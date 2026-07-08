Dlaczego ptasie odchody mogą uszkodzić elewację i kostkę brukową?

Właściciele domów często bagatelizują pojedyncze zabrudzenia pozostawione przez gołębie, jaskółki czy kawki. To błąd.

Ptasie odchody zawierają kwas moczowy oraz inne związki chemiczne, które mogą wchodzić w reakcję z powierzchnią elewacji, kamienia, betonu czy kostki brukowej. W słoneczne dni zabrudzenia bardzo szybko wysychają i mocno przywierają do podłoża. Po kilku dniach ich usunięcie może być znacznie trudniejsze, a na jasnych materiałach często pozostają trwałe przebarwienia.

Najbardziej narażone są:

kostka brukowa pod drzewami,

elewacje w pobliżu gniazd ptaków,

balkony,

parapety,

tarasy,

podjazdy.

Dlatego eksperci zalecają usuwanie odchodów możliwie jak najszybciej.

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Jak usunąć ptasie odchody z kostki brukowej?

Jeżeli zabrudzenia są świeże, zwykle wystarczy ciepła woda i miękka szczotka.

Najlepiej obficie zwilżyć zabrudzone miejsce i odczekać kilka minut. Dzięki temu odchody zmiękną i łatwiej odejdą od powierzchni. Dopiero później należy delikatnie wyszorować kostkę.

Koszt takiego czyszczenia jest praktycznie niezauważalny i wynosi kilkadziesiąt groszy.

Jeżeli zabrudzenia zdążyły zaschnąć, warto użyć roztworu ciepłej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń. To nadal jedna z najtańszych metod.

Autor: uncle_daeng/ Getty Images

Czy warto użyć myjki ciśnieniowej?

W przypadku większej liczby zabrudzeń bardzo dobrze sprawdza się myjka ciśnieniowa.

Silny strumień wody usuwa nie tylko ptasie odchody, ale również mech, kurz i inne osady.

Jeżeli urządzenie znajduje się już w domu, koszt jednorazowego mycia to około 1–2 zł za wodę i energię elektryczną.

Osoby, które nie posiadają własnej myjki, mogą ją wypożyczyć. Ceny wynajmu zaczynają się od 50–80 zł za dobę, a za mocniejsze urządzenia trzeba zapłacić 100–150 zł.

Nie należy jednak ustawiać maksymalnego ciśnienia, ponieważ może ono wypłukać piasek ze spoin lub uszkodzić starszą kostkę brukową.

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Jak usunąć ptasie odchody z elewacji?

Elewacja wymaga znacznie większej ostrożności niż kostka brukowa.

Nie należy używać twardych szczotek ani ostrych skrobaków, które mogą uszkodzić tynk lub farbę elewacyjną.

Najlepiej rozpocząć od ciepłej wody z dodatkiem delikatnego detergentu. Jeżeli zabrudzenia są stare, warto sięgnąć po specjalistyczne preparaty przeznaczone do czyszczenia elewacji.

Ich ceny wynoszą zwykle:

25–60 zł za litr gotowego preparatu,

70–150 zł za koncentrat.

Przed użyciem warto wykonać próbę w niewidocznym miejscu.

Jak usunąć ptasie odchody z parapetu?

Parapety są jednym z ulubionych miejsc gołębi. Odchody pozostawione na blaszanych, kamiennych lub aluminiowych parapetach nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale mogą powodować odbarwienia i uszkodzenia powłoki ochronnej.

Najlepiej usunąć je od razu po zauważeniu.

Świeże zabrudzenia wystarczy zmyć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.

Jeżeli odchody zdążyły zaschnąć, warto położyć na nich mokrą ściereczkę na kilka minut. Dopiero po zmiękczeniu zabrudzeń należy delikatnie je usunąć.

Na parapetach z kamienia naturalnego nie zaleca się stosowania octu ani silnych środków kwasowych.

Czy domowe sposoby są skuteczne na ptasie odchody?

Tak, szczególnie wtedy, gdy zabrudzenia są świeże.

Popularnym rozwiązaniem jest pasta z sody oczyszczonej i niewielkiej ilości wody. Po kilku minutach można delikatnie wyszorować zabrudzone miejsce miękką szczotką. Koszt takiego czyszczenia wynosi zwykle około 1–2 zł.

Znacznie ostrożniej należy stosować ocet. Choć dobrze usuwa część zabrudzeń, może uszkodzić kamień naturalny oraz niektóre rodzaje elewacji.

Podczas usuwania ptasich odchodów warto unikać kilku błędów.

Nie należy:

skrobać zaschniętych odchodów ostrymi narzędziami,

używać silnych kwasów na kamieniu naturalnym,

pozostawiać zabrudzeń przez wiele dni,

stosować maksymalnego ciśnienia myjki na starej kostce brukowej,

czyścić rozgrzanej elewacji w pełnym słońcu.

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Ile kosztuje profesjonalne usunięcie ptasich odchodów?

Jeżeli zabrudzenia obejmują dużą powierzchnię lub znajdują się wysoko, lepiej zlecić prace specjalistycznej firmie.

Za mycie kostki brukowej trzeba zapłacić najczęściej 10–25 zł za m², natomiast profesjonalne czyszczenie elewacji kosztuje zwykle 15–35 zł za m². Po zakończeniu prac wiele firm proponuje również impregnację powierzchni, której koszt wynosi zazwyczaj 8–20 zł za m².

Osobną usługą jest czyszczenie dachu z ptasich odchodów, które najczęściej wykonuje się metodą niskociśnieniową lub przy użyciu specjalistycznych środków biodegradowalnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku dachówek ceramicznych, betonowych i blachodachówki, ponieważ zalegające przez dłuższy czas odchody mogą powodować trwałe przebarwienia i przyspieszać niszczenie powłok ochronnych.

Ceny profesjonalnego mycia dachów zaczynają się zwykle od 20–40 zł za m², jednak przy silnych zabrudzeniach lub dachach o skomplikowanej konstrukcji mogą wzrosnąć do 50–70 zł za m². W przypadku domu jednorodzinnego z dachem o powierzchni około 180 m² koszt usługi wynosi najczęściej od 3600 do 7200 zł, w zależności od stopnia zabrudzenia, kąta nachylenia dachu oraz konieczności zastosowania podnośnika lub technik alpinistycznych.

Coraz więcej firm oferuje również usługę kompleksową obejmującą mycie dachu, usunięcie ptasich odchodów, odgrzybianie oraz impregnację pokrycia dachowego. Za taki pakiet trzeba zapłacić zwykle 30–80 zł za m², ale odpowiednio zabezpieczony dach jest mniej podatny na ponowne zabrudzenia i łatwiejszy w utrzymaniu w kolejnych latach.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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