Dlaczego warto regularnie czyścić podbitkę dachową?

Podbitka dachowa pełni nie tylko funkcję dekoracyjną. Jej zadaniem jest zabezpieczenie okapu przed wilgocią, ograniczenie dostępu ptaków i owadów do konstrukcji dachu oraz poprawa wentylacji połaci dachowej. Gdy przez dłuższy czas nie jest czyszczona, na jej powierzchni osadza się kurz, sadza, pył z dróg, pyłki roślin oraz pajęczyny. W zacienionych miejscach mogą pojawić się również glony, porosty i zielony nalot.

Regularne mycie pozwala nie tylko zachować estetyczny wygląd budynku, ale także szybciej zauważyć ewentualne uszkodzenia, pęknięcia czy ślady obecności owadów. W przypadku drewnianej podbitki ma to szczególne znaczenie, ponieważ zalegające zabrudzenia i wilgoć mogą przyspieszać proces starzenia drewna.

Specjaliści zalecają dokładne czyszczenie podbitki przynajmniej raz w roku. Jeżeli dom znajduje się przy ruchliwej drodze, w pobliżu lasu lub zakładu przemysłowego, warto robić to nawet dwa razy w sezonie.

Jak przygotować podbitkę do mycia?

Przed rozpoczęciem czyszczenia warto dokładnie obejrzeć całą podbitkę. Należy usunąć pajęczyny, liście oraz większe zabrudzenia, które mogły zgromadzić się przy okapie. Najwygodniej zrobić to miękką szczotką na teleskopowym kiju lub odkurzaczem z odpowiednią końcówką.

Jeżeli planujemy korzystać z drabiny, należy ustawić ją na stabilnym podłożu i zadbać o bezpieczeństwo pracy. W przypadku wysokich domów lepiej nie ryzykować samodzielnego mycia i rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnej firmy.

Dopiero po usunięciu luźnych zabrudzeń można przystąpić do właściwego mycia.

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Jak czyścić podbitkę z PVC?

Podbitka wykonana z PVC jest odporna na wilgoć i nie wymaga impregnacji, dlatego jej pielęgnacja jest stosunkowo prosta. W większości przypadków wystarczy letnia woda z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń lub łagodnego środka przeznaczonego do tworzyw sztucznych.

Do mycia najlepiej używać miękkiej gąbki albo ściereczki z mikrofibry. Warto pracować od jednego końca okapu do drugiego, aby uniknąć zacieków. Po umyciu powierzchnię należy spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Nie zaleca się stosowania mleczek ściernych, drucianych szczotek ani rozpuszczalników. Mogą one zmatowić powierzchnię PVC lub uszkodzić warstwę ochronną.

Koszt samodzielnego umycia podbitki z wykorzystaniem wody i detergentu wynosi zwykle 1–3 zł, natomiast specjalistyczne preparaty do PVC kosztują 20–50 zł za opakowanie.

Jak wyczyścić drewnianą podbitkę?

Drewniana podbitka wymaga znacznie większej ostrożności. Drewno jest materiałem naturalnym, który reaguje na nadmiar wilgoci, silne środki chemiczne i intensywne szorowanie.

Do bieżącego czyszczenia najlepiej używać miękkiej szczotki oraz letniej wody z dodatkiem preparatu przeznaczonego do drewna. Gąbkę lub szczotkę należy dobrze odcisnąć, aby nie pozostawiać na powierzchni nadmiaru wody. Po zakończeniu mycia drewno powinno swobodnie wyschnąć.

Jeżeli podbitka od kilku lat nie była odnawiana, warto po umyciu ocenić stan powłoki ochronnej. Łuszczący się lakier lub impregnat oznaczają, że drewno może wymagać ponownego zabezpieczenia.

Środki do mycia drewna kosztują najczęściej 25–60 zł za litr, natomiast impregnaty lub lazury do odświeżenia podbitki to wydatek 40–120 zł za litr, w zależności od producenta.

Czy warto używać myjki ciśnieniowej?

Myjka ciśnieniowa może znacznie przyspieszyć pracę, jednak nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.

W przypadku podbitki z PVC należy używać niskiego ciśnienia i szerokiego strumienia wody. Dyszę trzeba trzymać w odpowiedniej odległości od powierzchni, aby nie uszkodzić łączeń ani elementów wentylacyjnych.

Jeszcze większą ostrożność należy zachować przy podbitce drewnianej. Zbyt silny strumień może wypłukać miękkie włókna drewna, uszkodzić powłokę lakierniczą lub doprowadzić do zawilgocenia konstrukcji.

Jeżeli zabrudzenia są niewielkie, producenci podbitek znacznie częściej zalecają mycie ręczne niż stosowanie myjek ciśnieniowych.

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Zielony nalot i glony na podbitce - jak je usunąć?

Na podbitkach znajdujących się od północnej strony budynku lub w miejscach zacienionych często pojawia się zielony nalot. To efekt rozwoju glonów oraz drobnych porostów, które dobrze rozwijają się w wilgotnym środowisku.

Do ich usuwania najlepiej stosować preparaty biobójcze przeznaczone do elewacji oraz elementów dachowych. Po naniesieniu środka należy odczekać czas wskazany przez producenta, a następnie delikatnie umyć powierzchnię.

Za preparaty tego typu trzeba zapłacić zwykle 30–80 zł za litr, natomiast koncentraty przeznaczone do większych powierzchni kosztują 70–150 zł.

Ile kosztuje profesjonalne czyszczenie podbitki dachowej?

Nie każdy właściciel domu zdecyduje się na samodzielne mycie podbitki, zwłaszcza gdy budynek jest wysoki lub dostęp do okapu jest utrudniony.

Coraz więcej firm zajmujących się myciem elewacji oferuje również czyszczenie podbitki dachowej. Usługa najczęściej obejmuje usunięcie kurzu, pajęczyn, zielonego nalotu oraz mycie całej powierzchni odpowiednio dobranymi środkami.

Ceny zależą od materiału, wysokości budynku i stopnia zabrudzenia.

Najczęściej wynoszą:

15–30 zł za m² - podbitka z PVC,

20–40 zł za m² - podbitka drewniana,

30–50 zł za m² - mycie połączone z odgrzybianiem lub usuwaniem glonów.

W przypadku przeciętnego domu jednorodzinnego całkowity koszt usługi wynosi zwykle 500–1500 zł, choć przy dużych budynkach lub konieczności użycia podnośnika może być wyższy.

Jak ograniczyć zabrudzenia podbitki?

Choć całkowite wyeliminowanie zabrudzeń jest niemożliwe, odpowiednia pielęgnacja pozwala znacznie wydłużyć czas między kolejnymi myciami. Warto regularnie usuwać pajęczyny, czyścić rynny oraz przycinać gałęzie drzew znajdujące się blisko dachu. To właśnie z nich najczęściej opadają liście, pyłki i inne zanieczyszczenia osadzające się na podbitce.

W przypadku drewna ważne jest również systematyczne odnawianie warstwy ochronnej. Dobrze zaimpregnowana powierzchnia znacznie słabiej chłonie wilgoć i jest bardziej odporna na zabrudzenia.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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