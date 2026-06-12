W nowoczesnej architekturze kuchnia wtopiła się w strefę dzienną. Zmieniło się też postrzeganie prac kuchennych, które obecnie przebiegają w otwartej przestrzeni przy współuczestnictwie domowników lub przyjaciół. Kuchnia otworzyła się na świat!

Domowy archipelag – kuchenne wyspy

„Wyspiarski” trend w aranżacji wnętrz nie jest nowy, ale stał się niemal obowiązującą modą. Położona na środku kuchni wyspa lub wysunięty półwysep są miejscem przygotowywania, spożywania posiłków i wraz z sąsiadującą z nimi przestrzenią jadalni czy salonu stały się centrum życia w domu. W czasie przygotowywania potraw można mieć kontakt z resztą domowników. Położenie na środku pomieszczenia pozwala także przebywać przy wyspie kuchennej kilku osobom naraz. Jednocześnie na połączonym z wyspą lub stojącym w jej pobliżu stole kuchennym dziecko może się bawić, odrabiać lekcje lub spożywać posiłek. Takie miejsce integruje domową społeczność. Jedna przestrzeń z wyspą, jadalnią i salonem ułatwia także organizowanie spotkań rodzinnych i towarzyskich. Osoba przygotowująca potrawy może być zawsze zwrócona przodem do innych i uczestniczyć w spotkaniu i rozmowie.

Trzeba mieć dla kogo gotować

Duża kuchnia to rozwiązanie dla wszystkich, ale najlepiej sprawdzi się w domach zaprojektowanych dla dużych rodzin. Ten kto kiedyś gotował dla więcej niż trzech osób doskonale zdaje sobie sprawę ile miejsca trzeba mieć żeby ogarnąć przygotowanie i gotowanie. Fajnie jest mieć wtedy pomocnika lub pomocników, a więc i więcej przestrzeni dla dodatkowych kucharzy. W większej kuchni także zmieścimy miejsce, gdzie odrywając się od gotowania pomożemy dzieciom, np. odrobić lekcje. Duże kuchnie są przeważnie w większych domach lub takich gdzie w strefie nocnej jest więcej niż trzy sypialnie.

Murator Remontuje #2: Jak wymienić spuchniętą od wody ościeżnicę? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Dwa domy tradycyjne – stodoła i klasyczny

To dwa projekty domów o klasycznej bryle z dachem dwuspadowym. DW029 Ekonomiczny 2T prezentuje typ modnej formy współczesnej stodoły, natomiast M189a Magiczny świat – wariant I to tradycja unowocześniona nieco formami okien i prostopadłościenną bryłą garażu na dwa samochody. Domy pomimo podobnej formy różnią się kształtem – pierwszy z nich jest podłużny, co pozwala dopasować go na wąską działkę, drugi zbliżony do kwadratu. Bez względu na to w obu przestrzeń kuchni znajduje się w otwartej strefie dziennej, połączonej z salonem, a także z tarasem, na który wyprowadza osobne kuchenne przejście.

W DW029 przestrzeń kuchni przylega bezpośrednio do części wypoczynkowej salonu. Odgrodzona jest natomiast wyspą od części jadalnianej. To rozwiązanie dla wąskiego domu, gdzie wyspa kuchenna łączy funkcje ciągu kuchennego i miejsca podawania drobnych posiłków, np. śniadania, szybkiego lunchu lub kolacji dla mniejszej liczby osób. Zabudowa kuchenna ustawiona jest dwuciągowo w formie litery L. Korzystanie z kuchni ułatwia okno doświetlające część blatu i bezpośrednie wejście z przedsionka, co ułatwia „dostawy towaru”.

Długi ciąg kuchenny i duża wyspa na pewno się przyda, bo w odsuniętej w drugi koniec domu są aż cztery sypialnie, więc docelowo jest tu miejsce na sporą rodzinkę.

Autor: Murator Projekty Rzut projekt DW029 https://projekty.muratordom.pl/projekt-magiczny-swiat-wariant-i-m189a-3223

M189a jest szerszy, więc zastosowano tu klasyczną formę otwartej strefy dziennej z salonem oddzielonym od części kuchennej jadalnią z dużym stołem. Kuchnię i jadalnię rozgranicza duża wyspa kuchenna, która może być wykorzystana do przyrządzania posiłków jak również do ich serwowania na stół. Dwuciągowa zabudowa ma kształt litery L z doświetleniem oknem jednej części.

