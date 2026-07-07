Świeże, soczyste pomidory z własnej uprawy smakują wyjątkowo! To bogactwo witamin i minerałów, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Aby jednak cieszyć się obfitymi plonami tych wspaniałych warzyw, trzeba je odpowiednio pielęgnować przez cały okres uprawy. Jednym z elementów pielęgnacji pomidorów jest zabieg ogławiania.

Co to jest ogławianie pomidorów?

Ogławianie pomidorów to nic innego jak przycięcie pędu głównego rośliny (bądź też pędów głównych, jeśli poprowadziliśmy krzew pomidora na więcej niż jeden pęd). Zabieg ten ma na celu ograniczenie wzrostu wegetatywnego pomidora i skierowanie jego energii na rozwój i dojrzewanie zawiązanych już owoców. To prosta, ale bardzo skuteczna technika, która pozwala na uzyskanie większych i smaczniejszych plonów.

Które pomidory należy ogławiać?

W ogrodowych warzywnikach uprawiamy zarówno niskie (tzw. samokończące), jak i wysokie odmiany pomidorów. Wzrost tych drugich trwa tak długo, jak długo trwa ich wegetacja - rosną intensywnie, tworząc liczne pędy boczne i liście. Taki bujny wzrost wegetatywny może osłabiać roślinę i opóźniać dojrzewanie owoców. Roślina skupia się na tworzeniu nowych pędów i liści, a nie na odżywianiu i rozwijaniu owoców.

Niestety, w naszych warunkach klimatycznych czas wegetacji jest ograniczony przez stosunkowo niewielką w sezonie liczbę dni ciepłych i słonecznych. Z tego powodu jesteśmy zmuszeni ograniczyć wzrost wysokich odmian pomidorów - robi się to właśnie przez ogławianie.

U odmian samokończących ogławianie nie jest konieczne, ale można usunąć wierzchołek pędu, gdy rośliny osiągnią pożądaną wysokość.

Co daje ogławianie pomidorów?

Dzięki ogławianiu pomidorów możemy:

Skrócić okres wegetacji - usunięcie wierzchołka pędu głównego zatrzymuje wzrost rośliny, co przyspiesza dojrzewanie owoców.

Poprawić jakość owoców - skierowanie energii rośliny na rozwój owoców sprawia, że stają się one większe, bardziej soczyste i smaczniejsze (owoce otrzymują więcej składników odżywczych, co przekłada się na ich walory smakowe i odżywcze).

Zwiększyć plon - ogławianie pomidorów sprzyja tworzeniu większej liczby owoców na krzewie. Roślina skupia się na rozwijaniu już zawiązanych owoców, zamiast tracić energię na tworzenie nowych pędów i liści.

Zapobiegać chorobom - ograniczenie wzrostu wegetatywnego poprawia "przewiewność" rośliny, co zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. Gęsta masa liści sprzyja rozwojowi chorób, takich jak zaraza ziemniaczana czy szara pleśń.

Ułatwić pielęgnację - ogłowione pomidory są łatwiejsze w prowadzeniu i pielęgnacji. Można je łatwiej podwiązywać i kontrolować ich wzrost.

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Kiedy wykonuje się ogławianie pomidorów?

Zazwyczaj pomidory ogławia się w sierpniu. Za tym terminem przemawia to, że z kwiatów zawiązanych o tej porze i później nie ma szans, by powstały owoce, które zdążą dojrzeć przed nadejściem chłodów. Dlatego energię rośliny trzeba skierować na owoce już zawiązane, żeby urosły jak największe i pięknie się wybarwiły.

Ważne, aby pomidorów nie ogławiać zbyt późno, ponieważ owoce nie zdążą dojrzeć przed nadejściem chłodów.

Jak ogławiać pomidory?

Ogławianie pomidorów to zabieg bardzo prosty do wykonania. Wystarczy odciąć pęd główny (albo pędy główne, jeśli tak prowadziliśmy krzew) pozostawiając 2-3 liście nad ostatnim gronem owoców. Te liście pomogą chronić owoce przed słońcem.

Zabieg ogławiania należy przeprowadzać za pomocą czystego, ostrego sekatora lub nożyczek do warzyw, w suchą i słoneczną pogodę, żeby powstała rana, jak najszybciej się zasuszyła i zabliźniła.

Dodatkowo (do końca uprawy) usuwamy wszystkie pędy boczne (tzw. wilki) wyrastające z kątów liści. Warto także oberwać największe liście: zarówno te, które zasłaniają zawiązane już owoce, jak i te dotykające gleby.

Po ogłowieniu warto podlać pomidory nawozem potasowym, który wspomaga dojrzewanie owoców.

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Autor: Getty Images U pomidorów należy usuwać pędy wyrastające z kątów liści (tzw. wilki)

Ogławianie, usuwanie „wilków” i obrywanie liści – czym różnią się te zabiegi?

Wielu początkujących ogrodników używa terminów „ogławianie”, „usuwanie wilków” i „obrywanie liści” zamiennie, jednak są to trzy zupełnie różne zabiegi pielęgnacyjne, wykonywane w innym celu i w innym czasie.

Ogławianie to jednorazowe usunięcie wierzchołka wzrostu pędu głównego, przeprowadzane pod koniec sezonu. Jego celem jest zatrzymanie dalszego wzrostu krzaka i skierowanie całej energii w dojrzewanie istniejących już owoców.

to jednorazowe usunięcie wierzchołka wzrostu pędu głównego, przeprowadzane pod koniec sezonu. Jego celem jest zatrzymanie dalszego wzrostu krzaka i skierowanie całej energii w dojrzewanie istniejących już owoców. Z kolei usuwanie pędów bocznych, czyli tzw. „wilków” , to zabieg regularny, który wykonujemy przez cały okres wegetacji. Wilki wyrastają w kątach między łodygą a liśćmi i jeśli je zostawimy, roślina nadmiernie się zagęści, przeznaczając cenne zasoby na wzrost pędów zamiast na owoce.

, to zabieg regularny, który wykonujemy przez cały okres wegetacji. Wilki wyrastają w kątach między łodygą a liśćmi i jeśli je zostawimy, roślina nadmiernie się zagęści, przeznaczając cenne zasoby na wzrost pędów zamiast na owoce. Natomiast obrywanie liści, zwłaszcza tych dolnych, żółknących lub dotykających ziemi, ma na celu poprawę cyrkulacji powietrza, doświetlenie gron i ograniczenie ryzyka chorób grzybowych.

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