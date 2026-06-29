W lipcu w ogrodzie podlewamy i odchwaszczamy

W lipcu - pełni okresu wegetacyjnego - drzewa, krzewy i rośliny zielne należy systematycznie podlewać. Podczas upałów kwiaty uprawiane w pojemnikach – nawet dwa razy dziennie. Do skrzynek balkonowych można jeszcze raz dodać hydrożelu. Jego granulki podczas podlewania chłoną dużo wody, pęcznieją, a potem w miarę potrzeby oddają ją korzeniom (nawet podczas upałów ziemia długo trzyma wilgoć). Jeśli hydrożelu nie wymieszaliśmy z ziemią przed posadzeniem roślin, to gdy rośliny rosną już w doniczkach – wsypujemy go do otworów w ziemi (po szczypcie w 8–10 porcjach, łącznie 3/4 płaskiej małej łyżeczki) i wokół każdej rośliny posypujemy podłożem.

W miejscach oczyszczonych z chwastów warto rozłożyć 5-centymetrową warstwę ściółki (na przykład mieloną korę), dzięki czemu zmniejszy się parowanie wody z gleby i utrudni rozwój chwastów.

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Jak zadbać w lipcu o drzewa i krzewy?

Krzewom róż usuwamy pędy wyrastające z podkładek i przekwitłe kwiatostany oraz zasilamy nawozem dla róż. Od połowy lipca można rozpocząć okulizację (szczepienie). Jako podkładkę najczęściej stosuje się różę dziką i różę wielokwiatową.

Żywopłoty należy przynajmniej raz w miesiącu delikatnie przystrzyc. Przycinamy młode pędy na jednakowej wysokości, skracając je przynajmniej o połowę. Jeśli chcemy mocniej ograniczyć wzrost, pozostawiamy tylko 2–3 cm nowych przyrostów. Najlepiej ciąć żywopłot przy pochmurnej pogodzie – wtedy słońce nie poparzy świeżo odsłoniętych liści.

Byliny, rośliny jednoroczne i dwuletnie w lipcu

Przesadzamy i rozmnażamy przez podział byliny skalne i rośliny okrywowe kwitnące wiosną (takie, jak żagwin, płomyk szydlasty, rogownicę, zawciąg, aster alpejski, barwinek, rojniki, rozchodniki i macierzankę). Można także dzielić wysokie byliny kwitnące latem, ale aby rośliny dobrze zniosły ten zabieg, po przekwitnięciu należy przyciąć im pędy. Po dwóch tygodniach byliny wykopujemy i dzielimy w ten sposób, aby każda część miała zdrowy i dobrze rozwinięty system korzeniowy.

Niektóre rośliny (między innymi ostróżka, tojad, szałwia szkarłatna, lwia paszcza) zakwitną ponownie, jeśli przytniemy je zaraz po pierwszym kwitnieniu. W pierwszej połowie lipca można wysiać rośliny jednoroczne, które zdążą zakwitnąć przed jesiennymi chłodami. Wysiewamy także rośliny dwuletnie (takie, jak malwy, stokrotki, bratki i niezapominajki), które zakwitną w następnym sezonie. Rośliny pikujemy 3–4 tygodnie po siewie, gdy mają po trzy listki. Do końca miesiąca można wysiewać maciejkę i rezedę.

Co robimy w lipcu z roślinami cebulowymi?

W lipcu zaczynają kwitnąć mieczyki. Jeśli ścinamy kwiatostany do wazonu, należy to zrobić w fazie ledwie wybarwionych pąków, kiedy najniższe kwiaty zaczynają się dopiero otwierać. Natomiast jeśli pozostawiamy kwiatostany na roślinie, to po ich przekwitnięciu trzeba je obciąć, aby nie dopuścić do zawiązywania owoców, bowiem to osłabia cebule. Na roślinie należy pozostawić przynajmniej cztery liście.

W lipcu dzielimy kosaćce bródkowe – 2–4 tygodnie po kwitnieniu – i przesadzamy je. Do dzielenia wybieramy egzemplarze mające przynajmniej 3 lata, silnie rozrośnięte, które nadmiernie się zagęściły. Karpę kosaćców wykopujemy widłami, otrząsamy ziemię, skracamy o połowę liście, a korzenie do 15–20 cm długości. Karpę dzielimy tnąc ostrym nożem. Otrzymane w ten sposób części sadzimy poziomo w odległości 45–60 cm tuż pod powierzchnią żyznej i przepuszczalnej gleby.

Intensywnie rosną dalie, dlatego nie zapominajmy o zasilaniu ich nawozami. Trzeba je także przywiązać do podpór (na przykład palików), aby pędy nie wyłamały się.

Na początku lipca kończymy wykopywanie cebul tulipanów. Wykopujemy cebule i bulwy czosnków ozdobnych, iksji, iksjolirionu, kamasji, narcyzów, obrazków, psizębu, szafirków, śniedków, zimowitów. Rozkładamy je w przewiewnym, suchym i ciepłym pomieszczeniu, a po 2–3 tygodniach czyścimy i umieszczamy w przewiewnym pomieszczeniu w temperaturze 17–20 st. C.

Kwitnące rośliny potrzebują wielu substancji odżywczych. Nawozimy te, które są teraz w pełni kwitnienia, i te, które zaczynają kwitnąć: mieczyki ogrodowe, pacioreczniki ogrodowe i dalie ogrodowe. Wszystkim roślinom ozdobnym usuwamy przekwitłe kwiaty – pobudzamy je w ten sposób do tworzenia nowych pąków.

