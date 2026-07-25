Domy z werandą – 5 projektów z salonem wychodzącym wprost do ogrodu

Werandy, co prawda zaciemniają położone za nimi pomieszczenia, ale nie ma wyjścia idealnego. Zmniejszenie dawki światła zrekompensują okna lub szerokie drzwi o dużej powierzchni. Można też spróbować zagrać doświetleniem samej werandy świetlikiem lub oknem w jej zadaszeniu. Ekstrawaganckim i kosztownym pomysłem jest wykonanie dachu w całości lub w większości z przezroczystego materiału, co upodobni werandę do oranżerii.

Duży dom z poddaszem użytkowym, werandą i oranżerią

Ten dom ma piękną tradycyjną proporcjonalną bryłę, podkreśloną oknami o klasycznej formie przypominającej dawne skrzynkowe z powierzchnią szyb podzieloną szprosami.

Zaprojektowany jest na planie prostokąta z szerokimi ścianami szczytowymi i trochę tylko od nich dłuższymi elewacjami frontową i ogrodową. Te dłuższe fasady są zaaranżowane dla dwóch dodatkowych elementów – werandy od frontu i oranżerii w ogrodzie. Tworzą piękny układ otwarcia domu na świat zewnętrzny. DS313 Puszek 2 dr-T jest stworzony dla dużej rodziny, która lubi przebywać na świeżym powietrzu o każdej porze roku. Życie może się tu toczyć pod dachem a jednocześnie na zewnątrz domu.

Szeroka zadaszona weranda, której osłonę daje przedłużona połać dachu podparta na słupach pełni rolę strefy wypoczynku i wejścia. Szerokie przeszklone dwuskrzydłowe drzwi są jednocześnie wyjściem na werandę i głównym wejściem do domu. Całą ogrodową elewację zajmuje taras, zajęty przez szklaną oranżerię. Nie zaciemnia ona pomieszczeń wewnątrz, a jest zakrytym przed warunkami atmosferycznym przedłużeniem ogrodu w domu i odwrotnie. Latem za sprawą rozsuwanych drzwi jest idealnym miejscem na spędzenie wieczoru, zimą domowym „przytuliskiem” dla ciepłolubnych roślin. Nic nie odda uczucia, kiedy można wyjść pod szklany dach zimą i obserwować spadające wokół płatki śniegu.

Jak na duży dom przystało jest tu dużo miejsca na wszystko. Na poddaszu są trzy sypialnie, w których jest sporo miejsca na przechowywanie. Uzupełnia je łazienka, w której umieszczono również pralnię.

Na parterze jest salon z przejściem do przeszklonej oranżerii i otwarta kuchnia ze spiżarnią a po przeciwnej stronie za częścią korytarza i wiatrołapu kotłownia, łazienka i sypialnia. Duże pomieszczenie sypialni jeśli nie ma potrzeby wydzielenia dodatkowego miejsca do spania warto przeznaczyć na pokój domowej zabawy i rekreacji. Warto dodać, że dom jest bardzo dobrze doświetlony dzięki dużej liczbie okien – w zasadzie każde wnętrze ma tu dwa okna.

Murator Remontuje #2: Wyburzanie ściany działowej Materiał sponsorowany

Dom z poddaszem użytkowym i dwiema werandami

DS247 Jagodowy 2 dr-T idealnie wpasuje się w zielone otoczenie domu. Dwie werandy od przodu i z tyłu budynku łączą wszystkie pomieszczenia parteru z ogrodem. Pomagają w tym bardzo duże powierzchnie okien, które obficie mimo zadaszenia dostarczają dzienne światło do środka. Nie zabraknie go w salonie, kuchni, a nawet dużej przechowali-garderobie.

Otwory okienne ozdobione są listwami ze sztukaterii, co urozmaica elewacje. Dodatkowym elementem kształtującym wygląd zewnętrznej części domu jest asymetryczne rozmieszczenie okien parteru względem tych na piętrze. Regularną klasyczną formę domu nieco zaburza dostawiony do jednej ze ścian szczytowych garaż, ale zwiększa komfort użytkowników.

Weranda od strony wejścia to miejsce na pogawędki podczas prac przy garażu, na podjeździe czy z sąsiadami na świeżym powietrzu. Ta od ogrodu zarezerwowana jest na życie towarzyskie samych domowników i ich zaproszonych gości. Tutaj wychodzą drzwi tarasowe z dużego salonu i jadalni a także drugiego pokoju na parterze, który może być sypialnią rodziców. Całe piętro z trzema sypialniami można zaaranżować dla dzieci, tym bardziej, że duże łazienki są zarówno na parterze jak i na poddaszu. Na poddaszu można też zaaranżować dużą przestrzeń szerokiego i dobrze doświetlonego z dwóch stron szerokim oknami umieszczonymi w facjatach na dachu. Ta przestrzeń to wartość dodana, którą szkoda zostawić tylko na funkcje komunikacyjne.

