Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?

Fruczak gołąbek w ogrodzie. Co to za owad?

Na pierwszy rzut oka wiele osób bierze go za miniaturowego ptaka, a nawet za kolibra. Nic dziwnego: potrafi zawisnąć nieruchomo przy kwiecie, bardzo szybko porusza skrzydłami i długą ssawką pobiera nektar, nie siadając na roślinie. W rzeczywistości nie jest jednak ptakiem, lecz motylem z rodziny zawisakowatych.

Łacińska nazwa fruczaka gołąbka to Macroglossum stellatarum. To gatunek aktywny głównie za dnia, choć należy do grupy motyli często potocznie kojarzonych z ćmami. W Polsce pojawia się zwłaszcza w ciepłej części roku. Chętnie odwiedza ogrody, balkony, rabaty, parki i łąki, czyli miejsca, w których ma łatwy dostęp do kwiatów bogatych w nektar.

Fruczak gołąbek jest owadem wędrownym. Oznacza to, że jego liczebność w danym sezonie może się wyraźnie różnić. W jednych latach widuje się go częściej, w innych rzadziej. Sprzyjają mu ciepłe miesiące, łagodna pogoda i ogrody pełne kwitnących roślin.

Jak wygląda fruczak gołąbek? Po tych cechach rozpoznasz „polskiego kolibra”

Najłatwiej rozpoznać fruczaka gołąbka po sposobie lotu. Owad podlatuje do kwiatów, zawisa w powietrzu i niemal wibruje skrzydłami. Nie ląduje na płatkach tak jak wiele motyli, lecz utrzymuje się przed kielichem kwiatu i wysuwa długą ssawkę. To właśnie ten sposób żerowania sprawia, że tak często jest mylony z kolibrem (który w Polsce nie występuje).

Fruczak gołąbek ma krępą sylwetkę, stosunkowo masywny tułów i odwłok zakończony charakterystycznymi łuskami, które z daleka mogą przypominać ptasi ogonek. Jego przednie skrzydła są zwykle szarobrunatne, z ciemniejszymi przepaskami. Tylne skrzydła mają cieplejszy, pomarańczowy lub żółtawy odcień, który bywa widoczny dopiero podczas lotu.

Rozpiętość skrzydeł fruczaka gołąbka wynosi zwykle około 4–5 cm. To niewielki owad, ale przez bardzo dynamiczny lot wydaje się większy i bardziej efektowny. W czasie żerowania często wydaje delikatny furkot, czyli dźwięk powstający przy szybkim poruszaniu skrzydłami. Od tego zresztą pochodzi polska nazwa „fruczak”.

Gdzie można spotkać fruczaka gołąbka? Najczęściej przylatuje do tych roślin

Fruczak gołąbek pojawia się tam, gdzie ma pod dostatkiem nektaru. Szczególnie chętnie odwiedza rośliny o długich, rurkowatych lub kielichowatych kwiatach. Można go zobaczyć przy budlejach, petuniach, pelargoniach, werbenach, lawendzie, szałwii, floksach, wiciokrzewach, maciejce czy jaśminowcach. Nie gardzi też innymi roślinami ogrodowymi, jeśli kwitną obficie i są dla niego łatwo dostępne.

Największa szansa na obserwację fruczaka przypada na ciepłe, słoneczne dni. Owad potrafi odwiedzać te same rabaty regularnie, zwłaszcza gdy znajdzie miejsce z dużą liczbą kwiatów. Czasem pojawia się nawet na balkonach w miastach, jeżeli rosną tam kwitnące rośliny doniczkowe.

Gąsienice fruczaka gołąbka żerują na innych roślinach niż dorosłe osobniki. Najczęściej wskazuje się przytulie i pokrewne gatunki roślin. W praktyce właściciele ogrodów rzadko zauważają larwy, bo fruczak najczęściej zwraca uwagę dopiero jako dorosły, szybko latający motyl.

Czy fruczak gołąbek jest groźny dla człowieka?

Fruczak gołąbek nie jest groźny dla człowieka. Nie atakuje ludzi, nie gryzie, nie żądli i nie przenosi chorób. Jego długa ssawka służy do pobierania nektaru, a nie do kłucia skóry. Jeżeli owad zbliża się do człowieka, zwykle wynika to z zainteresowania kwiatami rosnącymi obok, a nie z agresji.

Nie należy też obawiać się jego szybkiego lotu. Fruczak potrafi podlatywać bardzo blisko, gwałtownie zmieniać kierunek i zawisać w miejscu, co może zaskakiwać osoby, które widzą go po raz pierwszy. To jednak naturalny sposób poruszania się tego motyla, a nie zachowanie obronne.

Warto pamiętać, że fruczak gołąbek jest owadem płochliwym. Zwykle odlatuje, gdy człowiek wykonuje gwałtowny ruch. Najlepiej obserwować go spokojnie, z pewnej odległości. Dla miłośników przyrody to jeden z ciekawszych gości w ogrodzie.

Czy fruczak gołąbek szkodzi ogrodowi? To raczej pożyteczny gość

Fruczak gołąbek nie jest w Polsce gatunkiem objętym ochroną gatunkową. Nie oznacza to jednak, że warto go zwalczać bez powodu. Fruczak gołąbek nie jest bowiem typowym szkodnikiem ogrodowym. Dorosłe osobniki żywią się nektarem i przy okazji mogą uczestniczyć w zapylaniu kwiatów. Nie niszczą liści, pędów, owoców ani warzyw. Ich obecność na rabatach jest więc raczej oznaką, że ogród jest przyjazny dla owadów i bogaty w kwitnące rośliny.

Obawy mogą budzić gąsienice, bo jak wszystkie larwy motyli żerują na roślinach. W przypadku fruczaka gołąbka nie jest to jednak zazwyczaj problem ogrodniczy na dużą skalę. Pojedyncze larwy nie powodują poważnych strat, a sam gatunek nie należy do owadów, z którymi standardowo walczy się w uprawach przydomowych.

Jak pozbyć się fruczaka gołąbka z ogrodu?

Jeżeli mimo wszystko nie chcemy, aby fruczak gołąbek regularnie odwiedzał ogród lub taras, najbezpieczniej działać pośrednio. Nie ma potrzeby stosowania oprysków owadobójczych. Chemia może zaszkodzić nie tylko fruczakowi, ale też pszczołom, trzmielom, motylom i innym pożytecznym owadom.

Najprostszym sposobem jest ograniczenie sadzenia roślin, które szczególnie go przyciągają, zwłaszcza w pobliżu tarasu, okien lub miejsc wypoczynku. Warto przenieść donice z petuniami, pelargoniami, werbeną czy budleją dalej od stołu ogrodowego. Jeśli fruczak przylatuje na balkon, można zmienić kompozycję roślin na mniej nektarodajne albo ustawić kwiaty w dalszej części balkonu.

Jeśli fruczak wlatuje bardzo blisko domu, warto zamontować moskitiery w oknach i drzwiach balkonowych. To rozwiązanie działa nie tylko na niego, ale też na komary, muchy i inne owady. W ogrodzie najlepiej unikać gwałtownego machania rękami czy prób łapania motyla. Fruczak zwykle sam odlatuje, gdy nie znajduje atrakcyjnych kwiatów.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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