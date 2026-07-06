Autor: Nikola Barbutow/ Getty Images Gołębie zanieczyszczają dach

Inteligentny przeciwnik, czyli dlaczego ptaki wracają na Twój dach?

Zanim przejdziemy do środków zaradczych, musimy zrozumieć jedno - gołębie i sierpówki to niezwykle inteligentne stworzenia o ogromnych zdolnościach adaptacyjnych. Jeśli raz uznały Twój dach za bezpieczne miejsce do obserwacji okolicy lub odpoczynku, będą tam wracać z uporem maniaka.

Co więcej, ich odchody zawierają substancje zapachowe, które działają jak drogowskaz dla kolejnych osobników.

W walce z ptakami kluczowa jest konsekwencja i szybkość działania - im dłużej pozwolimy im na przesiadywanie, tym trudniej będzie wykorzenić ten nawyk. Pamiętajmy jednak o literze prawa - w Polsce zabijanie, niszczenie gniazd czy znęcanie się nad ptakami jest surowo zabronione. Naszym celem jest wyłącznie humanitarne zniechęcenie ich do lądowania.

Autor: Marija Bazanova/ Getty Images Kolce zniechęcają gołębie do przesiadywania na dachu

Fizyczne zapory - najskuteczniejsza linia obrony

Jeśli szukasz rozwiązania, które daje niemal 100-procentową pewność, postaw na bariery mechaniczne. Ptaki wybierają miejsca stabilne, z dobrą widocznością - krawędzie dachu, kominy i załamania połaci.

Oto czego możesz użyć:

Kolce przeciw ptakom - to absolutny numer jeden w rankingu skuteczności. Montowane na kalenicach, okapach i gzymsach uniemożliwiają ptakom wygodne lądowanie, nie raniąc ich przy tym. Możesz wybrać wersję metalową lub plastikową, montowaną na klej lub śruby.

Systemy linkowe i druty sprężynowe - dyskretniejsza alternatywa dla kolców, idealna na długie krawędzie dachu i kalenice.

Siatki ochronne - niezastąpione, gdy ptaki próbują budować gniazda we wnękach dachowych, poddaszach lub pod okapami. Zapobiegają one wnikaniu zwierząt w głąb konstrukcji.

Wizualna i elektroniczna wojna psychologiczna z gołębiami

Nie zawsze chcemy od razu montować kolce. Możemy spróbować metod odstraszających, choć trzeba pamiętać, że ptaki potrafią się do nich przyzwyczaić, jeśli nie będziemy ich modyfikować.

Rozważ użycie atrap drapieżników. Sztuczne sowy czy jastrzębie mogą zadziałać, o ile będziemy zmieniać ich położenie co jakiś czas. Nieruchoma figura szybko przestaje być dla gołębia zagrożeniem. Można też spróbować taśm hologramowych, starych płyt CD, foliowych pasków czy wiatraczków poruszających się na wietrze. Tworzą one refleksy świetlne, których ptaki nie lubią. Jeśli to nie odniesie skutku do dyspozycji pozostają jeszcze elektroniczne odstraszacze. Na rynku dostępne są odstraszacze solarne emitujące ultradźwięki połączone ze światłem stroboskopowym. Najlepiej działają one w kombinacji z innymi metodami.

Domowe sposoby i mikstury zniechęcające ptaki do siadania na dachu

Jeśli problem jest świeży, możesz spróbować tanich metod domowych. Skutecznym, choć krótkotrwałym sposobem, jest spryskiwanie dachu roztworem z octu, pieprzu cayenne i cynamonu. Zapach ten jest dla ptaków drażniący. Niektórzy stosują również naftalinę w kulkach, jednak jej zapach dość szybko się ulatnia.

Dlaczego czyszczenie dachu to konieczność?

Pozbycie się ptaków to połowa sukcesu. Równie ważne jest usunięcie pamiątek po nich. Odchody gołębi mają odczyn kwaśny, co czyni je niezwykle żrącymi. Potrafią one doprowadzić do korozji blachy, uszkodzić gont bitumiczny czy dachówkę ceramiczną, a także sprzyjać porostowi mchu i zapychać rynny.

Co więcej, zaschnięte odchody mogą być źródłem niebezpiecznych patogenów.

Podczas samodzielnego czyszczenia bezwzględnie noś maskę, rękawice i ochronę oczu. Używaj miękkiej szczotki i wody z delikatnym detergentem (np. płynem do naczyń), unikając zbyt wysokiego ciśnienia, które mogłoby uszkodzić strukturę nowego dachu.

Samodzielnie czy z fachowcem? Koszty inwestycji

Montaż zabezpieczeń na niskim dachu o niewielkim spadku, do którego masz bezpieczny dostęp (np. z rusztowania), możesz wykonać samodzielnie. Jeśli jednak dach jest wysoki, stromy lub skomplikowany, ryzyko upadku jest niewspółmierne do oszczędności - wtedy wezwij profesjonalną firmę wysokościową.

Orientacyjne koszty odstraszania gołębi:

Kolce: 20-80 zł/mb materiału + 30-80 zł/mb montażu.

Siatki z montażem: 80-200 zł/m².

Czyszczenie dachu: 300-1000 zł.

Kompleksowe zabezpieczenie domu: zazwyczaj od 1000 do 3000 zł.

Efekty konsekwentnego działania (czyszczenie + fizyczne bariery) zazwyczaj widać po okresie od jednego do czterech tygodni.

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