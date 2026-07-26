Karta Dużej Rodziny uprawnia do wielu benefitów, ale nie zapewnia projektu domu. Posiadaczom (i wszystkim innym) można polecić różne domy, które zapewnią odpowiedni standard mieszkania. Może to być tradycyjny dom z poddaszem, piętrowy, a także co może zdziwić parterowy. Oto pięć różnych projektów, które są odporne na tłum w domu.

Domy z poddaszem użytkowym – 3 projekty

To współczesny klasyk. Podniesione ścianki kolankowe i spadzisty, wysoki, ocieplony dach zmieści na poddaszu całą strefę wypoczynkową. W niedużych domach możliwe jest umieszczenie aż czterech sypialni. W większych budynkach rodzice mogą mieć wyodrębnioną swoją część poddasza oddzieloną łazienką, garderobą lub korytarzem od części dla dzieci. Taki właśnie jest M244b Zorganizowany – wariant II, gdzie wejście do sypialni rodziców oddziela od trzech pozostałych pokoi i wejść do nich korytarz i klatka schodowa.

Część „dla dorosłych” ma swoją łazienkę i garderobę, zapewniając duży komfort. Dzieciaki nie będą narzekać, bo mają trzy pokoje do dyspozycji – dwa z nich mają wyjście na balkon. Obok łazienki na poddaszu jest pomyślana pralnia, ale można ją wykorzystać na urządzenie dodatkowej garderoby lub miejsca do przechowywania. Pralnię można przenieść na parter, gdzie przy garażu jest bardzo duża kotłownia – zmieści się tu pralka, a także suszarka. Parter zapewnia mnóstwo miejsca na zajęcia w ciągu dnia. Połowę zajmuje otwarta przestrzeń kuchni, jadalni i salonu. Z jadalni i salonu są przejścia na tarasy rozmieszczone z dwóch stron domu. W wiatrołapie i pomieszczeniu obok są miejsca na duże szafy, a obok garażu jest spiżarnia. Na parterze jest też duży dodatkowy pokój z łazienką – może być salonikiem do zabawy, gabinetem lub dodatkową sypialnią. Projekt domu uwzględnia mechaniczną wentylację z rekuperacją.

Nieco mniejsze są bliźniacze A107 Osiągalny i A108N Nasz faworyt N. To bardzo podobne do siebie projekty różniące się położeniem pomieszczeń. Na poddaszach w czterech narożnikach są rozmieszczone sypialnie dla rodziców i trójki dzieci. Jest też duża łazienka. W obu projektach znalazł się dodatkowy pokój - sypialnia na parterze.

W projekcie A107 na parterze kuchnia jest całkowicie otwarta na jadalnię a oddziela ją od niej wyspa. Dom w założeniach ma być ogrzewany pompą ciepła i panelami fotowoltaicznymi, więc nie ma tutaj kotłowni. Do otwartej części dziennej od strony salonu znajduje się taras.

Projekt A 108 ma kuchnię zamkniętą częściowo ścianką działową. Z salonu są dwa szerokie przejścia na duży narożny taras. Na parterze jest także kotłownia oraz oddzielna łazienka.

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Piętrowy dom z modnym dodatkiem

To unowocześniona wariacja na temat „kostki”. Jest tu niski, spadzisty kopertowy dach i dodatek w postaci żelbetowej ramy nadającej bryle budynku modną aranżację. Dom M254b Nowa historia – wariant II jest naprawdę duży. Zawdzięcza to oczywiście pełnowymiarowej części piętrowej. Zmieściły się tam sypialnie – rodziców z dużą garderobą i łazienką oraz trzy dla dzieci. Pociechy mają do dyspozycji własną przestronną łazienkę, gdzie zmieściła się wanna, prysznic i dwie umywalki. Na piętrze jest też pralnia, ale jej wymiary wystarczają, żeby był też od razu miejscem do przechowywania wypranej odzieży.

Dużą część parteru zabrał garaż na dwa samochody, ale i tak wystarczyło miejsca na dodatkowy pokój, może sypialnię, a może coś na domowe rozrywki. Rama na fragmencie domu pozwoliła umieścić dach nad garażem i kotłownią, a także na montaż pergoli nad częścią tarasu i balkonu na piętrze, na który prowadzi wejście z sypialni rodziców. Przestronny taras rozpięty jest na półtorej elewacji. Ściana z uskokiem oddzielająca go od salonu jest niemal cała przeszklona, ale jest tu także za węgłem niewielka część, w której można się zaszyć pod pergolą z książką.

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To rozłożysty dom pomyślany dla rodziców z dwójką dzieci. Projekt AG034 Marcel III G2 uwzględnia rozplanowanie tylko parteru, ale jest możliwość „migracji” na poddasze, którego adaptację pozostawiono decyzji inwestora. Można tu urządzić dodatkowe sypialnie, ale równie dobrze nadaje się na domowy magazyn oraz salon na domowe rozrywki w czasie wolnym. Taki typ domu dobrze prezentuje się na działce z obszernym ogrodem w otoczeniu wysokich drzew.

Najwięcej miejsca na parterze zajmuje część nocna z trzema sypialniami i dużą łazienką. Jest oddzielona dużym holem od części dziennej z częściowo zamkniętą kuchnią ze spiżarnią i połączonymi jadalnią i salonem. Szerokie podwójne drzwi przesuwne na dwóch ścianach wyprowadzają stąd na taras.

Część techniczna domu znajduje się od strony wejściowej domu. Jest tu garaż na dwa auta i duża kotłownia. Z kotłowni jest wyjście na ogród, więc może być też małym magazynem na sprzęt ogrodowy.

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