Pogad@ne. Zbudowane | Extra Inteligentny dom - prościej się nie da! Materiał sponsorowany

Współczesna sztuka architektury jest trochę jak zabawa klockami. Proste sześcienne, prostopadłościenne i graniaste bryły układa się jedne na drugich uzyskując niesamowite efekty. Prosta bryła, kolor i układ to trzy podstawowe elementy takiej architektonicznej układanki. Z takich samych elementów można ułożyć niezliczoną liczbę kompozycji i każda może się podobać.

Klasyczna stodoła w wersji współczesnej

Forma nowoczesnej stodoły to jeden z najmodniejszych trendów architektury. Prosta występująca w wielu wariantach jest szczególnie chętnie wybierana przez budujących domy jednorodzinne. AP202 Hana 5 to jedna z wariacji na temat współczesnej stodoły. Do budynku głównego przylega prostopadłościenny garaż na dwa samochody.

Prostotę formy podkreśla jednolity jednolity ciemnobrązowy kolor pokrycia bezokapowego dachu z arkuszy blachy łączonych na rąbek i ścian bocznych obłożonych szalowaniem z pionowych desek. Cofnięta w stosunku do obrysu domu ściana szczytowa udostępnia na całej szerokości elewacji szeroki taras. W jego wykończeniu dla kontrastu dominuje okładzina z jasnego drewna. Większą część ściany szczytowej tej części domu zajmują przeszklenia. Dostarczają one mnóstwo naturalnego światła do otwartej przestrzeni części dziennej sięgającej aż po skosy dachu. Szczyt po przeciwnej stronie jest wykończony podobnie jak ściany boczne. Tutaj także są widoczne duże okna doświetlające prywatną część parteru i położoną nad nim antresolę, którą można dowolnie zaaranżować, np. na pokój wypoczynkowy z sypialni czy bibliotekę.

W projekcie wszystkie funkcje domu mieści parter. Do wysokiej części z salonem, jadalnią i kuchnią przylega schowana pod antresolą część wejściowa z wiatrołapem, korytarzem, toaletą, spiżarnią połączoną z kuchnią oraz strefa prywatna. W zarezerwowanej dla domowników części jest sypialni, gabinet, który może stać się drugą sypialnią, łazienka i kotłownia.

Jeśli zagospodarujemy antresolę to zyskamy dodatkowe 80 m², czyli prawie 50 m² powierzchni użytkowej (część metrażu jest pod skosami). Polecam ten dom jako rozwojowy dla rodziny, która planuje w przyszłości mieć dwójkę lub więcej dzieci.

powierzchnia działki – 23,75 x 27 m,

powierzchnia parteru – 112,06 m² + garaż 43,17 m²,

antresola – 49,39 m² pow. użytkowej.

Autor: Archiwum serwisu Nowoczesny dom z płaskim dachem

Dom nowoczesny, minimalistyczny i wygodny

Projekt M186b Wrzosowe wzgórza to propozycja dla miłośników prostej minimalistycznej formy i nowoczesności. Korpus to przenikające się dwie prostopadłościenne bryły. Urozmaiceniem są proste attyki nad trzema ścianami bocznymi skrywające dach i betonowe ramy tworzące konstrukcję zadaszenia nad wejściem połączone z wysuniętym do przodu garażem i pergoli nad fragmentem tarasu. Całość tworzy zwartą prostą kompozycję, którą mogą urozmaicić zaproponowane fragmenty ścian wykończone poziomymi lamelami.

Płaskie pokrycie może zachęcić do wykonania zielonego dachu, który wpisze dom jeszcze bardziej w zielone otoczenie działki.

Wszystkie funkcje domu umieszczone są na parterze. Strefy dzienna i nocna są wyraźnie rozdzielone. Przejście pomiędzy nimi znajduje się w tylnej części salonu, co ogranicza do minimum przedostawanie się dźwięku z tej ruchliwej części domu do miejsca, w którym każdy z domowników pragnie wytchnienia i spokoju. Duży salon z jadalnią i częściowo oddzielona ścianką kuchnia z jadalnią są połączone z niewielkim korytarzem sąsiadującym z zamykanym wiatrołapem. Takie rozwiązanie zapewnia komfort cieplny wnętrzu domu.

W części nocnej są aż trzy duże sypialnie, w tym jedna z garderobą. W tej części jest pokój kąpielowy, a na korytarzu przy salonie dodatkowa łazienka.

Kotłownia z pralnią połączona jest z garażem, z którego można przejść do wiatrołapu i korytarza. To ciekawe rozwiązanie izolujące w pewnym sensie to pomieszczenie od reszty domu zapewnia większe bezpieczeństwo i komfort użytkowania urządzeń grzewczych. Ja pomyślałem od razu o umieszczeniu tu jeszcze tzw. brudnej kuchni – smażenie ryby, faworków, pączków będzie neutralne dla domowników.

