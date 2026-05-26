Najpopularniejsze gatunki żywotników

W polskich ogrodach zdecydowanie dominuje kilka gatunków żywotników, które cenione są za szybki wzrost, gęsty pokrój i odporność na nasze warunki klimatyczne. Najczęściej spotykane to:

żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) – zdecydowanie najpopularniejszy w Polsce, idealny na żywopłoty i pojedyncze nasadzenia

żywotnik olbrzymi (Thuja plicata) – większy i bardziej okazały, charakteryzuje się szybszym wzrostem i przyjemnym, aromatycznym zapachem

Ponadto coraz częściej sadzone są ich bliskie krewniaki:

biota wschodnia (Platycladus orientalis, dawniej Thuja orientalis) – o bardziej wachlarzowatym pokroju i złocistych odmianach

żywotnikowiec japoński (Thujopsis dolabrata) – rzadziej spotykany, ale ceniony za oryginalny wygląd i dużą odporność

Autor: Agnieszka Mike-Jeziorska Żywotnik zachodni 'Hoseri'

Najlepsze odmiany żywotników (tui) do ogrodu i na żywopłot

Żywotnik olbrzymi 'Excelsa' – dorasta do 15 m wysokości, rośnie szybko, pokrój wąsko stożkowy.

Żywotnik olbrzymi 'Jan' – rośnie wolno, po 10 latach osiąga 2-2,5 m wysokości, tworzy szeroko stożkową koronę, łuski złocistożółte.

Żywotnik olbrzymi 'Zebrina' – wyróżnia się regularnymi paskami na łóżkach o barwie złocistej, z czasem zmieniającej się na bladożółto lub biało. Dorasta do 10 m wysokości, ma szeroko stożkowy pokrój, rośnie szybko.

Biota wschodnia 'Aurea Nana' – niska, wolno rosnąca odmiana osiągająca 2,5 m wysokości. Ulistnienie żółtozielone, jesienią przebarwiające się na brązowo.

Biota wschodnia 'Sieboldii' – karłowa odmiana osiągająca 1,5-2 m wysokości. Ma wydłużony, jajowaty pokrój. Ulistnienie jest żywozielone.

Żywotnik zachodni 'Brabant' – ma gęsto rozgałęziony, stożkowaty pokrój. Osiąga średnio 3,5 m wysokości. Rośnie szybko, polecana na żywopłoty.

Żywotnik zachodni 'Filiformis' – dorasta do 2 m wysokości. Ma luźny pokrój. Pędy są cienkie, sznurowate, drobne łuski ściśle przylegają do nich. To nadaje odmianie oryginalny „pierzasty" wygląd.

Żywotnik zachodni 'Golden Globe' – ma gęsty, kulisty pokrój i dorasta do 1,5 m wysokości. Łuski mają złocistozieloną barwę.

Żywotnikowiec japoński 'Nana' - karłowa odmiana o luźnym, półkolistym pokroju, dorastająca do 1 m wysokości. Rośnie wolno. Łuski są intensywnie zielone, mniejsze niż u podstawowego gatunku.

Autor: Agnieszka Mike-Jeziorska Żywopłot stworzony z tui 'Brabant'

Wymagania stanowiskowe i uprawa żywotników – kiedy i jak sadzić tuje

Żywotniki uchodzą za dość łatwe w uprawie. Odmiany o przebarwiających się łuskach warto sadzić w miejscach słonecznych, wtedy wybarwienie jest najbardziej intensywne. Większość odmian o zielonych łuskach bardzo dobrze radzi sobie w półcieniu.

Podłoże dla żywotników powinno być umiarkowanie żyzne, przepuszczalne i lekko wilgotne. Optymalny termin sadzenia żywotników to wiosna (kwiecień-maj), koniec lata (wrzesień) i jesień (październik). Rośliny uprawiane w pojemnikach można sadzić w zasadzie niemal przez cały sezon, o ile zapewni się im odpowiednią wilgotność podłoża. Przed sadzeniem podłoże zaleca się wymieszać z przefermentowanym obornikiem. Nie można przesadzać z nawozami mineralnymi, zwłaszcza azotowymi, które mogą powodować zasolenie gleby.

Bardzo ważne w uprawie tych iglaków jest nawadnianie krzewów – żywotniki, żywotnikowce i bioty powinno się podlewać przez cały rok, także zimą (choć zimą nawadnianie wykonuje się sporadycznie, w umiarkowanie ciepłe dni, aby nie dopuścić do suszy fizjologicznej). Przy zakładaniu żywopłotu z żywotników warto rozważyć zamontowanie instalacji automatycznego systemu, np. nawadniania kropelkowego. Niedobór wody to jeden z najczęstszych powodów brązowienia łusek. Przy podlewaniu należy unikać moczenia nadziemnych części.

