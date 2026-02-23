Inteligentny dom jako element nowoczesnej inwestycji. Jak system Sinum wspiera energooszczędność i podnosi standard nieruchomości?

Przykładem takiego rozwiązania jest polski system Sinum od TECH Sterowniki.

Podstawą każdego systemu inteligentnego domu jest stabilna jednostka centralna. W przypadku Sinum funkcję tę pełni centrala sterująca, która integruje czujniki, regulatory oraz moduły wykonawcze.

To właśnie ona odpowiada za analizę danych środowiskowych i realizację zaprogramowanych scenariuszy. System komunikuje się poprzez sieć lokalną oraz Internet (Ethernet/WiFi), umożliwiając zdalne zarządzanie instalacjami z poziomu aplikacji mobilnej.

Dla inwestora oznacza to możliwość pełnej kontroli nad budynkiem – zarówno w trakcie użytkowania, jak i na etapie zarządzania większymi obiektami.

Sterowanie strefowe – realne oszczędności energii

Największy potencjał oszczędności w budynkach mieszkalnych tkwi w racjonalnym zarządzaniu ogrzewaniem. Sinum umożliwia sterowanie strefowe, co pozwala różnicować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach w zależności od ich funkcji oraz harmonogramu użytkowania.

System współpracuje z:

regulatorami pokojowymi z pomiarem temperatury i wilgotności,

sterownikami ogrzewania podłogowego obsługującymi siłowniki i pompy,

elektronicznymi głowicami grzejnikowymi.

Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć zużycie energii bez obniżania komfortu cieplnego. Automatyczne scenariusze, np. „Wyjście z domu” czy tryb nocny, redukują temperaturę w momentach mniejszego zapotrzebowania na ciepło.

Integracja instalacji – oświetlenie i rolety

System Sinum integruje również sterowanie oświetleniem oraz roletami, co ma znaczenie zarówno dla komfortu użytkowania, jak i bilansu energetycznego budynku.

Zastosowanie dimmerów umożliwia płynną regulację natężenia światła, natomiast integracja z czujnikami ruchu i obecności pozwala automatycznie wyłączać oświetlenie w nieużytkowanych pomieszczeniach.

Automatyczne sterowanie roletami może wspierać pasywne zyski ciepła zimą oraz ograniczać przegrzewanie budynku w okresie letnim, co przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

i Autor: TECH STEROWNIKI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ Materiały prasowe

Monitoring mikroklimatu i funkcje bezpieczeństwa

Nowoczesna automatyka budynkowa obejmuje również kontrolę parametrów środowiskowych. System monitoruje temperaturę, wilgotność oraz jakość powietrza, reagując w przypadku odchyleń od ustalonych wartości.

Dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa wykrywają zagrożenia, takie jak dym, i mogą automatycznie uruchomić zaprogramowane działania – np. podnieść rolety, uruchomić oświetlenie awaryjne czy wysłać powiadomienie do użytkownika.

Takie rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczają potencjalne straty.

Modułowość i możliwość modernizacji

Jednym z istotnych atutów systemu jest jego skalowalność. Sinum można wdrażać etapami – od sterowania ogrzewaniem po pełną integrację instalacji budynkowych.

Rozwiązanie sprawdza się zarówno w nowych inwestycjach, jak i w modernizowanych budynkach. Moduł przekaźnikowy do puszki PPS-01 230 umożliwia adaptację istniejącej instalacji elektrycznej bez konieczności prowadzenia szeroko zakrojonych prac budowlanych.

Dla większych obiektów, takich jak hotele czy biurowce, przewidziano linię Sinum Pro, umożliwiającą centralne zarządzanie rozbudowaną infrastrukturą.

i Autor: TECH STEROWNIKI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ Materiały prasowe

Wartość dodana dla inwestora

Wprowadzenie systemu automatyki budynkowej wpływa nie tylko na komfort użytkowania, ale także na postrzeganą wartość nieruchomości. Coraz więcej nabywców oczekuje rozwiązań energooszczędnych i zdalnego zarządzania instalacjami.

Sinum, jako system opracowany przez polskiego producenta TECH Sterowniki, zapewnia dostępność wsparcia technicznego oraz serwisu. Dla inwestorów oznacza to stabilność rozwiązania oraz przewidywalność kosztów eksploatacyjnych.

Inteligentny dom przestaje być elementem premium – staje się standardem nowoczesnego budownictwa, w którym technologia wspiera efektywność energetyczną, bezpieczeństwo i funkcjonalność przestrzeni.