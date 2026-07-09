Czerwone kwiaty rabatowe

Na rabacie czerwone kwiaty możemy zestawiać z pokrewnymi fioletami i pomarańczami lub tworzyć kontrastowe połączenia z błękitami i zieleniami (czerwień może być m.in. znakomitym dopełnieniem zielonego trawnika). Z wyborem roślin o czerwonych kwiatach nie powinniśmy mieć większych problemów, gdyż znajdziemy je wśród wielu gatunków ozdobnych.

Czerwone róże

Do najbardziej popularnych i jednocześnie symbolicznych czerwonych kwiatów należą róże. Liczba ich odmian kwitnących w różnych odcieniach czerwieni jest ogromna, dlatego rośliny możemy wykorzystać zarówno do dekoracji rabaty lub trawnika, jak i pergoli, altany, łuku, furtki czy ogrodzenia.

Czerwone jeżówki

Kwitnące na czerwono odmiany znajdziemy też wśród popularnych w ostatnich latach jeżówek, np. 'Hot Lava', 'Tomato Soup', 'Coral Reef', 'Firebird', 'Kismet Red'. Te byliny mogą zdobić nasz ogród przez wiele sezonów. Jeśli jednak mają obficie kwitnąć, powinny być uprawiane na słonecznych stanowiskach i żyznych, próchniczych, lekko wilgotnych glebach.

Czerwona lobelia szkarłatna

Piękną, zachwycającą krwisto czerwoną barwą kwiatów rośliną jest też lobelia szkarłatna. Ta okazała, późnoletnia bylina, zakwita licznymi, niedużymi, czerwonymi kwiatami, zebranymi w gęste, wzniesione, kłosowe kwiatostany (VII-IX). Jeśli jednak ma się ładnie rozrastać i obficie kwitnąć, musi być uprawiana na słonecznym stanowisku i w żyznej, próchniczej, wilgotnej glebie.

Czerwone liliowce

Mnóstwo odmian o kwiatach w wielu odcieniach czerwieni znajdziemy też wśród mało wymagających i uniwersalnych liliowców (m.in. 'Baja', 'Blanka', 'Double Firecracker', 'Genowefa', 'Red Rum', 'Red Suspenders', 'James Marsh', 'Jan Paweł', 'Kardynał Wyszyński', 'Jog On', 'Night Embers', 'Zagłoba', 'Torrid', 'Douglas Dale', 'Hey There'). Rośliny sporo zniosą, wiec mogą być uprawiane niemal w każdym ogrodzie, ale jeśli mają obficie kwitnąć, muszą mieć zapewnione słoneczne stanowisko.

Czerwone floksy i krwawniki

Czerwone kwiaty znajdziemy też wśród lubianych, ale nieco bardziej wymagających:

floksów wiechowatych, będących ozdobą każdej słonecznej rabaty (np. 'Red Riding Hood', 'Early Red', 'Flame Red', 'Starfire'),

krwawników pospolitych (np. 'Paprika', 'Red Velvet', 'Red Beauty').

Autor: Getty Images Lobelia szkarłatna

Czerwone kwiaty dodają ogrodowi energii

Czerwone kwiaty dodają ogrodowi energii, blasku i dynamiki, stając się mocnym akcentem każdej kompozycji rabatowej. Ponieważ silnie przyciągają uwagę, nadają się też do podkreślenia ważnych miejsc w ogrodzie lub wyeksponowania małej architektury (np. altany, fontanny). Trzeba jednak pamiętać, że może optycznie zmniejszać przestrzeń i skracać perspektywę, dlatego należy stosować ją z umiarem. Aby nas nie męczyła i nie przytłaczała, dobrze jest wykorzystywać różne jej odcienie od najbardziej intensywnych po stonowane i pastelowe.

Autor: B R Digital/ Getty Images Petunia o czerwonych kwiatach

Czerwone kwiaty ogrodowe

Czerwone kwiaty znajdziemy też wśród popularnych:

lilii,

piwonii,

tawułek Arendsa

kosaćców bródkowych,

cenionych różaneczników i azalii.

Nie brakuje ich również wśród roślin jednorocznych, przeznaczonych zarówno na słoneczne (petunia, szałwia błyszcząca, lwia paszcza, werbena ogrodowa, cynia wytworna oraz sezonowa pelargonia rabatowa), jak i cieniste rabaty (begonia stale kwitnąca i bulwiasta, niecierpek waleriana i nowogwinejski).

Znajdziemy je też wśród gatunków, których części podziemne na zimę muszą być wykopywane z gruntu i przechowywane w pomieszczeniu (np. dalie, mieczyki, kanny, krokosmie, zawilce wieńcowe) oraz kwiatów cebulowych (np. tulipany).

#MuratorOgroduje: Róże w grodzie – nawożenie i pielęgnacja Materiał sponsorowany

Autor: Seda Aydogdu/ Getty Images Malwa o czerwonych kwiatach

Czerwone kwiaty do ogrodów w różnym stylu

W ogrodach romantycznych, tradycyjnych i wiejskich nie powinno zabraknąć kwitnących na czerwono: malw, wśród których także znajdziemy sporo pięknych odmian (np. 'Double Scarlet', 'Red', 'Chater's Double Red'). Klasyką wśród czerwonych kwiatów są także maki. W ogrodzie uprawiany jest głównie mak wschodni, który kwitnie krótko, ale spektakularnie (np. odm. 'Turkenlouis'). Bez specjalnego zezwolenia nie można natomiast uprawiać maku lekarskiego, który bywa wykorzystywany do produkcji narkotyków.

Poznaj też rośliny kwitnące na pomarańczowo.