Z prawie każdego pomieszczenia można tu swobodnie wyjść na zewnątrz. Z salonu prowadzą dwa szerokie wejścia na duży taras. Jego ponad 45-metrowa powierzchnia podzielona jest funkcjonalnie na dwie części – ta przylegająca do kuchni i pokoju dziennego to letnia jadalnia, dalsza – strefa wypoczynku na świeżym powietrzu.

powierzchnia działki – 22,4 x 22,6 m,

powierzchnia parteru – 109,9 m² + garaż i kotłownia 43,9 m².

Nowoczesny dom może być mały

To współczesna stodoła w wersji mini. A107aN+AR3 Osiągalny A3N to funkcjonalna miniaturka, niemal na każdą kieszeń. Przyda się oczywiście działka, ale nie musi być duża. To mój faworyt dla osób, którzy nie chcą mieszkać w blokowisku i marzą o własnym domu. Nowoczesna forma i wykończenie nadają temu projektowi bardzo estetyczny wygląd. Duży udział ma w tym pokrycie bezokapowego dachu płaskimi arkuszami szarej blachy, które zachodzą na górną powierzchnię bocznych ścian. Estetykę podwyższa również deskowanie fragmentów ścian w sąsiedztwie okien.

Wnętrze tego małego domu ma wszystko czego może potrzebować rodzina z dwojgiem dzieci. Na poddaszu, które jest strefą nocną są trzy wygodne sypialnie, w tym ta największa przypisana rodzicom ma dużą garderobę.

Parter domu podzielony jest na dwie strefy gospodarczą od strony wejścia i wypoczynkowo-jadalną. W pierwszej z nich jest spora oddzielna kuchnia, w której zarezerwowano miejsce na codzienne spożywanie szybkich posiłków dla czterech osób. Zmieszczono tu pomieszczenie do przechowywania wierzchnich ubrań, kotłownię a nawet łazienkę, która częściowo zajmuje oszczędnie miejsce pod schodami. Jadalnia i salon w drugiej części pełnią funkcje reprezentacyjne. Tutaj jest także szerokie wyjście na taras umieszczony w jednej z ścian szczytowych.

powierzchnia działki – 15,6 x 17,3 m,

powierzchnia parteru – 51,2 m²,

poddasze – 47,9 m².

Mała rezydencja w nowoczesnym stylu

Nowoczesna forma Zx105B upodabnia go do podmiejskich rozłożystych rezydencji, jakie można spotkać na przedmieściach dużych miast. Ten projekt jest dość kompaktowy, bo na niespełna 100 m² powierzchni jest tu miejsce dla rodziny 2+2. Proste dwie prostopadłościenne bryły urozmaicone są wychodzącymi poza ściany elementami w postaci ram i murów pełniącymi funkcje osłony tarasu i strefy wejścia.

Pod dachem każdego z tworzącego dom prostopadłościanu znalazła się inna strefa funkcjonalna. Mniejszy zajmuje strefa dzienna z salonem, jadalnią i otwartą kuchnią. Tutaj też jest małe pomieszczenie gospodarcze połączone z wiatrołapem.

Większą strefę nocną z dzienną łączy korytarz, z którego prowadzą wejścia do trzech sypialni – dwóch z garderobami i dużej łazienki. W każdej z sypialni duże podłużne okna mogą pełnić funkcje drzwi balkonowych zapewniając niezależne wyjścia na zewnątrz.

Przestronny częściowo przykryty nowoczesną pergolą taras połączony jest szerokimi przesuwnymi drzwiami balkonowymi z salonem. Prowadzą tu również węższe wyjścia z jadalni i jednej z sypialni.

powierzchnia działki – 20,96 x 19,12 m,

powierzchnia parteru – 98,21 m².

Autor: Archiwum serwisu Tradycyjny a jednak nowoczesny

Dom tradycyjny z nowoczesnym akcentem

Z daleka projekt C365c Przejrzysty wygląda na dom o tradycyjnej formie. Tak jest w istocie, ale nowoczesnego wyglądu nadają mu duże przeszklenia. Te od strony ogrodu zajmują całą przestrzeń ściany. Ten fakt odzwierciedla jego nazwa. Jest w nim jeszcze jeden akcent nowoczesności w postaci tarasu, który powstał przez cofnięcie przeszklonej ściany, dzięki czemu znalazł się pod klasycznym dwuspadowym dachem o jednakowej powierzchni połaciach.

Dom został zaprojektowany jako parterowy, ale jest możliwość adaptacji poddasza, do czego mogą zachęcić zamarkowane w projekcie schody.

W wersji bez poddasza to dom dla małej rodziny. Są tu dwie sypialnie położone przy ścianach szczytowych. Obok jednej z nich umieszczona została łazienka, a obok drugiej kotłownia i pralnia. Te dwie strefy nocne rozdziela część dzienna z salonem, jadalnią i kuchnią. Przeszklona ściana ogrodowa dostarcza do wszystkich pomieszczeń sporą dawkę światła. Dodatkowe okna od frontu i szczytach doświetlają przestrzeń.

Poddasze do zagospodarowania pozwala na rozmieszczenie dodatkowych dwóch sypialni i ewentualnie łazienki.