Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?

Zmrocznik gładysz – co to za owad?

Zmrocznik gładysz, nazywany też zmierzchnikiem gładyszem (Deilephila elpenor), to nocny motyl z rodziny zawisakowatych. W Polsce jest gatunkiem dość pospolitym i można go spotkać m.in. w ogrodach, parkach, na łąkach, obrzeżach lasów oraz w pobliżu miejsc, gdzie rosną rośliny nektarodajne. Dorosłe motyle najłatwiej zauważyć o zmierzchu lub nocą, gdy przylatują do kwiatów. Szczególnie chętnie odwiedzają rośliny pachnące wieczorem, m.in. wiciokrzewy, fuksje i inne kwiaty bogate w nektar.

Zmrocznik gładysz prowadzi przede wszystkim nocny tryb życia. Dorosły motyl nie obgryza liści ani pędów, lecz żywi się nektarem. Podczas żerowania zawisa przy kwiatach w locie, podobnie jak koliber, i pobiera pokarm długą ssawką. To sprawia, że w ogrodzie może pełnić pożyteczną rolę zapylacza.

Gąsienice pojawiają się na roślinach żywicielskich i żerują na liściach. Najczęściej nie występują masowo, dlatego ich obecność zwykle nie oznacza poważnego problemu dla ogrodu. Po zakończeniu rozwoju gąsienica przepoczwarcza się, a zimę gatunek może przetrwać w stadium poczwarki. Dorosłe motyle są aktywne głównie w cieplejszej części roku, zwykle od późnej wiosny do lata.

Jak wygląda zmrocznik gładysz?

Dorosły zmrocznik gładysz jest jednym z bardziej efektownych motyli, jakie mogą pojawić się w ogrodzie. Ma oliwkowozielone przednie skrzydła z różowymi lub fioletowawymi smugami, różowe tylne skrzydła z ciemnymi plamami u nasady oraz masywny odwłok w odcieniach zieleni i różu. Dzięki temu trudno pomylić go z większością zwykłych nocnych ciem, choć bywa mylony z pokrewnymi zawisakami.

Jeszcze większe wrażenie robi gąsienica. Jest duża, gruba, zwykle brązowa lub zielonkawa, a na przedniej części ciała ma wyraźne plamki przypominające oczy. Gdy czuje się zagrożona, może kurczyć ciało w taki sposób, że wygląda trochę jak mały wąż. To jednak tylko mechanizm obronny. Gąsienica nie jest jadowita i nie atakuje człowieka. Żeruje głównie na wierzbówkach, przytuliach, fuksjach i winoroślach.

Autor: Massel tow/ CC BY-SA 2.0 Zmrocznik gładysz w stadium dorosłym

Czy zmrocznik gładysz zagraża ludziom lub roślinom?

Zmrocznik gładysz nie jest groźny dla ludzi. Dorosły motyl nie gryzie, nie żądli i nie przenosi chorób. Gąsienica także nie stanowi zagrożenia, choć jej wygląd może przestraszyć osoby, które widzą ją po raz pierwszy. Nie należy jej dotykać bez potrzeby, ale nie dlatego, że jest niebezpieczna – raczej dlatego, że łatwo ją uszkodzić.

Dla roślin ogrodowych zmrocznik gładysz również zazwyczaj nie jest poważnym szkodnikiem. Pojedyncze gąsienice mogą podgryzać liście fuksji czy winorośli, ale rzadko powodują szkody wymagające interwencji. W większości ogrodów ich obecność jest raczej ciekawostką przyrodniczą niż problemem. Co więcej, dorosłe motyle odwiedzające kwiaty mogą wspierać zapylanie roślin.

Jak pozbyć się zmrocznika gładysza z ogrodu?

W większości przypadków nie ma potrzeby zwalczania zmrocznika gładysza. Jeśli w ogrodzie pojawi się pojedyncza gąsienica, najlepiej zostawić ją w spokoju albo delikatnie przenieść na dziką roślinę żywicielską, np. wierzbówkę lub przytulię, rosnącą z dala od rabat ozdobnych. To najprostsza i najbezpieczniejsza metoda.

Jeżeli gąsienice żerują na cennej fuksji, młodej winorośli lub innej roślinie ozdobnej, można zebrać je ręcznie i przenieść poza najbardziej reprezentacyjną część ogrodu. Warto też regularnie oglądać dolną stronę liści, bo wczesne zauważenie gąsienic ogranicza skalę problemu.

Nie zaleca się stosowania chemicznych oprysków tylko z powodu obecności zmrocznika gładysza. Takie środki mogą zaszkodzić pożytecznym owadom, w tym pszczołom, trzmielom i motylom. Lepiej zbierać gąsienice ręcznie, jeśli zajdzie taka potrzeba, zaś dorosłych, skrzydlatych osobników w ogóle nie trzeba zwalczać.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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