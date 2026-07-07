Pysznogłówki, ze względu na cytrusowy zapach nazywane też bergamotkami, to jedne z piękniejszych bylin letnich. Zgodnie ze swoją nazwą: pysznią się oryginalnymi, główkowatymi kwiatostanami, złożonymi z pojedynczych, rurkowatych, dwuwargowych kwiatów, zebranych na szczycie pędu w gęste, często piętrowe okółki i ozdobionych barwnymi podsadkami u podstawy. Dzięki temu kwiatostan pysznogłówki wygląda jak najeżona barwna kula i jest wyjątkowo atrakcyjny, a do tego miododajny.

Gatunki pysznogłówki: dwoista i ogrodowa

Nie wszystkie gatunki pysznogłówek mogą się jednak poszczycić tak okazałymi kwiatami, dlatego w ogrodach uprawia się głównie najpiękniejsze z nich, czyli:

pysznogłówka dwoista (szkarłatna)

(szkarłatna) pysznogłówka ogrodowa (hybrydy)

Pysznogłówka dwoista (łac. Monarda didyma) dorasta do 80-120 cm wysokości i ma wzniesione, słabo rozgałęzione, owłosione pędy, pokryte licznymi, lancetowatymi, szerokimi, owłosionymi, dużymi, ząbkowanymi na brzegach i ostro zakończonymi liśćmi. Jej największą ozdobą są duże, barwne, główkowate kwiatostany, które pojawiają się na szczytach pędów od późnej wiosny do jesieni (od czerwca nawet do paździenika). Na odpowiednim stanowisku roślina mocno rozrasta się przez rozłogi, dlatego z czasem może stać się rośliną inwazyjna.

Gatunek jest bardzo ozdobny, ale jeszcze piękniejsze są jago liczne odmiany mieszańcowe - określane jako pysznogłówki ogrodowe (Monarda x hybrida), różniące się barwą kwiatów, wysokością i siłą wzrostu. Wśród nich znajdziemy wysokie rośliny:

o kwiatach czerwonokarminowych: 'Panorama Red Shades' (1-1,2 m wys.), 'Cambridge Scarlet' (1,2 m wys.)

o kwiatach białych, np. 'Schneewittchen' (1 m wys.)

o kwiatach różowych, np. jasnoróżowa 'Croftway Pink' (1,3 m wys.), 'Beauty of Cobham' (1 m wys.)

o kwiatach fioletowych, np. 'Scorpion' (1,2-1,4 m wys.), 'Blaustrumpf' (0,7-1 m wys.), 'Bee Free' (0,8-1 m wys.)

Są także odmiany karłowe, dorastające do 40-60 cm, np. różowa 'Pink Supreme', amarantowo-czerwona 'Fireball', ciemnoróżowa 'Pink Lace'.

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Autor: Getty Images Pysznogłówka

Pysznogłówki - warunki uprawy i pielęgnacja

Jeśli jednak chcemy przez całe lato cieszyć się niezwykłą urodą pysznogłówek, musimy zapewnić roślinom odpowiednie warunki uprawy, inaczej mogą słabo kwitnąć, źle się rozwijać i chorować. W ogrodzie najlepiej przeznaczyć dla nich słoneczne stanowisko oraz żyzną, próchniczą i dość wilgotną glebę o lekko kwaśnym odczynie pH.

Pysznogłówki źle znoszą suszę, dlatego w okresach bezdeszczowych wymagają podlewania. Dobrze też reagują na ściółkowanie kompostem, który nie tylko zabezpiecza glebę przed wysychaniem i rozwojem chwastów, ale też wzbogaca ją w dodatkowe substancje odżywcze. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie pysznogłówek jest też usuwanie przekwitłych kwiatostanów, dzięki czemu rośliny mogą powtórzyć kwitnienie jesienią. Przykrą przypadłością roślin jest natomiast ich podatność na mączniaka prawdziwego, dlatego czasem mogą wymagać ochrony.

Czy pysznogłówka zimuje w ogrodzie?

Mimo swojego nieco egzotycznego wyglądu, pysznogłówka jest byliną o zaskakująco dużej wytrzymałości. Większość odmian uprawianych w Polsce jest w pełni mrozoodporna i bez problemu zimuje w gruncie, nie wymagając żadnego okrycia.

Po zakończeniu kwitnienia zaschnięte pędy można zostawić na zimę – będą stanowić ciekawą ozdobę ogrodu, a także naturalną, lekką osłonę dla karpy. Najlepszą praktyką jest jednak przycięcie ich nisko nad ziemią wczesną wiosną, jeszcze przed rozpoczęciem nowej wegetacji. Wyjątkiem mogą być bardzo młode, świeżo posadzone sadzonki – w ich przypadku, podczas pierwszej zimy, warto obsypać podstawę rośliny kopczykiem z kory lub kompostu, by dodatkowo zabezpieczyć korzenie.

Jak odmłodzić pysznogłówkę?

Mimo całego swojego uroku, pysznogłówki nie są roślinami idealnymi, gdyż należą do bylin krótkowiecznych, wymagających odmładzania (co 3-4 lata). Przy okazji dzielenia roślin, można je też rozmnożyć, uzyskując młode sadzonki (podział najlepiej przeprowadzić wczesną wiosną).

Gdzie sadzić pysznogłówkę w ogrodzie?

Oba gatunki pysznogłówek mają w ogrodzie szereg zastosowań.

Doskonale prezentują się na rabatach bylinowych w zestawieniu z innymi okazałymi gatunkami jak np. rudbekie, dzielżany, liatry kłosowe, przetaczniki, liliowce, lilie, jeżówki, krwawniki czy floksy wiechowate.

Doskonale wyglądają też w dużych, jednogatunkowych grupach lub w towarzystwie traw ozdobnych.

Ich kwiaty nadają się też do wazonu, gdyż po ścięciu długo zachowują świeżość.

Odmiany karłowe można także uprawiać w pojemnikach.

Autor: Getty Images Pysznogłówka 'Pardon My Pink"

Warto wiedzieć Autor: Getty Images Pysznogłówka nakrapiana Pysznogłówki jednoroczne Oprócz najpopularniejszych gatunków pysznogłówki: dwoistej i ogrodowej, dobrze jest też spróbować uprawy mniej znanych i nie tak efektownych, ale bardzo interesujących: pysznogłówki nakrapianej oraz pysznogłówki cytrynowej, które w naszym klimacie są roślinami jednorocznymi (ich nasiona wysiewa się w lutym w ciepłym inspekcie, a sadzonki wysadza do gruntu w połowie maja). Warto też wiedzieć, że pysznogłówki są nie tylko piękne, ale też pożyteczne, gdyż należą do roślin leczniczych (napar z kwiatów ma działanie antyseptyczne i wykrztuśnie).

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