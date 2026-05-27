Scewola (łac. Scaevola aemula) w swoich naturalnych siedliskach (Australia i Oceania) jest byliną porastającą wydmy. W naszym klimacie jest uprawiana z siewu i rozsady (rozmnażana także z sadzonek pędowych) jako roślina jednoroczna.

Jak wygląda scewola?

Scewola należy botanicznej rodziny godeniowatych (Goodeniaceae). Kwitnie obficie i mocno się rozrasta, tworząc liczne zwisające pędy, "oblepione" drobnymi kwiatkami barwy fioletowej, różowej lub białej (w zależności od odmiany).

Uwagę zwracają przede wszystkim liczne kwiaty scewoli, osadzone na dość masywnych (osiągających docelowo 50-60 cm długości) pędach z krótkimi międzywęźlami. Korona kwiatu z pięcioma płatkami, u nasady zrośniętymi w rurkę, w górnej części tworzy charakterystyczny kształt wachlarza.

Rośliny tworzą gęstą kopułkę o wysokości około 30 cm z przewieszającymi się pędami. Liście scewoli są ciemnozielone, długości około 5 cm - ostro ząbkowane, podłużne. Kwiaty pojawiają się od czerwca aż do pierwszych jesiennych przymrozków.

Odmiany scewoli

Do najpopularniejszych odmian scewoli należą:

scewola 'Blue Wonder' - o fioletowych kwiatach,

scewola 'Alba' – o białych kwiatach,

scewola 'Pink Ribbon' – wytwarzająca różowe kwiaty z białym oczkiem

scewola 'Zig Zag' – o kwiatach białych z różowym paskiem pośrodku płatków.

Scewola u nas jest uprawiana jako roślina jednoroczna

Kiedy i jak sadzić scewolę?

Scewola jest wrażliwa na przymrozki, dlatego na miejsce stałe wysadza się ją dopiero po 15 maja, gdy minie ryzyko spadków temperatury.

Scewola - warunki uprawy

Roślina najlepiej rośnie na stanowisku osłoniętym od mocnych wiatrów i jednocześnie w pełni nasłonecznionym (lub lekko zacienionym, ale najwyżej przez kilka godzin w ciągu dnia). Przede wszystkim jednak trzeba pamiętać, że scewola lubi żyzną, wilgotną glebę o odczynie kwaśnym, dlatego zwykle do jej uprawy używa się gotowych podłoży do azalii lub rododendronów lub mieszanki ziemi ogrodowej z kwaśnym torfem w proporcji 1:3.

Scewola

Jak pielęgnować scewolę?

Scewola wymaga regularnego nawadniania oraz zasilania nawozami, najlepiej z dodatkiem żelaza – najlepiej w postaci tzw. chelatu (dostępne w sprzedaży). Zwykle najkorzystniej jest stosować nawozy wolno działające, ale można także regularnie zasilać je odżywkami rozpuszczalnymi w wodzie. Absolutnie nie należy zasilać scewoli nawozami zawierającymi wapń – będzie on blokował przyswajanie niezbędnego roślinie żelaza. Warto także zadbać o to, by podlewać scewolę wodą bez zawartości wapnia. Jeśli przesuszymy rośliny, niestety dość szybko zwiędną.

Przed kwitnieniem warto rośliny przynajmniej raz uszczyknąć (ułamać lub ściąć wierzchołki pędów – spotęguje to zawiązywanie pąków kwiatowych i zagęszczanie się roślin).

Jakie szkodniki i choroby atakują scewolę?

Scewola może być atakowana przez mszyce, dlatego warto regularnie obserwować rośliny, by w porę zareagować , np. zastosować jak najwcześniej preparat do zwalczania tych szkodników. Najlepiej wtedy sięgnąć po ekologiczne preparaty (np. na bazie czosnku lub pokrzywy) lub jak najmniej toksyczne środki do zwalczania mszyc (np. w formie łatwego do stosowania sprayu).

Jak uratować przesuszoną scewolę?

Scewola jest rośliną, która uwielbia słońce, ale jednocześnie ma duże zapotrzebowanie na wodę. Nawet krótkotrwałe przesuszenie, szczególnie w upalny dzień, może sprawić, że jej pędy i liście szybko zwiędną, a roślina zacznie zrzucać pąki kwiatowe. Standardowe podlanie od góry może nie wystarczyć, jeśli bryła korzeniowa jest mocno wyschnięta, ponieważ woda często przepływa przez nią, nie nawilżając jej równomiernie.

Najskuteczniejszym sposobem na uratowanie silnie przesuszonej scewoli jest zafundowanie jej kąpieli wodnej. W tym celu należy wstawić całą doniczkę do większego pojemnika z wodą (np. miski lub wiadra) na około 15 minut. Ten prosty zabieg pozwoli podłożu na dokładne i równomierne nasiąknięcie wodą. Po takiej reanimacji roślina powinna w ciągu kilku godzin odzyskać jędrność i wigor.

Scewola

Jakie zastosowanie ma scewola?

Scewole najlepiej prezentują się na balkonach czy tarasach w wiszących pojemnikach czy koszach (podobnie jak np. surfinie lub bakopy) lub w wysokich ogrodowych donicach ustawionych w reprezentacyjnych miejscach. Mogą być również składnikiem mieszanych kompozycji kolorystycznych w ogrodach, ale najlepiej będą wyglądały zastosowane pojedynczo (np. w różnych odmianach), posadzone w wiszących koszach lub amplach.

Jak przechowywać scewolę zimą?

Scewolę można przechowywać zimą w widnych pomieszczeniach (np. nieprzemarzających szklarniach, ogrodach zimowych), gdzie temperatura zimą nie spada poniżej 10 stopni Celsjusza.

