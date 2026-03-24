Ogród inteligentny: system inteligentnego sterowania ogrodem

Sterowanie oświetleniem, nawadnianiem czy koszenie trawnika robotem to tylko namiastka tego, czego możemy się spodziewać, myśląc o ogrodzie inteligentnym. Wszystkie te urządzenia mogą być zarządzane zdalnie, a ich praca będzie modyfikowana wraz ze zmieniającymi się warunkami otoczenia – i to z uwzględnieniem harmonogramu dnia mieszkańców oraz ich preferencji!

Jest to możliwe dzięki systemowi inteligentnego sterowania ogrodem, który nieprzerwanie analizuje informacje docierające do niego z różnych podsystemów: z wnętrza domu, z ogrodu oraz ze źródeł zewnętrznych, na przykład serwera meteorologicznego. Tylko tak zarządzany ogród możemy nazwać ogrodem inteligentnym.

Ogród inteligentny – dlaczego warto go mieć

Olbrzymią zaletą zarządzania inteligentnego jest możliwość zaprogramowania tak zwanych scen, czyli sekwencji określonych zdarzeń angażujących jednocześnie różne, pozornie niepowiązane elementy instalacji domu i ogrodu, którymi system zarządza.

Na przykład można zaprogramować scenę, którą nasz dom będzie nas witał, gdy do niego wracamy. Jak tylko pojawimy się w pobliżu domu, GPS powiadomi o tym system i ten zawczasu otworzy bramę wjazdową, włączy oświetlenie na podjeździe i przy wejściu do domu oraz wewnątrz niego.

i Autor: Marcin Czechowicz, projekt domu: RAAS ARCHITEKCI, ogrodu: GREEN STUDIO Ogród inteligentny jest tak zarządzany, aby zabiegi pielęgnacyjne nie utrudniały z korzystania z niego. Na przykład kosiarka może zostać odwołana do bazy natychmiast, gdy ktoś się pojawi w ogrodzie

System sterowania ogrodem – od czego zacząć

Przygodę z takim ogrodem inteligentnym można zacząć od zainstalowania tylko jednego inteligentnego systemu tam, gdzie to jest najbardziej potrzebne, i później sukcesywnie rozbudowywać go o nowe urządzenia. Jest to możliwe, ponieważ większość urządzeń działa bezprzewodowo i ich montaż nie wymaga przebudowywania całej instalacji.

Współczesne systemy coraz częściej opierają się na otwartych standardach komunikacji, takich jak Matter, Zigbee czy Thread, które umożliwiają łatwe łączenie urządzeń różnych producentów w jednym ekosystemie. Dzięki temu użytkownik nie jest już ograniczony do jednego producenta, a system może być elastycznie rozbudowywany w czasie.

Ale rozwiązaniem dającym największe możliwości jest zaprojektowanie od razu całej instalacji inteligentnego zarządzania, zarówno tej w domu, jak i wokół niego, bo wtedy w pełni będzie można kontrolować i połączyć wszystkie urządzenia systemu. Dzięki temu aktywności zarejestrowane wewnątrz domu będą miały wpływ na to, co stanie się w ogrodzie.

i Autor: FIBARO/ Materiały prasowe Nowoczesne czujniki inteligentnego sterowania nie wymagają podłączenia do prądu. Są wielozadaniowe – mogą reagować na temperaturę, natężenie światła, ruch

Ogród inteligentny – z czego się składa system sterowania ogrodem

System inteligentnego zarządzania tworzą współdziałające:

(zwana też hubem, kontrolerem, koncentratorem). To serce całego systemu. Odbiera informacje z czujników i przesyła je na serwer, z którego trafiają do nas na telefon czy komputer. Centralka sterująca łączy się z urządzeniami przez kabel lub bezprzewodowo. Czujniki (sensory). Zbierają informacje o panujących warunkach, rejestrują je i przekazują do centralki. W ogrodzie znajdą zastosowanie czujniki różnego rodzaju: wilgotności gleby, deszczu, zalania, ruchu, temperatury, wiatru czy nasłonecznienia.

(sensory). Zbierają informacje o panujących warunkach, rejestrują je i przekazują do centralki. W ogrodzie znajdą zastosowanie czujniki różnego rodzaju: wilgotności gleby, deszczu, zalania, ruchu, temperatury, wiatru czy nasłonecznienia. Wyzwalacze (aktory). Odbierają polecenie z centralki sterującej i wykonują swoje zadanie: zamykają lub otwierają zawór wody, sterują roletą, markizą, bramą, włączają lub wyłączają światło czy zmieniają jego barwę i natężenie.

W nowoczesnych systemach część urządzeń wykonawczych posiada własne sterowniki i logikę działania, dzięki czemu może wykonywać podstawowe funkcje lokalnie, nawet jeśli połączenie z centralnym systemem zostanie czasowo przerwane.

Inteligentnym systemem sterowania ogrodu najwygodniej jest zarządzać poprzez aplikację – w telefonie, tablecie, smartwatchu czy na komputerze. Zaprogramowane uprzednio sceny można włączać i wyłączać także za pomocą pilota, specjalnych przycisków czy nawet gestów, które są odczytywane przez czujniki.

i Autor: HUSQVARNA AB/ Materiały prasowe Większość systemów inteligentnego sterowania ogrodem współpracuje z popularnymi asystentami głosowymi takimi jak Amazon Alexa, Google czy Apple HomeKit, co pozwala na wygodne sterowanie głosowe

i Autor: GARDENA/ Materiały prasowe Czujnik wchodzący w skład systemu inteligentnego sterowania nawadnianiem ogrodu mierzy wilgotność gleby przy korzeniach roślin. A oprócz tego także temperaturę i natężenie światła, więc system nawadnia rośliny tylko wtedy, gdy jest to konieczne

Ogród inteligentny – kiedy i jak założyć instalację systemu sterowania

Instalację inteligentnego systemu sterowania ogrodem można założyć zarówno na etapie budowy domu (i to jest najbardziej polecany moment), jak i w domach już istniejących, bo dzięki temu, że urządzenia komunikują się bezprzewodowo, nie wiąże się to z kosztownymi i uciążliwymi pruciem ścian czy rozkopywaniem ogrodu. Co więcej, jeśli w ogrodzie jest już instalacja nawadniania automatycznego, to często wystarczy tylko zmienić istniejący system sterowania nim na inteligentny.

Projekt i montaż instalacji Projektowanie i montaż instalacji inteligentnego systemu sterowania ogrodem najlepiej jest powierzyć autoryzowanym instalatorom – tak zwanym integratorom, którzy nie tylko zainstalują cały system sterowania ogrodem, ale później będą się nim opiekować i pomagać w jego ewentualnej modyfikacji. Prostsze rozwiązania można jednak często instalować samodzielnie, ponieważ producenci coraz bardziej upraszczają konfigurację i integrację urządzeń inteligentnych.

i Autor: GARDENA/ Materiały prasowe Zwykłe oświetlenie ogrodowe lub inne urządzenia elektryczne też mogą być sterowane zdalnie, gdy zostaną podłączone do sieci, poprzez inteligentną wtyczkę kontrolowaną przez system sterowania ogrodem

