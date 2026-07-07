Czy skoszona trawa nadaje się do ściółkowania?

Najczęściej pozbywamy się skoszonej trawy, czasem ją kompostujemy, ale rzadko używamy do ściółkowania lub inaczej mulczowania gleby. Mulczowanie to po prostu ściółkowanie (okrywanie) gleby ściętymi resztkami roślin rosnącymi w ogrodzie, a więc między innymi ściętą (skoszoną) trawą. Taka ściółka nic nas nie kosztuje, a spełnia taką samą rolę, jak inne materiały do ściółkowania – ogranicza rozwój chwastów oraz nagrzewanie się i wysychanie gleby. Stanowi także bogate źródło próchnicy i innych substancji odżywczych - stopniowo, w naturalny sposób się rozkłada, dlatego należy ją uzupełniać co kilka tygodni.

Autor: Getty Images Ściółkując skoszoną trawą rozkładamy ją na ziemi warstwą grubości 3-4 cm

Jak ściółkować ściętą trawą?

Ze względu na niewielki walor dekoracyjny, częściej używa się skoszonej trawy do ściółkowania rabat warzywnych lub drzew i krzewów owocowych aniżeli rabat z roślinami ozdobnymi. Nie znaczy to jednak, że taka ściółka nie wzbogaci gleby pod roślinami ozdobnymi i można ją z powodzeniem zastosować do tego celu.

Ściętą trawą można ściółkować na bieżąco (w ciągu sezonu) glebę oczyszczoną z chwastów lub nawet lekko zachwaszczoną (jeśli chwasty nie są zbyt wysokie). Aby jednak taka ściółka spełniła swoją funkcję, najkorzystniej rozkładać ją jednak na oczyszczoną glebę, co kilka tygodni, a jej warstwa nie musi być gruba, tak by w odpowiednim tempie zachodziły procesy rozkładu (nie więcej niż 3-4 cm).

Najlepiej mulczować samą glebę wokół roślin, aby ściółka nie dotykała nasady pni, czy pędów, ponieważ wilgoć i szybkie tempo rozkładu może powodować ich gnicie.

Dla poprawy wyglądu ściółki ze skoszonej trawy można przykryć ją cienką warstwą torfu lub innego materiału organicznego. Podobnie jak skoszona trawa, torf zawiera bardzo dużo substancji organicznej, która wzbogaca glebę w próchnicę oraz poprawia jej zdolność absorpcyjną i strukturę. Jego ciemny kolor dobrze maskuje ściółkę wykonaną ze skoszonej trawy.

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Autor: cotuvokne/ Getty Images Ściółkę ze skoszonej trawy można wykorzystać na przykład w uprawie truskawek

Co można ściółkować ściętą trawą?

Ściółka ze skoszonej trawy sprawdza się doskonale w warzywniku i sadzie, przynosząc szczególne korzyści w uprawie konkretnych gatunków.

W przypadku truskawek , warstwa mulczu skutecznie izoluje owoce od wilgotnej ziemi, chroniąc je przed zabrudzeniem i chorobami grzybowymi, co przekłada się na czystsze i zdrowsze plony.

, warstwa mulczu skutecznie izoluje owoce od wilgotnej ziemi, chroniąc je przed zabrudzeniem i chorobami grzybowymi, co przekłada się na czystsze i zdrowsze plony. Podobnie pomidory zyskują na lepszym mikroklimacie i ochronie przed wahaniami temperatury, co jest cenne zwłaszcza w uprawach polowych.

zyskują na lepszym mikroklimacie i ochronie przed wahaniami temperatury, co jest cenne zwłaszcza w uprawach polowych. Z kolei maliny, dzięki warstwie mulczu, mają zapewnioną optymalną wilgotność podłoża oraz zachowane lekko kwaśne pH, co ułatwia im pobieranie składników odżywczych, w tym żelaza.

We wszystkich tych przypadkach ściółka z trawy znacząco ogranicza rozwój chwastów i zmniejsza potrzebę podlewania, co pozwala na uzyskanie zdrowszych roślin i obfitszych zbiorów przy mniejszym nakładzie pracy.

Jak ściółkować kartonami i gazetami?

Ściętą trawę można rozkładać bezpośrednio na glebę, ale najlepsze efekty uzyskuje się, gdy najpierw rozłożymy karton, budowlaną tekturę falistą albo czarno-białe gazety (kolorowy druk może być szkodliwy dla roślin i gleby!). Pasy ściółki z kartonu lub gazet powinny mieć szerokość do około 1 m i najlepiej rozkładać je na tzw. „zakładkę”, by szczelnie pokrywały ściółkowaną powierzchnię.

Zarówno karton, jak i gazety są pewną alternatywą dla popularnej agrowłókniny czy maty ogrodniczej, ale są „zdrowsze” (w naturalny sposób rozkładają się, zasilając glebę w materię organiczną) i tańsze.

Najkorzystniej łączyć ściółkowanie trawą z mulczowaniem zwilżonym kartonem lub gazetami, ponieważ te drugie od razu ograniczają zdecydowania rozwój chwastów, a nasiąkając wilgocią, razem ze ściętą trawą stopniowo rozkładają się, zasilając glebę i przyczyniając się do rozwoju organizmów glebowych (np. dżdżownic). Dodatkowo karton i gazety dobrze utrzymują wilgoć, a dzięki temu przykryta nimi gleba wolniej wysycha.

Można również ściółkować rabaty samym zwilżonym kartonem lub gazetami – jest to uzasadnione w przypadku rzędowych nasadzeń drzew lub krzewów. Kartony są szczególnie praktyczne w przypadku, gdy w szybkim tempie chcemy zagłuszyć nieco zachwaszczoną powierzchnię i nie mamy zamiaru (lub czasu) przekopywać gleby. Wiosną lub latem można więc przykryć (wilgotnymi i dociśniętymi dobrze) kartonami glebę, aby ograniczyć rozwój chwastów. Dodatkowo, przed zimą można rozłożyć na nich warstwę obornika, kompostu lub liści. Jest to dobry sposób na odżywienie gleby od jesieni do wiosny następnego roku (bez przekopywania).

Ważne! Karton po wyschnięciu zwykle deformuje się i jest podrywany przez wiatr, dlatego warto obciążyć jego boki kamieniami, cegłami lub obsypać warstwą klasycznej ściółki z kory lub drobnego żwiru (wpłynie to też pozytywnie na estetykę).

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Autor: Getty Images Ściółkowanie kartonami przydaje się, gdy w szybkim tempie chcemy zagłuszyć nieco zachwaszczoną powierzchnię

Karton i gazety wykorzystywane do ściółkowania nie mogą być zanieczyszczone materiałami chemicznymi (np. farby, kolorowy druk, kleje, oleje, smary, elementy plastikowych taśm), aby żadne toksyczne substancje nie przedostały się do gleby.

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