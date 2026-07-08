Cukinię wykorzystuje się do przygotowywania wielu potraw. Jest delikatna, łatwa do przygotowania, a do tego bogata w cenne dla naszego organizmu składniki mineralne i witaminy. Coraz częściej robimy również przetwory z cukinii na zimę. Podpowiadamy co można zrobić z cukinii. Poznaj sprawdzone przepisy na dania z cukinią i pyszne przetwory z cukinii do słoików na zimę.

Cukinia faszerowana

Cukinia faszerowana to świetny sposób na wykorzystanie tego popularnego warzywa do zrobienia smacznego dania na obiad czy kolację. Cukinię nadziewamy ulubionym farszem - mięsnym lub bezmięsnym. Faszerować można mielonym mięsem (również wymieszanym z ryżem) lub kaszami z różnymi dodatkami (np. suszonymi pomidorami czy podsmażonymi pieczarkami) albo rozdrobnionymi warzywami. To, jaki farsz wybierzecie, zależy tylko od waszych upodobań. Na wierzchu posypać można serem żółtym.

Do faszerowania wybieramy cukinie niezbyt duże i nie za małe - najlepiej średniej wielkości i w miarę proste. W małych cukiniach będzie za mało miejsca na farsz, a te duże będą się piekły o wiele dłużej i będą miały dużo nasion.

Przeczytaj też: Przetwory z papryki. Co można zrobić z papryki? Sprawdzone przepisy

Zobacz galerię zdjęć: Co zrobić z cukinii?

9

Przepis na cukinię faszerowaną mięsem i warzywami

Składniki do cukinii faszerowanej: 2 cukinie, pół kg mięsa mielonego, 2 cebule, 2-3 ząbki czosnku, 2 średnie pomidory, 1 łyżeczka koncentratu pomidorowego, 1 świeża czerwona papryka, 200 g pieczarek, starty żółty ser, sól, pieprz, oregano, ostra papryka w proszku, olej do smażenia

Jak zrobić cukinie faszerowaną. Cukinie umyć, przekroić wzdłuż na pół, wydrążyć środek (zostawiając około 1 cm od skórki). Cebule, pieczarki i paprykę pokroić w drobną kostkę. W kostkę kroimy też pomidory, uprzednio sparzone i pozbawione skórki. Na rozgrzany na patelni olej wrzucić mięso, cebulę, dodać wyciśnięty przez praskę czosnek, podsmażyć około 10 minut, przyprawić solą, pieprzem, oregano i ostrą papryką. Gdy mięso się przyrumieni, dodać pokrojone pieczarki, paprykę i smażyć około 5 minut, po czym dodać pokrojone pomidory i łyżeczkę koncentratu pomidorowego. Dusić wszystko nakrywając patelnię przykrywkę około 15 minut. Takim farszem nadziewać przygotowane cukinie, na wierzchu posypać startym żółtym serem. Ułożyć w naczyniu żaroodpornym wysmarowanym oliwą. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 sr. C na 40 minut.

Autor: Getty Images Cukinia marynowana z ostrą papryką

Cukinia do słoików - marynowana cukinia na zimę

Cukinia marynowana to znakomity dodatek do kanapek czy sałatek. Najlepiej do marynowania przeznaczyć małe cukinie, które mają słabo jeszcze wykształcone gniazda nasienne. Mamy prosty przepis na marynowana cukinie w słoikach.

Składniki do cukinii marynowanej: 3 kg młodej cukinii, zalewa: 4 szklanki wody, 1 szklanka octu, 3 łyżka płaska soli, 1 szklanka cukru, przyprawy: baldachy kopru, ziele angielskie, ziarna pieprzu liść laurowy, ziarna gorczycy.

Jak zrobić cukinię marynowaną. Cukinie umyć, pokroić w cienkie plastry (nie obierać ze skórki!). Do wcześniej umytych i wyparzonych słoików włożyć przyprawy - do każdego słoika po baldachu kopru, 3 ziarna ziela angielskiego, 5 ziaren pieprzu, 2 liście laurowe i 1 łyżeczkę ziaren gorczycy. Ułożyć ciasto w słoikach pokrojoną cukinię. Wymieszać składniki zalewy, zalać nią cukinie w słoikach, zakręcić słoiki i zapasteryzować (5 minut od momentu zagotowania).

Przeczytaj też: Przetwory z ogórków - jak zrobić najlepsze ogórki małosolne, kwaszone i konserwowe

Autor: Getty Images Cukinia kiszona

Kiszona cukinia

Kisić można nie tylko ogórki czy kapustę. co powiecie na kiszoną cukinię? Robi się ją podobnie, jak ogórki.

Składniki do cukinii kiszonej: cukinia, czosnek, koper ogrodowy, liście porzeczki, liść laurowy, ziele angielskie, korzeń chrzanu, ziarna gorczycy białej, sól, woda.

Jak zrobić cukinię kiszoną. Przygotować solankę: na 1 litr wody dać 1 łyżkę soli, zagotować, odstawić do przestygnięcia. Cukinie umyć, pokroić w paski lub słupki. Do umytych i wyparzonych słoików włożyć wszystkie przyprawy (do każdego słoika: baldach kopru, ząbek czosnku, kawałek chrzanu, 1/4 łyżeczki gorczycy, 1 liść laurowy, 3-4 ziarenka ziela angielskiego, liść porzeczki) oraz cukinie. Całość zalać solanką do samej góry słoika, zakręcić i odstawić na kilka dni w temperaturze pokojowej, a potem przenieść w chłodniejsze miejsce.