Dom piętrowy z werandą i małym poddaszem

Kiedy myśli się o naprawdę dużym domu, ale postawionym na niekoniecznie dużej działce, to przychodzi na myśl typowy dom piętrowy. AP173 Karo 2 taki właśnie jest. Ma jeszcze dwa dodatkowe elementy – garaż i połączoną z nim werandę, które estetycznie dopasowały się i urozmaiciły jego prostą bryłę od strony fasady frontowej.

Werandę od strony wejścia można nazwać powitalną, ale przecież tutaj także można wypić kawę, poczytać książkę, a przy okazji mieć na oku ulicę i pozdrawiać przechodzących sąsiadów a także ich zaprosić na ploteczki.

Ten piętrowy dom to niemal mini hotel. Na piętrze są cztery sypialnie, dwie łazienki, pralnia i znalazło się tu miejsce jeszcze na dodatkowy pokój oraz osobną garderobę. Parter mu trochę ustępuje, bo fragment zajmuje tam dwustanowiskowy garaż i kotłownia. Jest tu przestronne duże wnętrze z kuchnią oddzieloną półwyspem od części jadalni z salonem. Znalazło się miejsce na dodatkowy pokój, który może być pracownią, sypialnią lub pokojem do gier komputerowych.

Salon i jadalnia zajmują całą ogrodową część domu, Stąd szerokie przeszklone drzwi rozsuwane wyprowadzają na taras, nad którym tak jak to zaproponowano w projekcie może być zainstalowana pergola lub zadaszenie.

W tym piętrowym domu pod dość wysokim kopertowym dachem jest jeszcze nieużytkowe poddasze, które można zagospodarować na domowy magazyn sprzętów, urządzeń i wszelkiego typu rzeczy, które nie są na co dzień potrzebne, docenią to miejsce sportowe rodziny, których sezonowy sprzęt może zajmować sporo miejsca, którego np. w garażu może zabraknąć.

Mały dom parterowy z werandą i tarasem

To współczesna wersja dawnego typowego domu, jakich wiele spotkać można na polskiej wsi i przedmieściach. AN1391 Modrzyk 2 Eko ma prostą tradycyjną formę urozmaiconą dodatkami z cegły i drewna. Wielką rolę w kształtowaniu elewacji odgrywają w nim okiennice. Mogą być w wersji nieruchomej przymocowanej do ściany, ale to one odgrywają główną rolę w kształtowaniu wyglądu budynku.

Skoro jest to uwspółcześniony model tradycyjnego polskiego budynku jednorodzinnego to nie mogło w nim zabraknąć werandy od strony wejścia. Nie jest duża, ale można tu wstawić krzesełka i stoliczek, tym bardziej, że tuż za oknem jest kuchnia – nie trzeba donosić kawy i ciasteczek.

Dom nie jest duży. Są tu dwie sypialnie, dodatkowy pokoik do pracy, zamknięta kuchnia, toaleta, łazienka i pomieszczenie techniczne. Z salonu przez szerokie drzwi przechodzi się na duży taras. Przestrzeń powiększa podwyższona nieznacznie część domu od strony ogrodu, dzięki czemu salon i dwie sypialnie mają wyżej sufit. Ten zabieg zwiększył kubaturę wnętrz mieszkalnych kosztem części poddasza. Mimo to w niepodwyższonej części pozostało jeszcze miejsce pod dachem, co pozwala umieścić tam domowy magazyn „rzeczy różnych”.

Mały dom drewniany do zamieszkania lub na letnisko

MG0248 Przepiórka to lekki drewniany, dom zaprojektowany w technologii szkieletowej. W zasadzie jego wielkość klasyfikować go może do kategorii domów letniskowych, ale spełnia wszystkie wymogi domu jednorodzinnego. Dwie osoby z pewnością będą tu miały wystarczająco miejsca, a sprzątania niewiele.

Na parterze jest miejsce tylko na salon, aneks kuchenny i łazienka. Poddasze to dwie przestrzenie zarezerwowane na sypialnie. Przy tak skromnej powierzchni weranda ma duże znaczenie. W letnie miesiące tutaj może się przenieść część życia domu, a nawet całe z kuchnią, jadalnią i sypialnią. Takie całościowe podejście wymaga jednak dobrego zaplanowania, ale jak to w holywoodzkich filmach wszystko skończy się happy endem.

Domy dla dużej rodziny

10