W projekcie dom jest parterowy i ma tylko dwie sypialnie. Jest jednak możliwość zagospodarowania sporej powierzchni na poddaszu. Mogą tu powstać dodatkowe pokoje i łazienka.

Autor: Murator Projekty Rzut projekt M189a https://projekty.muratordom.pl/projekt-magiczny-swiat-wariant-i-m189a-3223

Dwa duże nowoczesne domy parterowe

Projekty MG0587 Willa Parterowa 4 i AP178 Irysek 6 to dwa rozłożyste domy parterowe. Ten pierwszy ma nieco wyższy dach, dzięki czemu można w nim wygospodarować niewielką antresolę. Oba są typami eleganckich współczesnych willi przykrytych wielospadowymi niskimi dachami skośnymi. W bryłach każde z domów mieszczą się dwustanowiskowe garaże.

W Willi Parterowej dużą kuchnia z zabudową dwuciągową i wyspą pośrodku sąsiaduje z dużą przestrzenią, w której obok siebie znajdują się część jadalna i wypoczynkowa. Wyspa pełni rolę małej jadalni na drobne posiłki w ciągu dnia, a poza tym jest też przestrzenią roboczą. Niestety, kuchnia nie ma bezpośredniego przejścia na taras co może nieco utrudniać letnie biesiady na świeżym powietrzu. Ten drobny mankament rekompensuje miejsce na spiżarnię przy kuchni.

W domu są trzy sypialnie i dwie łazienki. Jest także duży gabinet z małym tarasem – w razie potrzeby może stać się jeszcze jedną sypialnią.

Dość niskie poddasze podzielone jest na dwie strefy. Nad salonem i korytarzem znajduje się otwarta przestrzeń. Z przeciwnej strony jest antresola otwarta na część dzienną oraz korytarz i pokój.

Autor: Murator Projekty Rzut projekt MG0587 https://projekty.muratordom.pl/projekt-willa-parterowa-4-mg0587-29408

Irysek 6 to niemal parterowy hotel – są tutaj cztery sypialnie i trzy łazienki. Ogromna strefa dzienna zajmuje całą przestrzeń jednej z części domu. Jest tu kuchnia, jadalnia i duży salon. Jadalnię i część wypoczynkową wnętrza rozdziela zabudowa z szafek. Doświetlenie kuchni zapewnia duże narożne okno umieszczone nad blatami dwuciągowej zabudowy. Światło wpada tu również przez duże drzwi tarasowe i okna w salonie i jadalni. Przy kuchni znajduje się spiżarnia, obok której ulokowany został mały stolik na krótkie posiłki.

Autor: Murator Projekty Rzut projekt AP178 https://projekty.muratordom.pl/projekt-irysek-6-ap178-19938

Piętrowy dom w stylu moderny

M200 Uroczysty to piętrowy dom z płaskim dachem, którego forma przypomina modernistyczne wille z lat 30. XX w. Tworzą go dwie prostopadłościenne bryły o różnej wysokości. W niższej parterowej jest część gospodarcza z dwustanowiskowym garażem. Jej dach pełni rolę tarasu, którego przedłużenie wysunięte na wyższą część domu jest także zadaszenia nad strefą wejścia.

Większą część powierzchni parteru zajmuje otwarta część dzienna. Duża kuchnia jest otwarta na jadalnię, za którą znajduje się salon. Dużą przestrzeń do prac kuchennych wyznacza dwuciągowa zabudowa z oknem nad jednym z blatów. W kuchni jest też stół na cztery miejsca, więc można tu spożywać nawet rodzinne posiłki, np. w dni powszednie – jadalnię z oddzielnym wyjściem na taras można używać tylko od święta.

Wygodę komunikacji na parterze zapewnia ciąg przejść, które łączą garaż, wiatrołap, spiżarnię i kuchnię. Łatwo i szybko można przenieść kupione w sklepie lub na bazarze produkty wprost do spiżarni lub bezpośrednio do kuchni.

Na piętrze urządzono strefę wypoczynku z trzema sypialniami, gabinetem i dwoma łazienkami. Wyjścia na taras znajdują się w korytarzu, największej sypialni i gabinecie.

Autor: Murator Projekty Rzut parter - projekt M200 https://projekty.muratordom.pl/projekt-uroczysty-m200-3176

Murowane starcie Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE

Nowoczesna stodoła to już nie nowość a klasyk architektury jednorodzinnej