Cukinia z grilla

Cukinia z grilla to fantastyczna propozycja na letnie danie. Może być dodatkiem do grillowanych mięs albo samodzielną potrawą. Jest wiele przepisów na cukinię z grilla, ale my wybraliśmy ten najprostszy.

Składniki na cukinię z grilla: cukinia, oliwa, zioła prowansalskie, sól.

Jak przyrządzić cukinię z grilla. Cukinię umyć i pokroić w plasterki o grubości około 1 cm. Do oliwy dodać zioła prowansalskie i sól do smaku. Pokrojoną cukinię wymieszać z marynatą i schłodzić (na godzinę wstawić do lodówki). 1-1,5 cm. Grillować na tacce do grillowania z obu stron, aż cukinia się zezłoci.

Przeczytaj też: Warzywa dyniowate - gatunki, uprawa w ogrodzie, wykorzystanie warzyw dyniowatych

Autor: Getty Images Pieczona cukinia jest bardzo łatwa w przygotowaniu

Pieczona cukinia z piekarnika

Cukinia pieczona w piekarniku to bardzo proste i szybkie do przygotowania danie. Cukinię do pieczenia można pokroić w talarki, wzdłuż w ćwiartki czy ósemki (zależy od grubości warzywa) albo w paski.

Składniki na pieczona cukinię: cukinia średniej wielkości, sól, zioła prowansalskie albo zioła do potraw włoskich, oliwa.

Jak przyrządzić cukinię pieczoną. Cukinię umyć, pokroić w talarki grubości około 1 cm. Do miski wlać oliwę, wsypać sól i przyprawę, dodać cukinie. Wszystko wymieszać. Nagrzać piekarnik do 170 st. C. Na blasze do pieczenia rozłożyć papier do pieczenia, rozłożyć na nim cukinię, piec 15-20 minut.

Zobacz też: Jak założyć ekologiczny warzywnik

Autor: Getty Images Cukinia w cieście

Cukinia w cieście

Kawałki cukinii smażone w cieście to fantastyczna przekąska, do tego bardzo łatwa do przygotowania. Najlepiej przeznaczyć na nią młode cukinie.

Składniki na cukinię w cieście: cukinia, jedno duże jajko, 3 łyżki śmietany, 3 czubate łyżki mąki, sól i pieprz, olej do smażenia.

Jak zrobić cukinię w cieście. Wbić jajka do miski, rozmieszać żółtko z białkiem, dodać śmietanę i mąkę i dokładnie wymieszać (jeśli jest za gęste, dodać jeszcze trochę śmietany). cukinie umyć, osuszyć i pokroić w talarki labo w słupki. Rozgrzać olej na patelni (musi być gorący!). Każdy talarek/słupek zanurzyć w cieście i układać na patelni. Smażyć do zrumienienia z każdej strony.

Smażona cukinia - placki z cukinii, cukinia w panierce

Z cukinii można przygotować wiele potraw smażonych. Można po prostu usmażyć cukinie obtoczone w panierce, świetną propozycją są także placki z cukinii.

Składniki na placki z cukinii: 3 młode cukinie, jedna cebula średniej wielkości, jedno jajko 5 łyżek mąki, sól, pieprz, olej do smażenia.

Jak zrobić placki z cukinii. Cukinie umyć, odciąć końce, zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Posolić i odstawić na chwilę. Cebulę obrać, pokroić w drobną kostkę. Starte cukinie odcisnąć z soku, połączyć z jajkiem, cebulą, mąką, solą i pieprzem i wymieszać. Jeśli masa jest zbyt rzadka, dodać trochę mąki. Rozgrzać olej na patelni. Na rozgrzany tłuszcz nakładać łyżką porcje, smażyć z obu stron na złoty kolor.

Makaron z cukinią

Makaron z cukinią to świetny pomysł na rodzinny obiad. Tę potrawę zrobić może każdy.

Składniki na makaron z cukinią: dwie średniej wielkości cukinie, 250 g makaronu (na przykład penne albo kokardki), 2 ząbki czosnku, szklanka śmietany, około 100 g startego żółtego sera, olej, sól i pieprz do smaku

Jak zrobić makaron z cukinią. Makaron ugotować zgodnie z przepisem na opakowaniu, odcedzić. Cukinię umyć, pokroić w talarki grubości około 1 cm. Rozgrzać olej na patelni, wrzucić pokrojoną cukinię i smażyć aż będzie miękka. Czosnek przecisnąć przez praskę, dodać do cukinii, wymieszać. Dodać śmietanę, starty ser, sól i pieprz. Dusić na małym ogniu cały czas mieszając. Wymieszać z makaronem.

Nie przegap: Zbiory pomidorów - kiedy i jak zbierać pomidory. Przetwory z pomidorów

Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?

Czy cukinię trzeba obierać i jak pozbyć się nadmiaru wody?

Jednym z częstych dylematów jest to, czy cukinię należy obierać. W przypadku młodych warzyw o delikatnej skórce, obieranie jest nie tylko zbędne, ale i niewskazane. To właśnie w skórce kryje się wiele cennych składników odżywczych. Co więcej, pozostawienie skórki pomaga zachować jędrność warzywa podczas obróbki termicznej, takiej jak smażenie czy pieczenie.

Cukinia zawiera sporo wody, która uwalnia się podczas gotowania i może sprawić, że potrawa zamiast się smażyć, zacznie się dusić. Aby temu zapobiec, wystarczy zastosować prosty trik. Pokrojoną w plastry lub słupki cukinię należy posolić i odstawić na około 15-20 minut. Po tym czasie warzywo puści nadmiar soku, który wystarczy odsączyć, dokładnie osuszając kawałki ręcznikiem papierowym. Tak przygotowana cukinia będzie idealnie chrupiąca po usmażeniu.