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Autor: Getty Images Cebule tulipanów wykopujemy z gruntu na przełomie czerwca i lipca

Co robić w lipcu w sadzie?

Krzewy i drzewa mają w tym okresie duże zapotrzebowanie na wodę, dodatkowo w tym miesiącu zazwyczaj panują wysokie temperatury. Dlatego nie zapominajmy o ich podlewaniu. Gałęzie, które uginają się pod ciężarem owoców, należy zabezpieczyć przed złamaniem podpierając drewnianymi tyczkami lub podwiązując do grubszych konarów. Sprawdzamy, pod jakim kątem rosną pędy na młodych drzewkach – jeśli rosną zbyt pionowo do góry, delikatnie odginamy do poziomu, na przykład odginając przy pomocy sznurka.

Rozpoczęte w czerwcu przerzedzanie zawiązków późnych odmian jabłoni należy w tym miesiącu zakończyć. Pozostawiamy zawiązki co 15–20 cm, najlepiej wykształcone, bez objawów uszkodzeń przez szkodniki i choroby. Zawiązki usuwamy odrywając je palcami lub przy pomocy sekatora.

Po zakończonych zbiorach truskawek należy uporządkować grządki. Przycinamy liście i wygrabiamy je wraz ze ściółką, którą wyłożone były międzyrzędzia; usuwamy chwasty, rozłogi oraz zasilamy rośliny nawozami i spulchniamy glebę. Przycinając liście uważajmy, aby nie uszkodzić środkowej części rośliny (tzw. serca), z którego wyrosną nowe liście.

Pod koniec lipca, po zbiorach malin, wycinamy stare, zasychające pędy, natomiast pozostawione pędy tegoroczne przywiązujemy do podpór, aby podczas silnych wiatrów nie wyłamywały się.

Prace w lipcu w warzywniku

Cały lipiec grządki z warzywami należy systematycznie odchwaszczać i wzruszać glebę w międzyrzędziach. Jeśli panuje susza, konieczne jest podlewanie. W tym miesiącu zbieramy m.in. groch zielony, fasolę szparagową, wczesne i średnio wczesne kapusty, ogórki, cukinie, kabaczki, bób, sałaty, buraki, pietruszkę, marchew. Z roślin pomidora usuwamy wszystkie zbędne boczne pędy wyrastające z kątów liści (tzw. wilki). Pod koniec miesiąca należy pomidory ogłowić (usunąć wierzchołek wzrostu), aby ograniczyć ich wzrost. Na początku lipca można jeszcze siać fasolę szparagową i marchew oraz sałaty (masłową, kruchą i listkową) na zbiór jesienią.

W połowie lipca dojrzewa cebula uprawiana z dymki, wykopujemy ją, gdy szczypior całkowicie się załamał i zasechł. Zbieramy czosnek, który sadziliśmy ubiegłej jesieni. Czosnek wykopuje się widłami zanim szczypior całkowicie zaschnie, ponieważ wtedy cebula przy wyrywaniu rozpada się na pojedyncze ząbki. Cały lipiec można dosiewać koper, rzeżuchę i rukolę.

Autor: Getty Images Odchwaszczanie ogrodu

Lipiec w ogrodowym stawie i oczku wodnym

W lipcu w stawie czy oczku wodnym należy uzupełniać wodę, która wyparowała. Najlepiej robić to etapami, aby zbyt nie obniżyć temperatury wody w oczku wodnym. W upalne dni problemem może stać się niedobór tlenu w stawie. Wodę możemy napowietrzyć instalując małą kaskadę, wodotrysk lub pompę. Rozwijające się w wodzie glony regularnie usuwamy wyławiając je czerpakiem lub długim kijem.

W lipcu możemy sadzić i przesadzać rośliny wodne. Przerywamy silnie rosnące rośliny wodne, zwłaszcza grzybienie – ich okazałe liście potrafią zarosnąć całą powierzchnię zbiornika, eliminując inne gatunki. Regularnie usuwamy przekwitłe i zwiędłe kwiaty. W upalne dni konieczne jest podlewanie roślin posadzonych nad brzegiem zbiornika.

Prace w lipcu na trawniku

Nie wolno zapominać o codziennym podlewaniu trawnika – tylko wtedy nie ucierpi on z powodu suszy. Należy go regularnie kosić (co 7–10 dni), pamiętając o tym, że wyższa trawa bardziej zacienia glebę, która w mniejszym stopniu ulega wysuszeniu – dlatego podczas upalnego lata nie należy trawy strzyc zbyt nisko (najlepiej na wysokości około 6 cm). Jeżeli podczas naszego urlopowego wyjazdu trawa nadmiernie urosła, po powrocie nie kosimy jej zbyt radykalnie. Doprowadzajmy ją do właściwej wysokości (3–4 cm) w dwóch albo trzech etapach, kosząc co kilka dni nie więcej niż 1/3–1/2 wysokości. Dobrze raz w miesiącu zasilić murawę specjalnym nawozem do trawników.

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Lipiec w ogrodzie - kompost i nawozy zielone

Uzupełniamy pryzmę kompostową resztkami organicznymi z gospodarstwa domowego i wszelkimi roślinnymi odpadkami z ogrodu za wyjątkiem tych z oznakami chorób. Pamiętajmy, że pryzma powinna być stale lekko wilgotna.W lipcu rośliny przeznaczone na zielony nawóz możemy wysiewać w miejscach, gdzie przekwitły już jednoroczne i dwuletnie rośliny ozdobne, na grządkach warzywnych, z których zebrano plony, a także na terenach przygotowanych po raz pierwszy do obsadzenia.

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