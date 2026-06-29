Lawenda należy do roślin, które nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych, ale żeby długo i obficie kwitła, potrzebuje odpowiednich warunków. Najczęstszymi przyczynami słabego kwitnienia są zbyt mała ilość słońca, ciężka i stale wilgotna gleba, nadmierne nawożenie oraz brak regularnego przycinania przekwitających kwiatostanów. W większości przypadków wystarczy poprawić jeden lub dwa elementy pielęgnacji, aby roślina wytwarzała więcej kwiatów i dłużej zachowała dekoracyjny wygląd.

W Polsce najczęściej uprawiana jest lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia), która dobrze znosi mrozy i świetnie sprawdza się zarówno na rabatach, jak i w donicach. To właśnie tego gatunku dotyczą przedstawione poniżej zalecenia.

Jakie stanowisko i podłoże zapewnić lawendzie, aby długo kwitła?

Krzewy lawendy potrzebują przestrzeni wokół, by mogły swobodnie się rozwijać, szczególnie że bryła korzeniowa jest rozbudowana i sięga głęboko. Dlatego jeśli uprawiamy roślinę w ogrodzie, to odstępy między poszczególnymi krzewami powinny wynosić około 40 cm. Trzeba też usuwać pojawiające się między roślinami chwasty. Ziemia pod uprawę lawendy powinna być przepuszczalna, piaszczysta, o odczynie zasadowym.

Warto pamiętać, że lawenda lubi stanowiska słoneczne, dobrze znosi także okresy suszy, natomiast nie powinno się lawendy obficie polewać. Robimy to regularnie, ale lejemy niewiele wody. Jeśli uprawiamy lawendę na balkonie, to wybieramy wysokie donice, by roślina miała miejsce na rozwój korzeni. Na dnie doniczki dobrze jest przygotować warstwę drenażową. I w tym wypadku również należy zwrócić uwagę, by na podstawce nie utrzymywała się woda. Lawenda w naturalnym środowisku rośnie na terenach suchych, więc korzenie nie mogą być zalewane. Donice z kwiatami stawiamy w miejscu słonecznym, bo dostęp do światła to podstawowy warunek, by lawenda prawidłowo się rozwijała i kwitła.

Przeczytaj też: Jak dbać o lawendę w doniczce? Na kilka rzeczy trzeba zwrócić uwagę

Jak pielęgnować lawendę? Najważniejsze jest regularne przycinanie

Najważniejszym zabiegiem w uprawie lawendy, który wpływa na jej kwitnienie, jest przycinanie. Należy to robić najlepiej dwa razy w sezonie. Gdy kwiatostany przekwitają, lawenda zaczyna przeznaczać energię na wytwarzanie nasion. Regularne usuwanie przekwitłych kwiatów ogranicza ten proces i pobudza roślinę do tworzenia nowych pędów oraz kolejnych kwiatostanów.

Lawenda kwitnie zwykle od połowy czerwca do września, dlatego pierwsze zabiegi pielęgnacyjne wykonujemy już pod koniec marca i na początku kwietnia. Wtedy przycinamy pędy rośliny o połowę, jednak tylko zielone gałązki, nie tniemy zdrewniałych części. Ze starszych, brązowych pędów roślina bardzo słabo wypuszcza nowe przyrosty, dlatego zbyt mocne cięcie może osłabić krzew.

Do cięcia dobrze jest wybrać słoneczny dzień. Drugi zabieg wykonujemy w trakcie kwitnienia, usuwamy wówczas przekwitające gałązki. Tutaj obcinamy o podobną długość, w tym wypadku fragment łodygi z kwiatem.

Taki zabieg zadziała pobudzająco na roślinę i sprawi, że pojawiać się będą nowe kwiaty, dzięki temu wydłużymy okres kwitnienia. Staramy się za każdym razem, by przy cięciu uformować kształt kuli. Nie powinno się jednak obcinać gałązek zbyt nisko, robimy to jedynie w momencie, gdy chcemy odmłodzić krzak. W takim wypadku pędy obcinamy nieco niżej, niż o połowę. Jednak taki zabieg można wykonywać co kilka lat.