Żywotniki są względnie odporne na mróz. Młode bioty wschodnie późną jesienią zaleca się okrywać agrowłókniną. Przed nadejściem zimy odmianom kolumnowym i stożkowatym warto ścisnąć pędy sznurem, aby ograniczyć zaleganie śniegu i tym samym uchronić je przed deformacją/łamaniem.

Zalecanym zabiegiem pielęgnacyjnym jest ściółkowanie, które ogranicza zachwaszczenie i wyparowywanie wody z gleby. Iglaki dobrze reagują na cięcie. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne powinno się wykonywać przy użyciu rękawic (kontakt może wywoływać reakcje alergiczne).

Autor: Getty Images Tuje należy przycinać 2-3 razy w sezonie

Żywotniki na żywopłot i do donic na taras – które odmiany wybrać?

Żywotniki bardzo często wykorzystuje się do tworzenia żywopłotów. Wybierając odpowiednią odmianę, możemy szybko stworzyć szczelne całoroczne ściany wyznaczające granice działki oraz zapewniające prywatność. Z żywotników można tworzyć krzewiaste kompozycje, łącząc gatunki o różnym kształcie i wybarwieniu łusek.

Żywotniki doskonale nadają się do ogrodów skalnych i na wrzosowiska. Odmiany o mniejszych rozmiarach można uprawiać w pojemnikach na balkonach bądź tarasach. Żywotniki pasują do ogrodów różnego typu – od wiejskich po nowoczesne.

Najczęstsze choroby i szkodniki żywotników

Mimo dużej odporności, żywotniki bywają atakowane przez choroby i szkodniki. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest zamieranie pędów. Objawia się ono żółknięciem, a następnie brązowieniem wierzchołków pędów. Symptomy mogą przypominać uszkodzenia mrozowe, jednak kluczowe dla diagnozy są niewielkie, czarnobrunatne grudki (owocniki grzyba) pojawiające się u podstawy martwych gałązek.

Częstym szkodnikiem jest przędziorek sosnowiec, który wysysa soki z łusek. Jego żerowanie prowadzi do żółknięcia, brązowienia i ostatecznie opadania igieł. Pierwsze objawy są widoczne szczególnie późną wiosną i latem, zwłaszcza podczas suchej i słonecznej pogody. Szybka interwencja jest kluczowa, aby nie dopuścić do nieodwracalnych uszkodzeń rośliny.

Zatrucie żywotnikiem – czy tuje są trujące?

Warto pamiętać, że wszystkie części żywotnika są trujące dla ludzi i zwierząt. Zawierają one toksyczny związek o nazwie tujon, który ma silne działanie drażniące na skórę oraz błony śluzowe. Spożycie nawet niewielkiej ilości rośliny może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Tujon negatywnie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, a także uszkadza narządy miąższowe, takie jak wątroba i nerki. Ma również depresyjny wpływ na pracę serca. Z tego powodu wszelkie prace pielęgnacyjne przy tych roślinach, o czym wspomniano wcześniej, należy wykonywać w rękawicach, aby uniknąć podrażnień skóry.

Idealny żywotnik na żywopłot – jakie cechy brać pod uwagę?

Wybierając żywotnik na żywopłot, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych cech, które zadecydują o jego funkcjonalności i estetyce. Najlepsze odmiany charakteryzują się szybkim tempem wzrostu, zdolnością do tworzenia gęstej, zwartej ściany zieleni oraz utrzymywaniem jednolitej barwy łusek przez cały rok. Ważna jest również wysoka tolerancja na regularne cięcie, które jest niezbędne do formowania żywopłotu, oraz stosunkowo niewielkie wymagania uprawowe.

Istotnym czynnikiem jest również skłonność danej odmiany do wytwarzania szyszek, które po dojrzeniu brązowieją i obniżają walory dekoracyjne żywopłotu. Odmiany takie jak popularny 'Smaragd' tworzą ich niewiele, podczas gdy inne mogą szyszkować obficiej, zwłaszcza w warunkach stresowych, takich jak susza czy uboga gleba. Aby ograniczyć ten proces, należy zapewnić roślinom odpowiednie nawadnianie i nawożenie. Regularne przycinanie, wykonane raz lub dwa razy w sezonie, również pozwala skutecznie usunąć większość zawiązujących się szyszek.

Autor: Anna Nelidova/ Getty Images