Ogrodowe gatunki goździków są bardzo popularne i często sadzone ze względu na łatwość uprawy oraz dekoracyjne, różnobarwne kwiaty. Jednym z najczęściej wybieranych jest goździk brodaty (Dianthus barbatus).

Jak wygląda goździk brodaty? Czy jest rośliną wieloletnią?

Goździk brodaty jest klasyfikowany jako roślina dwuletnia. W pierwszym roku uprawy tworzy jedynie niską rozetę liściową. Dopiero w następnym sezonie wyrastają ulistnione pędy kwiatowe, osiągające (w zależności od odmiany) do 20-30 cm, a czasem nawet do 50 cm wysokości. Potem najczęściej zamiera, jednak dzięki zdolności do łatwego samosiewu, w ogrodzie często sprawia wrażenie byliny, ponieważ nowe siewki co roku zastępują starsze rośliny.

Kwiaty goździka brodatego, zebrane w wierzchotkowate kwiatostany na szczytach pędów, pojawiają się od czerwca/lipca aż do października i wydzielają typowy dla goździków, intensywny, korzenny zapach. Ponadto są miododajne i przyciągają owady (np. motyle). Najczęściej mają one barwę białą, w odcieniach czerwieni oraz różu, ale istnieją także odmiany o kwiatach dwubarwnych czy kropkowanych.

Goździk brodaty najlepiej rośnie w miejscach nasłonecznionych, ale da sobie radę także w lekkim cieniu. Lubi umiarkowanie wilgotną, żyzną, przepuszczalną (piaszczysto-gliniastą) glebę o odczynie od lekko kwaśnego do lekko zasadowego. Nie toleruje zastojów wody. Zwykle jednak udaje się na przeciętnych glebach ogrodowych i nie ma specjalnych wymagań (np. nie wymaga intensywnego podlewania), dlatego jest dobrą rośliną dla początkujących ogrodników lub działkowców. Na zbyt suchych podłożach liście goździka brodatego mogą stopniowo zasychać od dołu.

Uprawa goździka brodatego jest stosunkowo prosta. Rozpoczyna się od wysiewu nasion na rozsadnik w okresie od maja do czerwca. Na miejsce stałe sadzonki wysadza się pod koniec lata lub wczesną jesienią (sierpień-wrzesień), aby zdążyły się dobrze ukorzenić przed zimą. Przed posadzeniem roślin, warto wzbogacić glebę nawozem organicznym (np. wcześniej przekopać ją, mieszając z kompostem).

Pielęgnacja goździka brodatego polega na regularnym, ale umiarkowanym podlewaniu, zwłaszcza w okresach suszy, oraz zasilaniu nawozem wieloskładnikowym w sezonie wegetacyjnym, co wspiera obfite kwitnienie w drugim roku uprawy. Warto pamiętać, aby nie moczyć zbytnio dolnej części roślin w czasie podlewania roślin, ponieważ może to prowadzić do rozwoju chorób grzybowych (np. rdzy lub szarej pleśni).Młode sadzonki goździka brodatego warto okryć na zimę np. stroiszem (gałązkami świerkowymi lub jodłowymi).

Okres kwitnienia goździka brodatego, trwający zwykle od czerwca do sierpnia, można z powodzeniem wydłużyć. Najprostszą metodą jest systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Taki zabieg sprawia, że roślina nie traci energii na produkcję nasion, lecz kieruje ją na tworzenie nowych pąków. Dzięki temu możemy cieszyć się jej barwnymi kwiatami znacznie dłużej.

Goździki brodate cięte długo stoją w wazonie, pod warunkiem, że często zmieniamy wodę

Wyhodowano liczne odmiany ogrodowe goździka brodatego (krzyżówki z goździkiem chińskim i goździkiem kartuzkiem) o niższym, karłowym pokroju, wielobarwnych kwiatach (często plamkami i różnymi zdobieniami na płatkach) i uprawiane najczęściej jako rośliny dwuletnie.

Do najpopularniejszych odmian goździka brodatego należą:

'Alba' - typowe, białe kwiaty,

'Atrosanguineus' – ciemnopurpurowa barwa kwiatów,

'Scharlachkoning' – kwiaty szkarłatno-czerwone,

'Barbarini Purple Bicolour' - płatki kwiatów czerwone z białym obrzeżeniem,

'Barbarini Purple Picotee' - płatki kwiatów różowopurpurowe z białym brzegiem.

'Holborn Gory' – kwiaty bordowo-różowe,

'Merry Go-Round' – białe kwiaty z czerwonoróżową plamą w środku,

'Black Magic' – kwiaty ciemnobordowe.

Urokliwe kwiaty goździka brodatego przyciągają niestety nie tylko pożyteczne owady, ale także szkodniki. Do jego największych amatorów należą ślimaki, które potrafią dotkliwie uszkodzić liście i pędy, nie gardząc żadną z odmian. Dlatego kluczowe jest regularne doglądanie roślin, aby w porę zauważyć problem i zareagować, zanim straty staną się poważne.

Poza szkodnikami roślinie mogą zagrażać również choroby grzybowe, a zwłaszcza uwiąd. Jego rozwojowi sprzyjają dwa czynniki: nadmierna wilgoć w podłożu oraz zbyt zacienione stanowisko. To kolejny powód, dla którego należy zapewnić goździkom przepuszczalną, niezbyt mokrą glebę i dostęp do słońca. Dobre warunki uprawy to nie tylko gwarancja obfitego kwitnienia, ale też najlepsza profilaktyka przeciwko chorobom.

Goździki brodate są najczęściej wykorzystywane do obsadzania rabat bylinowych, skalniaków, tworzenia kompozycji w stylu wiejskim, ale także na obwódki wzdłuż ścieżek. Nadają się także do uprawy w doniczkach i pojemnikach na balkonach i trasach, a także na kwiat cięty (długo utrzymuje świeżość w wazonach).

