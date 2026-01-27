Spis treści
Dlaczego warto samodzielnie przygotować rozsadę?
Kto chce mieć przez całe lato ogród pełen kwiatów, powinien uprawiać w nim kwitnące rośliny jednoroczne. Kwitną długo, często do pierwszych przymrozków i zwykle są łatwe w uprawie. Wiele z nich sieje się wprost do gruntu, ale są też takie, które trzeba uprawiać z rozsady. Do obsadzenia dużego ogrodu potrzeba sporo roślin, a to niemały wydatek – warto więc trochę się potrudzić i wyprodukować własne sadzonki na parapecie.
Podobnie jak rozsadę roślin ozdobnych można przygotować rozsadę warzyw, m.in.: bakłażanów, brokułów, melonów, papryki, sałaty, pomidorów. Wiele gatunków roślin uprawianych w naszych ogrodach pochodzi z rejonów świata o łagodnym klimacie. Ich nasiona kiełkują w dość wysokiej temperaturze (18-20 st. C), a siewki rosną bardzo wolno. Po wysianiu wiosną nasion do gruntu trzeba by więc długo, czasami do jesieni, czekać na pierwsze kwiaty. Uprawianie w taki sposób wielu roślin jednorocznych, które giną wraz z nadejściem przymrozków, nie miałoby więc sensu. Dlatego ich rozsadę przygotowuje się wcześniej w ciepłym pomieszczeniu.
Jakie jest najlepsze podłoże do wysiewu nasion na rozsadę?
Kiełkujące nasiona i siewki bardzo łatwo zapadają na choroby powodujące ich zamieranie. Można temu zapobiec, stosując właściwe podłoże i odpowiednio przygotowując nasiona.
Najlepsza jest mieszanka odkwaszonego torfu z piaskiem (na dwie części torfu jedna część piasku). Można kupić gotowe podłoże – ziemię do rozsady lub uniwersalną ziemię do roślin. Nie powinno się natomiast używać ziemi prosto z ogrodu. Zwykle są w niej bakterie i zarodniki grzybów powodujących choroby siewek. Taka ziemia bywa też zbyt zwięzła, co sprawia, że w czasie podlewania na powierzchni gromadzi się woda i nasiona gniją.
Jak przygotować nasiona do wysiewu na rozsadę?
Nasion powinny być zaprawione (czyli odkażone) przeciwko chorobom niszczącym siewki. Takie nasiona można kupić lub zaprawić samemu: wsypać je do słoika, dodać trochę Kaptanu lub Zaprawy Nasiennej T (około 1/10 objętości nasion), zakręcić słoik i potrząsać nim tak długo, aż preparat oblepi nasiona. Czasami, pomimo właściwego podłoża i nasion, niektóre siewki zamierają. Trzeba je usuwać, gdyż są prawdopodobnie porażone przez zgorzel siewek. Pozostałe rośliny należy opryskać preparatem grzybobójczym (np. Bravo, Previcur Energy) w stężeniu podanym na opakowaniu.
Jak przygotować rozsadę roślin krok po kroku
- Podłoże przesiewamy przez sito o oczkach wielkości około 2 mm. Wypełniamy nim pojemniki, np. małe doniczki, skrzyneczki lub kuwety. Powierzchnię podłoża dokładnie wyrównujemy i lekko ubijamy.
- Nasiona rozrzucamy równomiernie po całej powierzchni podłoża. Duże możemy posiać po 2-3 do małych doniczek. Wygodne są doniczki torfowe, których ścianki rozkładają się w ziemi pod wpływem wilgoci. Rośliny przeniesione do ogrodu i posadzone razem z taką doniczką szybko się przyjmują i bujnie rosną.
- Nasiona przysypujemy piaskiem lub podłożem. Przykrycie powinno mieć grubość równą dwu-trzykrotnej średnicy nasion. Bardzo drobnych nasion (begonii, petunii, lobelii) nie przysypujemy, tylko lekko wgniatamy je w podłoże.
- Podłoże podlewamy zraszaczem, tak by nie wypłukać nasion. Następnie podpisujemy gatunki wysianych roślin. Pojemniki przykrywamy folią lub przezroczystą pokrywą i ustawiamy w ciepłym pomieszczeniu (18-20 st. C) w dobrze oświetlonym miejscu.
- Pojemniki odkrywamy, gdy pojawią się pierwsze siewki. Regularnie podlewamy rośliny, ale dopiero wtedy, gdy powierzchnia ziemi lekko przeschnie. Jeśli siewki rosną gęsto – trzeba je przepikować.
- Pikowanie siewek. Siewki, które rosną zbyt gęsto w pojemnikach, wzajemnie się zacieniają i wskutek tego stają się cienkie i bardzo długie. Z takiej rozsady nie wyrosną zdrowe rośliny. Dlatego, gdy siewki mają po kilka listków, należy je rozsadzić do doniczek, czyli przepikować. W czasie wyjmowania siewki z ziemi zostaje uszkodzony wierzchołek korzenia. Roślina wypuszcza liczne nowe korzonki, dzięki czemu tworzy się rozgałęziony system korzeniowy. Oczywiście siewek, które rosną w doniczkach, nie trzeba przesadzać. Siewki najlepiej pikować do torfowych doniczek wypełnionych mieszanką ziemi kompostowej, torfu i piasku w proporcji 2:1:1 lub gotową uniwersalną ziemią do roślin. Powinny być posadzone na taką samą głębokość, jak rosły poprzednio. Jeśli są bardzo małe, można je sadzić kępkami po kilka.
- Po przesadzeniu rośliny należy ustawić w ciepłym, ocienionym miejscu, by się ukorzeniły, i regularnie podlewać.
- Po tygodniu należy je przenieść w słoneczne miejsce, a po następnym tygodniu – rozpocząć zasilanie, np. Florovitem, stosując co dwa tygodnie najniższą polecaną na opakowaniu dawkę.
Hartowanie roślin przed posadzeniem w ogrodzie
Rośliny uprawiane w domu są delikatne, dlatego przed posadzeniem w ogrodzie powinny przejść hartowanie. Najpierw przez 3-4 dni należy je przenosić na kilka godzin na dwór do cienia (nie wolno stawiać ich na słońcu, bo promienie mogą przypalić delikatne liście) lub szeroko otwierać okna w pomieszczeniu, w którym stoją. Przez następne 3-4 dni trzeba je wynosić na dwór albo wietrzyć pomieszczenia przez cały dzień, a na noc zabierać rozsadę do domu lub zamykać okna.
Rośliny można sadzić w ogrodzie, gdy miną nocne przymrozki, czyli po 15. maja. Najlepiej wybrać pochmurny i spokojny dzień, żeby promienie słońca i wiatr nie wysuszały wrażliwych, nieukorzenionych w nowym miejscu.