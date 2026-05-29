Czerwiec to dla alergików kolejny trudny miesiąc, gdyż w tym czasie kwitnie i pyli wiele roślin, powodujących u osób wrażliwych liczne dolegliwości, takie jak łzawienie oczu, zapalenie spojówek, drapanie w gardle, chrypka, katar sienny, kichanie, a nawet kaszel i duszności. A jakie zagrożenia ze strony roślin czekają na alergików w czerwcu? Co pyli w czerwcu?

W czerwcu pylą trawy

W czerwcu przede wszystkim zagrożeniem dla alergików są trawy, których pylenie w tym miesiącu jest szczególnie intensywne i to na terenie całego kraju. Trawy odpowiadają za największą liczbę uczuleń i są główną przyczyną sezonowych dolegliwości związanych z alergiami wziewnymi. U osób wrażliwych na ich pyłki mogą powodować łzawienie oczu, kichanie, katar sienny, zapalenie spojówek, a nawet znaczne zaostrzenie astmy, duszności i kaszel.

Sytuację pogarsza fakt, że w czerwcu kwitną też zboża, które u osób wrażliwych na pyłki traw także powodują podobne dolegliwości. Z tego względu w czerwcu alergicy powinni unikać wycieczek na tereny położone w pobliżu łąk i omijać pola uprawne, na których kwitną zboża. Warto też w tym czasie wspomóc się odpowiednimi lekami antyhistaminowymi, najlepiej zaleconymi przez lekarza prowadzącego, które pomogą osobom cierpiącym na alergie przetrwać ten trudny okres.

Pokrzywa kwitnie w czerwcu - jej pyłek jest groźny dla alergików!

Co jeszcze najbardziej pyli w czerwcu? Pokrzywa, szczaw, babka

Długich spacerów i częstego przebywania na świeżym powietrzu w czerwcu powinny unikać też osoby uczulone na pyłki pokrzywy, gdyż to właśnie o tej porze roku stężenie jej pyłków w powietrzu jest szczególnie wysokie to na terenie całego kraju. Niestety, z pyleniem pokrzyw trzeba będzie mierzyć się przez wiele kolejnych miesięcy, gdyż rośliny mogą kwitnąć przez cały sezon letni, aż do jesieni.

W czerwcu nadal trwa też kwitnienie i pylenie szczawiu oraz babki, dlatego osoby uczulone na ich pyłek powinni unikać przebywania w tym czasie w pobliżu łąk, leśnych polan i nieużytków.

W czerwcu zaczyna kwitnienie komosa i bylica

Pod koniec miesiąca w cieplejszych rejonach kraju może się już też rozpocząć kwitnienie komosy i bylicy. Oba gatunki roślin odpowiadają za znaczną liczbę alergii i u osób uczulonych na ich pyłki mogą wywoływać takie objawy jak kichanie, katar sienny, łzawienie oczu czy zapalenie spojówek. Stężenie ich pyłków powietrzu w czerwcu jest jednak umiarkowanie wysokie, gdyż pełnię kwitnienia rośliny osiągają w lipcu i sierpniu.

Jakie drzewa pylą w czerwcu?

Czerwiec jest natomiast ostatnim miesiącem kwitnienia uciążliwych dla alergików drzew. Wprawdzie przez cały miesiąc w powietrzu mogą się jeszcze unosić pyłki sosny, która właśnie kończy kwitnienie, ale ponieważ rzadko powodują uczulenia, nie stanowią poważnego zagrożenia dla osób cierpiących na alergie.

Jakie grzyby zagrażają alergikom w czerwcu?

Podobnie jak w maju, również w czerwcu w powietrzu obecne są też duże ilości zarodników grzybów mikroskopijnych (w tym głównie Alternaria i Cladosporium), które u wielu osób wywołują poważne objawy alergii całorocznej. Najwięcej znajduje się ich w powietrzu w czasie ciepłej i wilgotnej pogody, dlatego osoby uczulone na grzyby i pleśnie powinni unikać w tym okresie spacerów, szczególnie w pobliżu wilgotnych lasów. Niestety, maj i czerwiec to dopiero początek aktywności grzybów, których zarodniki mogą nam dokuczać przez cały sezon letni aż do jesieni.

Alergicy muszą uważać w czerwcu na prognozy pogody!

Osoby borykające się z alergiami wziewnymi, powinny wiosną śledzić prognozy pogody dla alergików i regularnie sprawdzać terminy pylenia poszczególnych roślin w specjalnych kalendarzach pylenia, które można znaleźć na medycznych stronach internetowych związanych z alergiami. Śledzenie tych informacji na bieżąco jest niezwykle ważne, gdyż w poszczególnych rejonach kraju rośliny mogą pylić w różnym czasie (różnica w terminie ich kwitnienia może wynosić nawet 2 tygodnie). Różnice mogą też dotyczyć poszczególnych miesięcy na przestrzeni kolejnych lat, co jest spowodowane między innymi pogodą wdanym sezonie oraz warunkami klimatycznymi (przedłużająca się zima i chłodna, sucha wiosna mogą powodować znaczne opóźnienia w kwitnieniu poszczególnych roślin).

Kalendarze i prognozy pomagają tak zaplanować aktywność na świeżym powietrzu, aby przebywanie na zewnątrz nie wiązało się z ryzykiem wystąpienia uciążliwych objawów. Warto też pamiętać, że największe stężenie pyłków w powietrzu występuje w dni ciepłe, pogodne i wietrzne, a najniższe po opadach (deszcz oczyszcza powietrze z pyłków i utrudnia pylenie kwiatów), dlatego na wiosenne spacery najlepiej wybierać się zaraz po deszczu.

