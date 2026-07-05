Idealny trawnik to gęsty, zielony dywan, który jest ozdobą każdego ogrodu. Niestety, rzeczywistość często przynosi rozczarowanie w postaci żółtych plam, mchu czy inwazji chwastów. Na szczęście większość z tych problemów można skutecznie rozwiązać, jeśli tylko prawidłowo zdiagnozujemy ich przyczynę.

Trawa słabo rośnie

Przyczyna. Złe dobranie mieszanki nasion do miejsca, w którym ją zastosowano, na przykład trawnik ozdobny założony pod koronami drzew (tu należy wysiewać mieszanki do cienia). Druga sprawa to przystosowanie gatunków traw do naszych zim – nie wszystkie dobrze je przetrzymują i mogą przemarzać (między innymi uznane za wzór trawniki angielskie zawierają także trawy, które są zbyt delikatne do naszego klimatu).

Naprawa. Trzeba założyć trawnik jeszcze raz, stosując właściwą mieszankę, lub ten, który już rośnie, poddać renowacji, najlepiej wiosną (ale można też pod koniec lata). Murawę należy nisko skosić, przeprowadzić wertykulację i bardzo dokładnie wygrabić. Następnie trzeba posiać nasiona (1-2 kg/100 m2 darni, zależnie od jej stanu), przykryć je cienką warstwą kompostu, zwałować i podlać. Do czasu, aż wyrośnie nowa trawa, darń musi być bardzo regularnie podlewana.

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Darń jest rzadka

Przyczyna. Na kilkuletnim trawniku pojawił się filc, czyli zbita, powiększająca się z roku na rok warstwa obumarłej trawy. Ponieważ jest słabo przepuszczalna, do korzeni nie docierają woda, powietrze ani nawozy. To sprawia, że rośliny gorzej rosną.

Naprawa. Trzeba przeprowadzić wertykulację. Polega ona na nacięciu darni (uprzednio nisko skoszonej) na głębokość kilku centymetrów za pomocą wertykulatora lub specjalnych grabi o ostrych jak noże zębach, a następnie dokładnym wygrabieniu trawnika, podczas którego usuwany jest filc. Po tym zabiegu trawnik należy nawieźć i podlać.

Trawnik zmienił wygląd po lecie

Przyczyna. Murawa przeschła, zginęły wrażliwe na brak wody gatunki, a pozostały te, które są lepiej przystosowane do suszy, niestety, mniej dekoracyjne.

Naprawa. Trzeba przeprowadzić renowację trawnika. Należy też pamiętać o regularnym podlewaniu darni. Nietrzeba jej nawadniać codziennie – lepiej rzadziej, a większą ilością wody, tak żeby przeniknęła na głębokość 15 cm. To zagwarantuje dobre ukorzenienie się trawy. Częste, ale niezbyt intensywne zraszanie darni sprawia, że płytko się ona korzeni i w czasie suszy szybciej zamiera. Ważne jest również koszenie W czasie upałów murawę ścina się rzadziej i wyżej (na 6-8 cm). Nie należy jej kosić w południe.

Na trawniku pojawiły się chwasty

Przyczyna. Teren przygotowywany pod trawnik nie został dostatecznie odchwaszczony lub została nawieziona żyzna ziemia z nasionami chwastów.

Naprawa. Chwasty jednoroczne na młodym trawniku zazwyczaj znikną po pierwszym lub drugim koszeniu Rośliny wieloletnie trzeba usuwać ręcznie, na przykład posługując się specjalnym narzędziem do ich wyrywania, lub podważyć zwykłym nożem. Jest to uciążliwa praca, dlatego tak ważne jest, żeby przed założeniem trawnika wybrać z ziemi wszystkie korzenie i rozłogi. Herbicydy należy traktować jako ostateczność, pamiętając, żeby stosować tylko te przeznaczone do murawy.

Niekiedy warto jednak pozostawić „chwasty”, takie jak stokrotki, koniczyny, przetaczniki, a nawet mniszki(na przykład w sadzie). Takie naturalne, wielogatunkowe trawniki są ostatnio bardzo modne.

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Autor: Getty Images Jeśli chwastów na trawniku jest niewiele, najlepiej usunąć je ręcznie

Mech zarasta darń

Przyczyna. Zbyt kwaśna lub za wilgotna gleba, za duży cień, zbite podłoże. Pojawianiu się mchu sprzyja także zbyt niskie koszenie trawnika, szczególnie w cieniu.

Naprawa. Trzeba wygrabić trawnik, zbadać odczyn gleby. Jeżeli jest kwaśny (pH poniżej 6), powinno się zwapnować ziemię dolomitem lub kredą. Można też zastosować preparat niszczący mech. Następnie należy przeprowadzić renowację trawnika.

Trawnik jest nierównomiernie zabarwiony

Przyczyna. Nierówne rozmieszczenie nawozu mineralnego sprawia, że obok zdrowej, soczyście zielonej trawy pojawiają się smugi żółtej, niekiedy zasychającej darni. Są to miejsca, w których sypnięto zbyt dużo nawozu i nadmiar substancji chemicznych wypalił rośliny.

