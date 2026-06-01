Inteligentny taras – wygoda i funkcjonalność

System szyty na miarę

Jednym z takich rozwiązań jest BE WAVE. To rodzina bezprzewodowych urządzeń łączących automatykę i ochronę. Instalacja systemu jest łatwa i szybka, a obsługa odbywa się za pomocą intuicyjnej aplikacji mobilnej, manipulatora, pilota lub inteligentnego przycisku. BE WAVE pozwala w pełni zautomatyzować sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, bramami, roletami, zraszaczami i alarmem oraz posiada przydatną funkcję symulacji obecności.

BE WAVE jest dostępny w trzech wariantach – bezprzewodowym, przewodowym i hybrydowym. Każda wersja oferuje inne możliwości instalacji i rozbudowy: od szybkiego montażu w wykończonych wnętrzach po rozwiązania do nowych i modernizowanych obiektów. Dobór urządzeń zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika. Dzięki opcji hybrydowej system można w każdej chwili rozbudować o nowe urządzenia lub objąć nim kolejne przestrzenie, takie jak garaż, domek na narzędzia czy taras. Sprawdźmy, jak BE WAVE może zautomatyzować otoczenie domu.

Automatyczne sterowanie oświetleniem

BE WAVE umożliwia inteligentne zarządzanie oświetleniem na zewnątrz budynku. Zamontowane na tarasie czujki ruchu mogą uruchamiać światło w chwili wykrycia obecności użytkownika. Automatyczne podświetlenie ścieżek czy wejścia na taras poprawia komfort codziennego korzystania z przestrzeni i zwiększa bezpieczeństwo po zmroku. Zaprogramowane harmonogramy sprawiają, że lampy włączają się i wyłączają o wcześniej określonych porach. Eliminuje to konieczność ręcznego sterowania światłem i pozwala ograniczyć niepotrzebne zużycie energii. W efekcie korzystanie z tarasu wieczorem staje się wygodniejsze, a rachunki za prąd niższe.

Autor: Satel/ Materiały prasowe Outdoor Dusk Detector, czyli czujka zmierzchu, przekazuje do systemu informacje o poziomie jasności na zewnątrz. Dzięki temu możliwe jest bardziej ekonomiczne korzystanie z oświetlenia oraz skuteczniejsze automatyzowanie działań systemu.

Automatyczne rolety i markizy pod pełną kontrolą

W upalne, słoneczne dni nadmierne nasłonecznienie może znacznie obniżyć komfort wypoczynku na tarasie. BE WAVE pozwala skutecznie temu przeciwdziałać. Analizując dane z czujników temperatury, znajdujących się w wielu urządzeniach, system może automatycznie rozwinąć markizę po przekroczeniu określonego poziomu ciepła. Dodatkową korzyścią jest możliwość automatycznego opuszczania rolet zewnętrznych, co ogranicza nagrzewanie się pomieszczeń przylegających do tarasu. W efekcie klimatyzacja może pracować rzadziej, co pozwala zmniejszyć zużycie energii.

Za pomocą aplikacji mobilnej użytkownik może zdalnie sterować markizami, roletami czy wentylatorami oraz jednym kliknięciem uruchomić wybraną funkcję nawet podczas nieobecności w domu. To praktyczne rozwiązanie między innymi wtedy, gdy w domu przebywają dzieci lub goście. Sprawdzi się również przy nagłej zmianie pogody – w przypadku silnego wiatru markizę można szybko zwinąć zdalnie, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Autor: Satel/ Materiały prasowe Smart Blinds to sterownik umożliwiający precyzyjne zarządzanie pracą rolet i markiz. Przykładowo, po przekroczeniu określonej temperatury rolety mogą się automatycznie zamknąć, a markiza rozwinąć, ograniczając nagrzewanie tarasu i sąsiadujących pomieszczeń. Dzięki temu klimatyzacja nie musi pracować z maksymalną mocą.

Monitoring i kamery – stały podgląd sytuacji

BE WAVE współpracuje z zewnętrznymi kamerami IP monitorującymi taras, ogród oraz teren wokół domu. Aplikacja mobilna umożliwia bieżący podgląd obrazu z kamer niezależnie od miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. Rozwiązanie to pozwala między innymi wygodnie kontrolować bezpieczeństwo dzieci bawiących się na tarasie, nawet gdy domownicy zajmują się innymi obowiązkami. Wystarczy spojrzeć na ekran smartfona, aby szybko sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.

Inteligentne nawadnianie ogrodu

Zautomatyzowany system podlewania pozwala precyzyjnie zarządzać podlewaniem roślin zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dzięki automatyce czas podlewania jest kontrolowany, a rośliny otrzymują tyle wilgoci, ile potrzebują. To rozwiązanie wygodne i oszczędne, szczególnie podczas dłuższych wyjazdów – nawet pod nieobecność właścicieli ogród pozostanie w dobrej kondycji.

Autor: Satel/ Materiały prasowe Czujki tworzące ochronę obwodową, takie jak Multipurpose Detector pracujący w trybie otwarcia czy Outdoor Curtain Detector, mogą wspierać opiekę nad dziećmi lub osobami starszymi, wysyłając powiadomienie w przypadku próby opuszczenia posesji lub budynku.

Scenariusze i inteligentne automatyzacje

Jedną z największych zalet systemu BE WAVE są rozbudowane możliwości automatyzacji obejmujące sceny, rutyny i harmonogramy. Oświetlenie na tarasie, rolety czy bramy mogą działać automatycznie według wcześniej ustalonych zasad.

Przykładem może być scena „Przyjęcie w ogrodzie”. System w zaplanowanych godzinach automatycznie otworzy furtkę oraz bramę wjazdową dla gości, a następnie po określonym czasie samodzielnie je zamknie. Jeśli ktoś pojawi się później, właściciel bez problemu otworzy wejście z poziomu aplikacji lub pilota.

Oświetlenie może wskazywać drogę prowadzącą na taras, a subtelne lampy wewnątrz domu pomogą gościom odnaleźć kuchnię lub łazienkę. System może również zwiększyć bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w spotkaniu. Aktywna ochrona obwodowa wykryje próbę opuszczenia posesji i natychmiast uruchomi alarm oraz wyśle powiadomienia na telefony właścicieli.

Autor: Satel/ Materiały prasowe BE WAVE pozwala dopasować system do indywidualnych potrzeb mieszkańców i sposobu korzystania z domu oraz tarasu. Tworzenie scenariuszy automatyzacji jest proste i intuicyjne, dzięki czemu codzienne zarządzanie automatyką staje się wygodne i szybkie. Wystarczy kilka kliknięć, aby korzystać z możliwości smart home zarówno wewnątrz domu, jak i na tarasie.

Więcej niż automatyka

BE WAVE pozwala kompleksowo zarządzać domem i przestrzenią wokół niego zgodnie z indywidualnymi preferencjami mieszkańców. Efektem jest większy komfort codziennego życia oraz ograniczenie kosztów eksploatacji domu.

Wiele urządzeń łączy funkcje automatyzacji i ochrony, co pozwala ograniczyć liczbę osobnych instalacji i usprawnia działanie całości. System natychmiast reaguje na zagrożenia, takie jak włamanie, pożar, zalanie czy wykrycie tlenku węgla, zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczając ryzyko poważnych szkód.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach ochrony domu i tarasu z wykorzystaniem BE WAVE, przejdź tutaj: https://muratordom.pl/instalacje/inteligentny-dom/bezpieczenstwo-tarasu-o-czym-warto-pamietac-latem-aa-gG5g-DhrM-A2Tk.html