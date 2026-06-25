Jeśli chcemy cieszyć się dorodnymi plonami warzyw, konieczne jest ich systematyczne podlewanie. Ważna jest nie tylko ilość wody, ale również to, w jaki sposób dostarczymy ją roślinom i kiedy nawadniamy. Jak prawidłowo podlewać warzywa? Jak jest najlepsza pora na podlewanie warzyw?

Kiedy warzywa potrzebują najwięcej wody?

Największe zapotrzebowanie na wodę warzywa wykazują w okresie pojawiania się wschodów, wzrostu rozsady oraz intensywnego przyrostu części jadalnej (np. wzrostu i dojrzewania pomidorów czy papryki, zawiązywania główek kapusty).

Bardzo wrażliwe na niedobór wody są siewki (dopiero co wschodzące roślinki) - 1-2-dniowe przesuszenie gleby powoduje ich zamieranie i nic ich już nie może uratować. Aby siewki warzyw dobrze się rozwijały, należy zapewnić im stale umiarkowanie wilgotne podłoże (nie może ono być też zbyt mokre, bo to prowadzi do zagniwania siewek). Podlewając siewki trzeba robić to bardzo ostrożnie, by nie uszkodzić tych niewielkich roślinek.

Regularnego podlewania wymaga również rozsada warzyw. Te rośliny są już większe od siewek, dlatego zmiany, które powstaną wskutek kilkudniowego niedoboru wody, są jeszcze odwracalne - rośliny, które w wyniku przesuszenia utraciły turgor (oklapły i zwiędły), mogą go jeszcze odzyskać po dostarczeniu wody. Pielęgnacja rozsady polega m.in. na pilnowaniu tego, by do utraty turgoru nie doszło.

W okresie intensywnego przyrostu i dojrzewania części jadalnych rośliny potrzebują najwięcej wody - jej brak w tym czasie powoduje znaczne obniżenie plonu. Dodatkowo warzywa stają się twardsze, bardziej włókniste i gorzej smakują.

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Autor: Getty Images Warzywa powinny być podlewane systematycznie

Jak często podlewać warzywa?

Warzywa powinny być podlewane systematycznie i odpowiednią dawką wody - tylko wtedy uzyskamy wysokie i smaczne plony. Warzywa należy podlewać tak często, by nie dopuścić do przesuszenia podłoża - jest to szczególnie ważne w upalne dni. Latem warzywa trzeba nawadniać codziennie, a te uprawiane pod osłonami i w pojemnikach niekiedy nawet dwukrotnie w ciągu dnia.

Jak prawidłowo podlewać warzywa?

Najbardziej efektywną i ekonomiczną metodą dostarczania warzywom wody jest zainstalowanie systemu nawadniania kropelkowego. Ten sposób jest najczęściej praktykowany w uprawach warzyw pod osłonami. Polega na tym, że woda dostarczana jest bezpośrednio w pobliże systemu korzeniowego każdej uprawianej rośliny (a to właśnie dzięki korzeniom pobierana jest przez roślinę woda), eliminując straty powstałe przy nawadnianiu przestrzeni, w której system korzeniowy nie rozrasta się.

Innym sposobem dostarczania wody jest podlewanie ręcznie za pomocą konewki albo węża ogrodowego z podłączonym zraszaczem lub pistoletem zraszającym. W tym przypadku pamiętajmy, by wodę kierować zawsze na podłoże, starając się unikać moczenia części nadziemnych warzyw (nadmiar wilgoci może objawić się wystąpieniem wielu groźnych chorób grzybowych, np. szarej pleśni).

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Autor: Getty Images Podlewając warzywa konewką starajmy się nie moczyć części nadziemnych warzyw

O jakiej porze najlepiej podlewać warzywa?

Wybór pory nawadniania warzyw ma bezpośredni wpływ na efektywność zużycia wody i zdrowie roślin. Optymalnym czasem jest wczesny ranek, który minimalizuje straty wody przez parowanie i pozwala liściom szybko wyschnąć, ograniczając ryzyko chorób grzybowych. Alternatywą jest późny wieczór, jednak należy unikać moczenia liści. Kategorycznie odradza się podlewania w godzinach południowych, gdy parowanie jest największe, a ryzyko stresu fizjologicznego dla roślin najwyższe.

Pamiętaj Podlewanie warzyw - podstawowe zasady Lepiej podlewać rzadziej, ale obficiej – tak, aby podłoże zostało zwilżone na głębokość 10-15 cm.

Podlewać należy małymi porcjami, żeby woda powoli wsiąkała w podłoże.

Lekkie przesuszenie gleby stymuluje rozrost korzeni roślin.

Należy unikać zraszania liści. Na pozostawionych na noc mokrych liściach mogą się szybko rozwinąć choroby grzybowe. Z kolei zraszanie liści wystawionych na słońce grozi ich poparzeniem.

Nie należy dopuszczać do zalegania wody w podłożu. Zalane korzenie roślin bardzo szybko gniją, a to powoduje zamieranie roślin.

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