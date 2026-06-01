Obowiązkowe w każdym domu. Czujnik dymu i czadu – dwa urządzenia czy jedno?

Temat czujników w domach wraca nie tylko w związku z nadchodzącymi obowiązkami, ale przede wszystkim dlatego, że rzeczywistość regularnie przypomina o skali zagrożeń. Zaledwie jednego dnia - 21 stycznia 2026 roku - strażacy w całym kraju interweniowali 1252 razy — w tym 301 razy przy pożarach i 54 razy przy zdarzeniach z tlenkiem węgla, który tego dnia pochłonął 3 ofiary śmiertelne. W bilansie całego stycznia 2026 roku mowa już o 3656 pożarach w budynkach mieszkalnych, 40 ofiarach śmiertelnych i 198 rannych — oraz 695 zdarzeniach z tlenkiem węgla, w których zginęło 20 osób, a 265 zostało podtrutych. Statystyki te pokazują wyraźnie, że zagrożenia pożarowe i związane z czadem mają odmienny charakter, dlatego skuteczna ochrona wymaga odpowiednio dobranych urządzeń, a nie jednego uniwersalnego rozwiązania.

To nie są te same sytuacje zagrożenia

Czujnik dymu i czujnik tlenku węgla (czadu) to urządzenia, które — mimo podobnego przeznaczenia ochronnego — wykrywają zupełnie inne zagrożenia i działają na innych zasadach.

Dym powstały podczas pożaru unosi się ku górze i gromadzi pod sufitem, dlatego czujniki dymu powinny być instalowane właśnie tam — najczęściej w korytarzach oraz w pobliżu sypialni, aby jak najszybciej ostrzec domowników o zagrożeniu. Tlenek węgla początkowo przemieszcza się ku górze wraz z produktami spalania, jednak po schłodzeniu szybko miesza się z powietrzem i opada.

Czujniki czadu powinny być montowane zgodnie z zaleceniami producenta, najczęściej na wysokości odpowiadającej tzw. strefie oddychania, czyli obszarowi, w którym człowiek naturalnie przebywa podczas codziennego funkcjonowania, oraz w pobliżu źródeł spalania. Ta różnica w zachowaniu dymu i tlenku węgla sprawia, że urządzenia służące do ich wykrywania powinny być instalowane w dwóch różnych miejscach, aby mogły skutecznie spełniać swoją funkcję ostrzegawczą.

- Zachęcamy do montażu czujek dymu i czujek tlenku węgla. Za kilka lat będzie to obowiązek. Pamiętajmy! Żaden ludzki zmysł nie jest w stanie wyczuć czadu, czyli tlenku węgla.— ostrzega mł. bryg. Karol Smarz, oficer prasowy PSP.

Urządzenia 2w1 – czy na pewno zapewniają pełną ochronę?

Czujniki łączące funkcję wykrywania dymu i tlenku węgla pojawiają się na rynku jako alternatywa dla dwóch oddzielnych urządzeń. Jednocześnie ich stosowanie budzi pytania o to, czy integracja dwóch systemów detekcji w jednej obudowie pozwala na równie precyzyjne reagowanie na różne typy zagrożenia.

– Z perspektywy producenta czujników dymu i tlenku węgla kluczowe jest to, żeby każde z tych urządzeń jak najlepiej spełniało swoją funkcję. Dlatego projektujemy je jako osobne urządzenia, tak aby nie wprowadzać kompromisów, które mogłyby obniżyć skuteczność ostrzegania w sytuacji zagrożenia. Naszym celem jest maksymalne bezpieczeństwo użytkowników – a to najlepiej osiąga się wtedy, gdy każde urządzenie jest wyspecjalizowane w swoim zadaniu. - wyjaśnia Paweł Warski, Business Development Manager w Ei Electronics, firmy produkującej czujniki dymu i tlenku węgla. – Rekomendujemy stosowanie w domu dwóch różnych typów czujników: czujnika dymu oraz czujnika tlenku węgla, każdy z nich tam, gdzie jak najszybciej może wykryć właściwe zagrożenie, w odpowiednim momencie. - dodaje Warski.

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej, czujniki dymu powinny być montowane przede wszystkim w korytarzach, ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych, na suficie, gdzie dym gromadzi się w pierwszej kolejności. Czujniki tlenku węgla działają inaczej — powinny być instalowane w odległości od 1 do 3 metrów od potencjalnego źródła emisji CO, takiego jak piec, kocioł, kominek czy podgrzewacz gazowy, aby skutecznie monitorować obecność niebezpiecznego gazu. W praktyce czujnik dymu i czujnik czadu najczęściej znajdują zastosowanie w różnych pomieszczeniach, ponieważ miejsca zalecane do ich montażu zwykle nie pokrywają się.

Pożar nie poczeka na obowiązek

Pożar nie poczeka na wprowadzenie w życie obowiązku montażu czujników – może wydarzyć się w każdej chwili, także w wyniku pozornie codziennych zdarzeń, takich jak przegrzanie ładowarki do telefonu, awaria tostera w kuchni, uszkodzenie lub niewłaściwe użytkowanie baterii litowo-jonowych w telefonach, laptopach czy hulajnogach elektrycznych, czy losowe zdarzenie w sąsiednim mieszkaniu. W sytuacji zagrożenia o bezpieczeństwie nie decyduje wygoda, estetyka wnętrza ani pozorna oszczędność wynikająca z zakupu jednego urządzenia zamiast dwóch. Różnice w sposobie działania czujnika dymu i czujnika tlenku węgla (czadu) oraz odmienne warunki ich montażu pokazują, że powinny być to dwa niezależne systemy detekcji. Oznacza to, że każde z tych urządzeń powinno pracować w warunkach dopasowanych do swojej funkcji, aby skutecznie wykrywać konkretne zagrożenie — bez kompromisów wynikających z łączenia technologii.

Porównanie funkcji czujnika dymu i tlenku węgla (czadu)- fakty