Naprawa. Należy obficie podlać darń, żeby zmniejszyć stężenie soli mineralnych. Jeżeli trawnik miejscowo uległ zniszczeniu, trzeba dosiać trawę. Nawozy najlepiej rozmieścić za pomocą siewnika, dzięki temu będą równomiernie rozłożone. Można też zalecaną dawkę preparatu podzielić na dwie części i rozsiać je równo po powierzchni murawy, raz idąc wzdłuż, a raz w poprzek.

Po koszeniu zasychają końce źdźbeł

Przyczyna. Nieostry nóż kosiarki, zamiast równo przecinać liście, szarpie je. Nierówne brzegi żółkną i schną. Zasychanie źdźbeł powoduje także zbyt niskie skoszenie darni, podczas którego odsłonięte zostają delikatne, ocienione części rośliny. Intensywne słońce może je przypalić.

Naprawa. Trzeba naostrzyć nóż. Liście traw skracać nie więcej niż o połowę (a w czasie upałów nawet mniej).

Na trawniku pojawiły się plamy

Przyczyna. Choroby darni. Jedną z najgroźniejszych i najczęstszych jest pleśń śniegowa objawiająca się wiosną po zejściu śniegu brunatnoszarymi plamami na trawniku.

Naprawa. Trzeba dokładnie wygrabić trawnik i przeprowadzić jego renowację. Należy pamiętać o tym, że pojawieniu się chorób sprzyja nadmierne nawożenie azotem (szczególnie niebezpieczne jesienią), zbyt niskie koszenie trawy (nie wolno jednak zapomnieć o jejskróceniu przez zimą; pozostawienie długich źdźbeł sprzyja rozwojowi pleśni śniegowej), częste, ale mało intensywne podlewanie, dopuszczenie do powstania grubej warstwy filcu.

Murawa jest miejscowo uszkodzona

Przyczyna. Darni może zaszkodzić psi mocz (w spryskanym miejscu trawa żółknie i zasycha), bywa także niszczona mechanicznie, na przykład w czasie gry w piłkę. Takie uszkodzenia bardzo szpecą, zwłaszcza jeżeli doszło do nich na środku murawy.

Naprawa. Darń w zniszczonym miejscu należy wyciąć i w powstały otwór włożyć łatę pobraną z mniej wyeksponowanej części trawnika. Po dociśnięciu jej do podłoża i delikatnym zagrabieniu trzeba podlać murawę. Miejsce, z którego wycięto łatę, należy wypełnić żyzną ziemią, ubić i posiać tam trawę.

W uczęszczanych miejscach zginęła trawa

Przyczyna. Wydeptanie darni i nadmierne ubicie podłoża, które powoduje, że do gleby nie przenikają woda ani powietrze. W takich warunkach korzenie duszą się i rośliny marnieją. Dochodzi do tego w często odwiedzanych miejscach ogrodu – wąskich przejściach, przy altanach, zejściu z tarasu.

Naprawa. Trzeba rozluźnić i napowietrzyć glebę. Jeżeli teren jest mały, można go przekopać i wyrównać, a następnie ułożyć na przykład kamienne plastry tworzące przejście. Przestrzeń między nimi należy obsiać trawą. Drugie rozwiązanie – poddać darń aeracji, czyli napowietrzaniu. Do wykonania zabiegu służy aerator, który głęboko nakłuwa murawę. Można też zastosować widły. Wbija się je w ziemię na głębokość 10-15 cm w odstępach co 15 cm. Napowietrzanie w często deptanych miejscach należy powtarzać co roku wiosną.

Autor: MAsummerbreak/ Getty Images Na trawnikach o dużej powierzchni do aeracji wykorzystuje się aeratory

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Trawnik szpecą kopce ziemi

Przyczyna. Żerowanie kreta, który buduje bardzo długie korytarze i kominy wentylacyjne, czyli kopce. Działalność tego zwierzęcia nie jest jednoznaczna. Z jednej strony niszczy darń, usypując kopce ziemi, z drugiej – chroni ją przed groźnymi szkodnikami, głównie pędrakami i drutowcami, które są jego przysmakiem

Naprawa. Trzeba wepchnąć jak najwięcej ziemi z kopca w otwór zrobiony przez kreta, a resztę rozgarnąć (wkrótce przerośnie trawą).Zwalczanie tych zwierząt nie jest łatwe. Zdarza się, że środki działające na jedne krety są ignorowane przez inne. W korytarzach można zakopać preparaty odstraszające, spleśniałe skórki cytryny, liście bzu czarnego i inne produkty o intensywnym, drażniącym zapachu. Krety nie lubią też drgań ziemi.

Niekiedy wystarczy umieścić w kopcach wirujące na wietrze wiatraczki albo tak zakopać puste butelki, by ich szyjki wystawały nieco ponad powierzchnię ziemi (wpadające do wnętrza powietrze nieprzyjemnie świszcze). Wiele osób twierdzi, że skuteczne (choć mało dekoracyjne) są puszki po piwie umieszczone na wbitych w krecich korytarzach prętach. Czasami wystarczy obecność i zapach kota w ogrodzie. W sklepach można też kupić zasilane bateriami odstraszacze emitujące nieprzyjemne dla kretów dźwięki. Najskuteczniejszym sposobem jest jednak ułożenie w glebie jeszcze przed założeniem trawnika siatki,która uniemożliwi budowę kopca.

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Autor: Getty Images/ Getty Images Kretowiska szpecą trawnik