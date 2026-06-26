Wysokie temperatury przy jednoczesnym braku opadów, niekorzystnie wpływają na kondycję ogrodowego trawnika. Jeśli jesteśmy na miejscu, możemy odpowiednio szybko zareagować i zadbać o dostarczenie trawie odpowiedniej ilości wody. Co jednak, gdy wyjedziemy na urlop, a po powrocie zastaniemy wypalony słońcem trawnik? Czy da się go odratować? Co należy zrobić, by trawnik znów stał się zielony?

Dlaczego trawnik schnie latem?

Przyczyn tego, że trawa na trawniku usycha w upalne letnie dni jest zazwyczaj niewłaściwa pielęgnacja trawnika.

Po pierwsze latem, gdy utrzymują się wysokie temperatury, a opadów jest niewiele, powinniśmy zadbać o regularne, ale niezbyt krótkie koszenie trawy. Pamiętajmy, że zbyt niskie koszenie powoduje odsłonięcie delikatnych części trawy, które zostają przypalone promieniami słońca, i darń zaczyna przypominać ściernisko.

Po drugie trawnik trzeba systematycznie podlewać - najlepiej co trzy-cztery dni. Nie trzeba murawy podlewać codziennie - lepiej robić to rzadziej, ale za to obficie (woda powinna dotrzeć na głębokość 20 cm!). Podlewamy najlepiej w godzinach porannych, gdy ziemia nie jest jeszcze nagrzana, a parowanie minimalne.

Po trzecie trawnik latem trzeba nawozić. Szybko rosnąca trawa potrzebuje dostarczania składników pokarmowych i jeśli nie zastosowaliśmy na wiosnę nawozu wolno działającego, trzeba trawnik nawozić co cztery-sześć tygodni. Pamiętajmy, że nawozy zawsze aplikujemy po koszeniu, najlepiej przy pochmurnej pogodzie i przed deszczem. Jeśli nie możemy trawnika podlać, a opady nie są zapowiadane, nawozów lepiej nie stosować, gdyż mogą "popalić" źdźbła.

Błędy popełniane w letniej pielęgnacji trawnika lub brak możliwości zadbania o murawę w okresie suszy i upału (np. z powodu wyjazdu), skutkować mogą przesuszeniem trawnika. Czy taki trawnik uda się przywrócić do dobrego stanu?

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Jak uratować trawnik po przesuszeniu?

Pierwszą myślą, jaka przyjdzie nam do głowy po powrocie z wakacji i zauważeniu suchego trawnika, będzie zapewne jego obfite podlanie. Wstrzymajmy się jednak z realizacją tego pomysłu.

Po przesuszeniu skośmy trawnik

Pierwszym zabiegiem, który należy wykonać na suchym trawniku, jest jego niskie skoszenie. Jest to konieczne, ponieważ warstwa suchych części roślin będzie utrudniać przenikanie wody w głąb ziemi, do korzeni traw (to z nich trawa odbije po przeschnięciu), a dodatkowo po jakimś czasie zacznie gnić, powodując rozwój chorób grzybowych na trawniku.

Wygrabiamy suche resztki roślin z trawnika

Kolejnym krokiem ratowania przesuszonego trawnika jest dokładne wygrabienie resztek roślin z murawy - w ten sposób usuwamy suche, obumarłe części źdźbeł traw oraz wierzchnią warstwę filcu. Dzięki temu woda i powietrze będą miały lepszy dostęp do gleby, a właśnie tego brakuje korzeniom w czasie suszy.Aby dokładniej usunąć warstwę filcu i umożliwić dostęp powietrza do korzeni traw, warto wykonać wertykulację trawnika.

Podlewamy wyschnięty trawnik

Dopiero po skoszeniu i zagrabieniu trawnika możemy rozpocząć jego nawadnianie. Podlewamy obficie, aby woda zdołała wsiąknąć w głębsze warstwy ziemi, do strefy korzeniowej (czyli tam, gdzie rozrastają się korzenie traw). Wodę dostarczamy co 2-3 dni.

Pamiętajmy, by trawnik był nawadniany regularnie i obficie! Częste (codzienne), ale delikatne podlewanie nie jest korzystne dla trawnika, bowiem w ten sposób dostarczamy wodę jedynie do wierzchniej warstwy ziemi, co sprawia, że korzenie traw rozrastają się płytko (a zależy nam, by korzenie sięgały głębszych warstw gleby). Jednocześnie zapewniamy w ten sposób stałą wilgoć przy wysokich temperaturach i stwarzamy korzystne warunki do rozwoju chorób grzybowych na trawniku.Trawnik należy nawadniać wcześnie rano, a unikać podlewania w ciągu dnia, gdy słońce pali, a temperatura jest wysoka (wtedy krople wody działają jak soczewki skupiające promienie słońca, które mogą poparzyć źdźbła traw, a dodatkowo woda zanim dotrze do korzeni roślin, zdąży wyparować).

Usuwamy chwasty

Osłabiony przez wysuszenie trawnik łatwo mogą zdominować chwasty. Dlatego pamiętajmy o systematycznym usuwaniu niepożądanych gatunków z trawnika.

Trawnika przesuszonego podczas upałów nie wolno nawozić! Aplikacja nawozów na suchy trawnik nie spowoduje wzrostu traw, a jedynie pogorszy ich stan, narażając na dodatkowe poparzenia.

Kiedy trawa zregeneruje się po przesuszeniu?

Po przeprowadzonych po przesuszenia trawnika zabiegach regeneracyjnych trawa powinna rozpocząć wzrost w przeciągu 2-4 tygodni. Jeśli nasza murawa znów się ładnie zazieleni, możemy zastosować nawożenie, ale uwaga! - stosując już tylko nawozy jesienne do trawników.

Co zrobić, gdy trawnik nie zostanie uratowany?

Niestety, może się zdarzyć, że trawa nie odbije i nie uratujemy trawnika. Wtedy pozostaje założyć go na nowe. Zaczynamy od usunięcia obecnej darni - to konieczne! Nie wysiewamy nowych nasion traw ani nie rozkładamy trawy w rolkach na starym trawniku. Następnie dosypujemy warstwę nowego podłoża i wysiewamy nasiona lub rozkładamy rolki. Nowy trawnik możemy zakładać już w drugiej połowie sierpnia, choć gdy nadal panują upały, lepiej termin ten przesunąć na wrzesień.

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Autor: ronstik/ Getty Images Podlewanie trawnika to bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny

Jak sprawdzić, czy trawnik ma szansę na regenerację?

Zanim przystąpisz do intensywnych prac regeneracyjnych, warto ocenić, czy trawa ma jeszcze szansę na odrodzenie. Brązowy kolor źdźbeł nie zawsze oznacza, że roślina całkowicie obumarła. Trawy w okresie suszy przechodzą w stan uśpienia, spowalniając metabolizm, aby przetrwać trudne warunki. Kluczowa jest kondycja ich korzeni, które mogą wciąż być żywe, nawet gdy część nadziemna wygląda na zniszczoną.

Aby to sprawdzić, wykonaj prosty test. Użyj szpadla i w mało widocznym miejscu podważ fragment darni na głębokość około 10-15 cm. Dokładnie obejrzyj korzenie – jeśli są przesuszone, kruche i łatwo się łamią, szanse na uratowanie trawnika są niewielkie. Jeżeli jednak korzenie pozostają elastyczne, mają jaśniejszy kolor i wyglądają na zdrowe, to znak, że po odpowiednim nawodnieniu i pielęgnacji murawa powinna wrócić do formy.

#MuratorOgroduje: Nawożenie trawnika Materiał sponsorowany