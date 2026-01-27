Dlaczego warto samodzielnie przygotować rozsadę?

Kto chce mieć przez całe lato ogród pełen kwiatów, powinien uprawiać w nim kwitnące rośliny jednoroczne. Kwitną długo, często do pierwszych przymrozków i zwykle są łatwe w uprawie. Wiele z nich sieje się wprost do gruntu, ale są też takie, które trzeba uprawiać z rozsady. Do obsadzenia dużego ogrodu potrzeba sporo roślin, a to niemały wydatek – warto więc trochę się potrudzić i wyprodukować własne sadzonki na parapecie.

Podobnie jak rozsadę roślin ozdobnych można przygotować rozsadę warzyw, m.in.: bakłażanów, brokułów, melonów, papryki, sałaty, pomidorów. Wiele gatunków roślin uprawianych w naszych ogrodach pochodzi z rejonów świata o łagodnym klimacie. Ich nasiona kiełkują w dość wysokiej temperaturze (18-20 st. C), a siewki rosną bardzo wolno. Po wysianiu wiosną nasion do gruntu trzeba by więc długo, czasami do jesieni, czekać na pierwsze kwiaty. Uprawianie w taki sposób wielu roślin jednorocznych, które giną wraz z nadejściem przymrozków, nie miałoby więc sensu. Dlatego ich rozsadę przygotowuje się wcześniej w ciepłym pomieszczeniu.

Jakie jest najlepsze podłoże do wysiewu nasion na rozsadę?

Kiełkujące nasiona i siewki bardzo łatwo zapadają na choroby powodujące ich zamieranie. Można temu zapobiec, stosując właściwe podłoże i odpowiednio przygotowując nasiona.

Najlepsza jest mieszanka odkwaszonego torfu z piaskiem (na dwie części torfu jedna część piasku). Można kupić gotowe podłoże – ziemię do rozsady lub uniwersalną ziemię do roślin. Nie powinno się natomiast używać ziemi prosto z ogrodu. Zwykle są w niej bakterie i zarodniki grzybów powodujących choroby siewek. Taka ziemia bywa też zbyt zwięzła, co sprawia, że w czasie podlewania na powierzchni gromadzi się woda i nasiona gniją.

Jak przygotować nasiona do wysiewu na rozsadę?

Nasion powinny być zaprawione (czyli odkażone) przeciwko chorobom niszczącym siewki. Takie nasiona można kupić lub zaprawić samemu: wsypać je do słoika, dodać trochę Kaptanu lub Zaprawy Nasiennej T (około 1/10 objętości nasion), zakręcić słoik i potrząsać nim tak długo, aż preparat oblepi nasiona. Czasami, pomimo właściwego podłoża i nasion, niektóre siewki zamierają. Trzeba je usuwać, gdyż są prawdopodobnie porażone przez zgorzel siewek. Pozostałe rośliny należy opryskać preparatem grzybobójczym (np. Bravo, Previcur Energy) w stężeniu podanym na opakowaniu.

Jak przygotować rozsadę roślin krok po kroku

Podłoże przesiewamy przez sito o oczkach wielkości około 2 mm. Wypełniamy nim pojemniki, np. małe doniczki, skrzyneczki lub kuwety. Powierzchnię podłoża dokładnie wyrównujemy i lekko ubijamy. Nasiona rozrzucamy równomiernie po całej powierzchni podłoża. Duże możemy posiać po 2-3 do małych doniczek. Wygodne są doniczki torfowe, których ścianki rozkładają się w ziemi pod wpływem wilgoci. Rośliny przeniesione do ogrodu i posadzone razem z taką doniczką szybko się przyjmują i bujnie rosną. Nasiona przysypujemy piaskiem lub podłożem. Przykrycie powinno mieć grubość równą dwu-trzykrotnej średnicy nasion. Bardzo drobnych nasion (begonii, petunii, lobelii) nie przysypujemy, tylko lekko wgniatamy je w podłoże. Podłoże podlewamy zraszaczem, tak by nie wypłukać nasion. Następnie podpisujemy gatunki wysianych roślin. Pojemniki przykrywamy folią lub przezroczystą pokrywą i ustawiamy w ciepłym pomieszczeniu (18-20 st. C) w dobrze oświetlonym miejscu. Pojemniki odkrywamy, gdy pojawią się pierwsze siewki. Regularnie podlewamy rośliny, ale dopiero wtedy, gdy powierzchnia ziemi lekko przeschnie. Jeśli siewki rosną gęsto – trzeba je przepikować. Pikowanie siewek. Siewki, które rosną zbyt gęsto w pojemnikach, wzajemnie się zacieniają i wskutek tego stają się cienkie i bardzo długie. Z takiej rozsady nie wyrosną zdrowe rośliny. Dlatego, gdy siewki mają po kilka listków, należy je rozsadzić do doniczek, czyli przepikować. W czasie wyjmowania siewki z ziemi zostaje uszkodzony wierzchołek korzenia. Roślina wypuszcza liczne nowe korzonki, dzięki czemu tworzy się rozgałęziony system korzeniowy. Oczywiście siewek, które rosną w doniczkach, nie trzeba przesadzać. Siewki najlepiej pikować do torfowych doniczek wypełnionych mieszanką ziemi kompostowej, torfu i piasku w proporcji 2:1:1 lub gotową uniwersalną ziemią do roślin. Powinny być posadzone na taką samą głębokość, jak rosły poprzednio. Jeśli są bardzo małe, można je sadzić kępkami po kilka. Po przesadzeniu rośliny należy ustawić w ciepłym, ocienionym miejscu, by się ukorzeniły, i regularnie podlewać. Po tygodniu należy je przenieść w słoneczne miejsce, a po następnym tygodniu – rozpocząć zasilanie, np. Florovitem, stosując co dwa tygodnie najniższą polecaną na opakowaniu dawkę.

i Autor: Getty Images Pikowanie przeprowadza się, gdy sadzonki wytworzą przynajmniej dwa liście właściwe

Hartowanie roślin przed posadzeniem w ogrodzie

Rośliny uprawiane w domu są delikatne, dlatego przed posadzeniem w ogrodzie powinny przejść hartowanie. Najpierw przez 3-4 dni należy je przenosić na kilka godzin na dwór do cienia (nie wolno stawiać ich na słońcu, bo promienie mogą przypalić delikatne liście) lub szeroko otwierać okna w pomieszczeniu, w którym stoją. Przez następne 3-4 dni trzeba je wynosić na dwór albo wietrzyć pomieszczenia przez cały dzień, a na noc zabierać rozsadę do domu lub zamykać okna.

Rośliny można sadzić w ogrodzie, gdy miną nocne przymrozki, czyli po 15. maja. Najlepiej wybrać pochmurny i spokojny dzień, żeby promienie słońca i wiatr nie wysuszały wrażliwych, nieukorzenionych w nowym miejscu.

