywniku na balkonie?

Do uprawy na balkonie nadają się nieliczne gatunki warzyw. Wiele warzyw nie będzie dobrze rosło w pojemnikach z uwagi na osiągane rozmiary, duże wymagania uprawowe, długi okres wegetacyjny i wytwarzanie głębokiego systemu korzeniowego. Przede wszystkim należy skreślić z listy warzywa kapustne, warzywa dyniowate (poza ogórkiem) oraz warzywa korzeniowe.

Do uprawy w warzywniku na balkonie nadają się poniższe gatunki:

Rzodkiewka i sałata – wcześnie rozpoczynają sezon wegetacyjny i szybko dostarczają plonów. Na balkonie należy je jednak wysiewać o 2–3 tygodnie później niż te w gruncie. Warto używać głębokich skrzyń.

– wcześnie rozpoczynają sezon wegetacyjny i szybko dostarczają plonów. Na balkonie należy je jednak wysiewać o 2–3 tygodnie później niż te w gruncie. Warto używać głębokich skrzyń. Pomidory koktajlowe – to prawdopodobnie jedne z najchętniej uprawianych na balkonach warzyw. Są łatwe w uprawie i mają mniejsze wymagania od tradycyjnych pomidorów.

– to prawdopodobnie jedne z najchętniej uprawianych na balkonach warzyw. Są łatwe w uprawie i mają mniejsze wymagania od tradycyjnych pomidorów. Zioła , np. bazylia, majeranek, mięta, rozmaryn, tymianek, oregano, z powodzeniem można uprawiać nawet na niewielkim balkonie. Wymienione gatunki lubią ciepłe słoneczne miejsca jednak należy unikać wystaw południowych.

, np. bazylia, majeranek, mięta, rozmaryn, tymianek, oregano, z powodzeniem można uprawiać nawet na niewielkim balkonie. Wymienione gatunki lubią ciepłe słoneczne miejsca jednak należy unikać wystaw południowych. Cebula i szczypior – w obu przypadkach uprawia się je dla zielonych liści asymilacyjnych. Nie stwarzają problemów w uprawie. Wystarczy posadzić je w żyznej glebie i regularnie podlewać.

– w obu przypadkach uprawia się je dla zielonych liści asymilacyjnych. Nie stwarzają problemów w uprawie. Wystarczy posadzić je w żyznej glebie i regularnie podlewać. Seler i pietruszka – wymienione gatunki uprawia się na balkonie dla naci.

– wymienione gatunki uprawia się na balkonie dla naci. Ogórki - uprawiamy na balkonie na podporach.

- uprawiamy na balkonie na podporach. Papryka - powinno się ją uprawiać na słonecznym balonie.

Przeczytaj też: Warzywnik pionowy - mini ogród warzywny na balkon i taras

Galeria zdjęć: Ogród warzywny na balkonie

20

Jak zrobić samemu warzywnik na balkonie?

Warzywnik na balkonie zakłada się podobnie, jak ten tradycyjny, ogrodowy.

Nasiona warzyw warto wcześniej wysiać do skrzyń umieszczonych w pomieszczeniu, a na balkonie wystawiać późną wiosną dobrze uformowane rozsady. Ze względu jednak na brak miejsca i specyfikę uprawy pojemnikowej, nie zachodzi konieczność dbałości o system uprawy, zmianowanie, a wzajemne sąsiedztwo roślin schodzi na dalszy plan.

Bardzo ważny jest natomiast dobór pojemników do balkonowej uprawy warzyw. Powinny być odpowiednio duże i dość głębokie. Do warzyw o głębszym systemie korzeniowym najlepiej używać skrzyń (można wykorzystać wysokie skrzynki transportowe, po wcześniejszym wyłożeniu ich wnętrza agrowłókniną) lub głębokich wiader (z przewierconymi otworami na dnie).

Optymalnym podłożem do uprawy warzyw na balkonie jest ziemia ogrodowa wymieszana z kompostem, piaskiem i dodatkowym rozluźniającym (keramzyt, styromull).

Jak pielęgnować warzywa na balkonie?

W porównaniu z tradycyjną uprawą, warzywa rosnące w pojemnikach wymagają więcej uwagi. Powinny być często podlewane (latem nawet 2-krotnie w ciągu dnia) oraz regularnie nawożone. Czasem niezbędne może okazać się miejscowe ocienianie roślin.

Przeczytaj też:

i Autor: emer1940/ Getty Images Zioła można uprawiać w drewnianej skrzyni

Te warzywa nie są bardzo popularne. rozpoznaj 10 mniej znanych warzyw Pytanie 1 z 10 To warzywo to: cieciorka fasola groch Następne pytanie

Murator Ogroduje: Jak zrobić donicę do ogrodu I Porada Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany