Lilie drzewiaste, nazywane także orienpetami (OP), to mieszańce, które powstały ze skrzyżowania linii orientalnych oraz trąbkowych. Dzięki temu mają wysokie walory dekoracyjne, a jednocześnie ich „oczekiwania” względem stanowiska i pielęgnacji są znośne. Lilie drzewiaste to jedne z najbardziej spektakularnych roślin uprawianych w ogrodach. Warto je wprowadzić ze względu na okazałe i obfite kwitnienie. To wieloletnie rośliny cebulowe.

Jak wyglądają i kiedy kwitną lilie drzewiaste?

Lilie drzewiaste należą do najwyższych w obrębie rodzaju Lilium. Ich wysokość często przekracza 150 cm, w dobrych warunkach mogą osiągać nawet powyżej 2 m wysokości. Oczywiście istnieją także niższe odmiany – grupa jest szeroka, a w jej obrębie znajdują się rośliny o różnorodnych „parametrach”. Pędy są sztywne, grube i wyprostowane, pokryte niezbyt licznymi, lancetowatymi liśćmi. Pachnące kwiaty osiągają nawet 10-20 cm średnicy. W kwiatostanie znajduje się od 10 do 50 kwiatów. Lilie drzewiaste kwitną od lipca do września. Kwiaty są jedno-, dwu- lub – rzadziej - trójkolorowe.

Dowiedz się, na jakie grupy podzielono lilie.

Atrakcyjne odmiany lilii drzewiastych

Do ciekawych odmian lilii drzewiastych należą:

'Yelloween' – ma duże, jasnożółte kwiaty

– ma duże, jasnożółte kwiaty ' White Triumph' – kwiaty są śnieżnobiałe, o szerokich płatkach

– kwiaty są śnieżnobiałe, o szerokich płatkach 'Pink Mist' – odmiana dwubarwna: płatki są jasnoróżowe, z białymi przebarwieniami u nasady

– odmiana dwubarwna: płatki są jasnoróżowe, z białymi przebarwieniami u nasady 'Adelate' – kwiaty mają intensywną, różową barwę

– kwiaty mają intensywną, różową barwę 'Debby' – płatki są ciemnopomarańczowe przechodzące w brąz, z grubymi kremowymi obrzeżami

– płatki są ciemnopomarańczowe przechodzące w brąz, z grubymi kremowymi obrzeżami 'Etosha' – odmiana ma ciemnofioletowe, aksamitne kwiaty

– odmiana ma ciemnofioletowe, aksamitne kwiaty 'Kushi Maya' – to krzyżówka lilii orientalnej i nepalskiej. Jej nazwa oznacza „szczęśliwa miłość”. Jest dwubarwna, czasem nawet widać na niej trzy kolory. Kwiaty na brzegach płatków są kremowe z ciemniejszymi, zielonkawymi przebarwieniami pośrodku. U podstawy natomiast mają barwę purpurowobordową.

Uprawa lilii drzewiastych - jakie stanowisko i podłoże?

Stanowisko dla lilii drzewiastych. Wszystkie lilie, także drzewiaste, powinno się sadzić w miejscach słonecznych i zacisznych. W półcieniu i cieniu słabo kwitną i sprawiają problemy. Natomiast na stanowiskach nieosłoniętych, narażonych na silne wiatry mogą się łamać.

Podłoże dla lilii drzewiastych. Preferują podłoża przepuszczalne, próchnicze piaszczysto-gliniaste i umiarkowanie wilgotne. Optymalny odczyn oscyluje w granicach od obojętnego do lekko zasadowego.

Mrozoodporność lilii drzewiastych. W przeciwieństwie do lilii orientalnych nie są wrażliwe na mróz. Dobrze radzą sobie w polskich warunkach klimatycznych. Okrywania wymagają byliny uprawiane w chłodniejszych rejonach Polski. Stosuje się stroisz lub ściółkę z liści.

Czy lilie drzewiaste się przycina?

Tak, ale dopiero kiedy pędy już zżółkną i zaczną schnąć. Dopiero wtedy możemy ściąć łodygi tuż nad ziemią. Wcześniej możemy usunąć jedynie przekwitłe kwiaty oraz stopniowo obrywać żółknące liście, aby roślina nie próbowała ich odżywiać.

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Kiedy i jak sadzić lilie drzewiaste?

Lilie drzewiaste zaleca się sadzić na początku jesieni (wrzesień – październik) lub wiosną (kwiecień – maj).

Głębokość sadzenia to trzykrotna wysokość cebuli.

Rozstawa (tj. odległość między roślinami) powinna być duża, m.in. 50 cm dla niższych odmian i 70 cm dla wyższych.

Jak dbać o lilie drzewiaste?

Lilie drzewiaste zakwitają w drugim roku po posadzeniu, pełnię kwitnienia osiągają 1-2 sezony później. Na jednym stanowisku najlepiej je uprawiać przez 6-7 lat, potem zaleca się przesadzić w nowe miejsce. W przeciwnym wypadku kwitnienie po tym czasie może być coraz słabsze, a rośliny stają się podatniejsze na choroby i szkodniki.

W czasie suszy lilie zaleca się podlewać (rano lub wieczorem unikając moczenia roślin). W sezonie można dokarmiać je kilkukrotnie, najlepiej nawozami wieloskładnikowymi. Lilie drzewiaste mają duże potrzeby pokarmowe. Wartościowy zabieg to ściółkowanie, gdyż zmniejsza wyparowywanie wody z gleby oraz zachwaszczenie.

Wysokie lilie trzeba przywiązywać do palików. Na bieżąco rośliny warto lustrować w poszukiwaniu objawów chorób lub szkodników. Największym utrapieniem jest zazwyczaj poskrzypka liliowa. Lilie drzewiaste najłatwiej rozmnaża się przez oddzielenie cebulek przybyszowych.

Po przekwitnięciu należy usunąć kwiatostany. Dzięki temu roślina nie będzie marnowała energii na wyprodukowanie nasion, a wykorzysta ja do wzmocnienia cebuli przed nadejściem zimy.

Czy lilie drzewiaste się wykopuje na zimę?

Po przekwitnięciu lilii należy pozostawić jak najdłużej łodygę z liśćmi. Lilii drzewiastych nie wykopujemy na zimę.

Zastosowanie lilii drzewiastych w ogrodzie

Lilie drzewiaste to jedne z najpiękniejszych dekoracji rabat. Stanowią drugi plan lub są roślinami tła sadzonymi z tyłu rabaty. Warto je łączyć z innymi średnio wysokimi lub wysokimi roślinami, np. ostróżkami, dzielżanami, jeżówkami, astrami bylinowymi oraz szeroką grupą traw ozdobnych.

Lilie drzewiaste efektownie prezentują się posadzone przy ogrodzeniach oraz jednolitych ścianach. Pasują do ogrodów orientalnych i wielu innych. Są chętnie wykorzystywane na kwiat cięty.

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