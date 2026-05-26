Jakie są pomidory koktajlowe?

Pomidory drobnoowocowe (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme), zwane pomidorami koktajlowymi, są znacznie mniejsze od tradycyjnych odmian pomidorów (wielko- i średnioowocowych). Na szczęście smak i zapach miniaturowych pomidorów koktajlowych niczym się nie różni od ich większych kuzynów.

Pomidory koktajlowe doskonale nadają się jako przekąski, dodatki do sałatek lub kolorowe dekoracje posiłków.

Kiedy wysiewać pomidory koktajlowe na rozsadę?

Nasiona pomidorów koktajlowych najlepiej wysiać na początku kwietnia. Czas wzrostu rozsady pomidora koktajlowego od momentu wysiania nasion do momentu, gdy rozsada jest gotowa do posadzenia na stałym miejscu, wynosi 30-40 dni. Jeśli chcemy zbiór uzyskać wcześniej, rozsadę także przygotowujemy wcześniej, np. w marcu - należy jednak wtedy przesadzić gotową już rozsadę do większych doniczek, a do gruntu wsadzić po 15 maja. Wcześniej ewentualnie można w ciągu dnia (o ile aura na to pozwoli) wystawiać takie doniczkowane rośliny na zewnątrz, jednak na noc powinny wrócić w miejsce, gdzie potencjalne przymrozki im nie zagrożą.

Kiedy sadzić pomidory koktajlowe do gruntu?

Sadzonki pomidorów koktajlowych sadzimy sadzić do gruntu w ogrodzie, należy to zrobić po 15 maja (czyli po "Zimnych Ogrodnikach"). Mamy wtedy pewność, że nie zmrożą nam jej wiosenne przymrozki.

Gdzie sadzić pomidorki koktajlowe?

Dla pomidorów koktajlowych wybieramy stanowiska słoneczne i zaciszne. Jeśli chcemy uprawiać je na balkonie, to najlepsze będą te o wystawie wschodnim i zachodnim (balkony skierowane na południe zbyt mocno się nagrzewają).

Pomidory koktajlowe w doniczkach

Olbrzymią zaletą pomidorów koktajlowych jest to, że możemy uprawiać je nawet wtedy gdy nie mamy własnego ogrodu, np. na balkonie czy tarasie. Doskonale bowiem nadają się do uprawy w pojemnikach. Dobrze plonują zarówno sadzone w gruncie, jak i w uprawie pojemnikowej.

Sadzimy je pojedynczo w dużych doniczkach (o pojemności 5 l lub większej), ewentualnie po kilka sadzonek w większych pojemnikach, np. drewnianych lub plastikowych skrzyniach o głębokości co najmniej 30 cm. Ważne, by każdy pojemnik miał otwór umożliwiający odpływ wody.

i Autor: Getty Images Pomidory koktajlowe

Podlewanie pomidorów koktajlowych

Pomidory koktajlowe potrzebują regularnego podlewania - najlepiej robić to rano co 2-3 dni, a podczas upałów nawet codzienne. wodę należy lać do podłoża, nie mocząc rośliny.

Odmiany pomidorów koktajlowych

Pomidory koktajlowe odmiany - wśród pomidorów drobnoowocowych można wyróżnić pomidory typu cocktail, cherry oraz cherry plum. Wszystkie umownie (choć nie do końca prawidłowo) nazywamy pomidorami koktajlowymi, gdyż ich owoce nie przekraczają 3–4 cm średnicy. W sprzedaży dostępnych jest bardzo wiele odmian.

Przedstawiamy 10 najpopularniejszych odmian pomidorów koktajlowych:

Pomidor koktajlowy ‘Balconi Red’ – jedna z najpopularniejszych odmian pomidorów koktajlowych do uprawy w doniczkach na balkonach i tarasach. Tworzy duże owoce, zebrane w luźne grona.

Pomidor koktajlowy ‘Cerise Czereśniowy’ – bardzo plenna odmiana pomidora koktajlowego. Dobrze rośnie w gruncie oraz w pojemnikach, wymaga jednak podpory ze względu na wysoki wzrost. Ma smaczne, okrągłe, czerwone owoce.

Pomidor koktajlowy ‘Cherola’ – wczesna i plenna odmiana pomidorów koktajlowych, polecana do uprawy w ogrodzie lub w pod folią. Owoce czerwone, kuliste, w długich gronach po około 20 sztuk.

Pomidor koktajlowy ‘Koralik’ – odmiana pomidorów koktajlowych samo kończąca o silnym wzroście. Rodzi drobne, bardzo liczne owoce na rozgałęzionych gronach. Jest odporna na zarazę ziemniaka. Doskonała do uprawy doniczkowej na balkonie.

Pomidor koktajlowy ‘Mirabell’ – odmiana pomidorów koktajlowych do uprawy w gruncie, wysoka, o bardzo słodkich, żółtych owocach.

Pomidor koktajlowy ‘Pendulina Red’ – bardzo ciekawa ozdobna odmiana pomidora koktajlowego, o zwisających pędach. Owoce smaczne, bardzo drobne, czerwone. Dobrze rośnie w gruncie, pod osłonami oraz pojemnikach – w szczególności w wiszących doniczkach.

Pomidor koktajlowy ‘Perun’ – odmiana plenna, pomidory koktajlowe polecane do uprawy amatorskiej. Tworzy żółte owoce o gruszkowatym kształcie.

Pomidor koktajlowy ‘Pokusa’ – wczesna, silnie rosnąca odmiana pomidorów koktajlowych wymagająca podpór. Tworzy drobne, okrągłe i czerwone owoce zebrane w bardzo długie grona.

Pomidor koktajlowy ‘Sweetbaby’ – gruntowa odmiana pomidorów koktajlowych, bardzo plenna, o wysokim wzroście, czerwonych owocach zebranych w średniej długości grona.

Pomidor koktajlowy ‘Venus’ – karłowa odmiana pomidorów koktajlowych doskonała do uprawy w doniczkach. Tworzy drobne, pomarańczowe owoce.

Jak i czym nawozić pomidory koktajlowe?

Pomidory koktajlowe potrzebują regularnego zasilania przez cały sezon wegetacyjny. Pierwsze nawożenie najlepiej przeprowadzić około dwóch tygodni po posadzeniu sadzonek na miejsce stałe. Następnie, w zależności od zasobności podłoża i użytego preparatu, zabieg powtarza się systematycznie co 1-2 tygodnie, aż do końca owocowania. Regularne dostarczanie składników odżywczych jest kluczowe dla obfitych zbiorów.

Do nawożenia możemy wykorzystać zarówno gotowe nawozy mineralne w płynie przeznaczone specjalnie dla pomidorów, jak i preparaty organiczne. Świetnie sprawdzają się biohumus, kompost czy samodzielnie przygotowana gnojówka z pokrzywy. Warto wybierać nawozy bogate w potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i zawiązywanie owoców. Istotny jest również wapń, którego niedobór może prowadzić do suchej zgnilizny wierzchołkowej owoców.

i Autor: Getty Images Pomidory koktajlowe