Przeczytaj też: Letnie cięcie lawendy - kiedy i jak przycinać lawendę po kwitnieniu?

Autor: Shutterstock Cięcie lawendy

Jak przedłużyć kwitnienie lawendy? Ten zabieg wykonuj regularnie

Przy odpowiedniej pielęgnacji okres kwitnienia lawendy można wydłużyć nawet do października. Wystarczy wzmocnić kwiat nawozem. Jeśli roślina wymaga nawożenia, lepiej zastosować nawóz przeznaczony do roślin śródziemnomorskich lub kwitnących zgodnie z zaleceniami producenta.

Na pobudzenie rośliny dobrze wpływa też odżywka z dużą zawartością wapnia. Można ją samodzielnie wykonać, wystarczą do tego skorupki z jajek. Wysuszone, pokruszone skorupki mieszamy z ziemią i dosypujemy do doniczek lub do uprawy w ogrodzie. Rozdrobnione skorupki jaj mogą być dodatkiem do gleby jako długotrwałe źródło wapnia, jednak nie należy oczekiwać, że przedłużą kwitnienie lawendy w tym samym sezonie.

Przeczytaj też: Jak zrobić olejek lawendowy? Domowy sposób na olejek z lawendy. Zrób sam!

Najczęstsze błędy w pielęgnacji lawendy

Lawenda uchodzi za roślinę łatwą w uprawie, ale kilka pozornie niewielkich błędów może sprawić, że będzie słabo kwitła, straci zwarty pokrój lub zacznie zamierać. Oto najczęstsze pomyłki popełniane podczas jej pielęgnacji.

Zbyt częste podlewanie

Lawenda pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego, dlatego znacznie lepiej znosi krótkotrwałą suszę niż nadmiar wody. Stale mokra gleba ogranicza dostęp tlenu do korzeni i sprzyja ich gniciu. Podlewaj roślinę dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża wyraźnie przeschnie. Okazy rosnące w gruncie wymagają podlewania głównie podczas długotrwałej suszy.

Sadzenie w ciężkiej, gliniastej glebie

Jednym z najczęstszych powodów słabego wzrostu lawendy jest nieodpowiednie podłoże. Gleba powinna być lekka, przepuszczalna i dobrze odprowadzać wodę. W ciężkiej, gliniastej ziemi korzenie pozostają zbyt długo wilgotne, co zwiększa ryzyko chorób i osłabia kwitnienie. Przed posadzeniem warto rozluźnić podłoże piaskiem lub drobnym żwirem.

Nadmierne nawożenie azotem

Więcej nawozu nie oznacza więcej kwiatów. Nadmiar azotu pobudza lawendę do intensywnego wzrostu liści i pędów, ale jednocześnie ogranicza kwitnienie. Jeśli roślina wymaga dokarmienia, najlepiej stosować nawozy przeznaczone dla roślin śródziemnomorskich lub kwitnących i używać ich zgodnie z zaleceniami producenta.

Zbyt mocne cięcie zdrewniałych pędów

Lawenda dobrze znosi regularne przycinanie, ale tylko w obrębie zielonych przyrostów. Mocne skrócenie starych, zdrewniałych pędów często sprawia, że roślina bardzo słabo się regeneruje lub w ogóle nie wypuszcza nowych pędów. Dlatego podczas cięcia należy pozostawić fragment młodych, zielonych przyrostów.

Pozostawianie przekwitłych kwiatostanów

Przekwitłe kwiatostany warto usuwać na bieżąco. Dzięki temu lawenda nie przeznacza energii na wytwarzanie nasion, lecz może tworzyć nowe pędy i dłużej zachować dekoracyjny wygląd. Regularne letnie cięcie pomaga także utrzymać zwarty, kulisty pokrój krzewu.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Kwitnąca lawenda