Ogórki należą do warzyw dość podatnych na różnego rodzaju choroby, których występowanie ma ścisły związek z warunkami uprawy. Warto pamiętać, aby:

unikać moczenia liści podczas podlewania,

uprawy ogórków kilka lat z rzędu na tym samym miejscu lub po innych warzywach dyniowatych,

nadmiernego zagęszczenia roślin,

uszkodzeń mechanicznych,

zbyt dużej wilgotności i temperatury (np. w uprawie pod osłonami).

Najczęstsze choroby ogórków

Do najczęściej spotykanych chorób dotykających ogórki zaliczamy infekcje bakteryjne, grzybowe oraz wirusowe. Są to między innymi: bakteryjna kanciasta plamistość ogórka, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, mozaika ogórka.

Bakteryjna kanciasta plamistość ogórka

Atakuje młode sadzonki, jak i starsze roślin, powodując zwykle ich zamieranie; objawia się początkowo pojedynczymi, jasnozielonymi plamami na liściach, które z czasem zajmują całą powierzchnię liścia - przy suchej pogodzie plamki wykruszają się, tworząc dziury, a przy nadmiernej wilgotności (np. deszczowa pogoda) w miejscu plam pojawia się śluzowaty nalot. Na owocach ogórka tworzą się z kolei miękkie, wodniste zagłębienia, co prowadzi do ich gnicia. Chorobie sprzyja duża różnica temperatury pomiędzy dniem i nocą (ciepłe dni i chłodne noce) oraz duża wilgotność.

Mączniak prawdziwy na ogórkach

Mączniak to choroba grzybowa objawiająca się pojawianiem się początkowo małych plam na górnej oraz spodniej stronie liści; z czasem plamy powiększają się i pokrywają się charakterystycznym białym, mączystym nalotem, co prowadzi do żółknięcia i zamierania liści.

Mączniak rzekomy na ogórkach

Trudna do zdiagnozowanie choroba grzybowa ogórka, ponieważ jej objawy często nie są jednoznaczne; zwykle atakuje latem (VII-VIII) i objawia się pojawianiem się żółtawych, kanciastych plam (blisko krawędzi liści), które szybko zajmują całą blaszkę liściową, co w efekcie prowadzi do zamierania liści i całych roślin; charakterystyczne jest tworzenie się skupisk zarodników grzyba na spodniej stronie liści. Podobnie jak innym chorobom grzybowym, rozwojowi mączniaków sprzyja wysoka wilgotność oraz podwyższona temperatura.

Mozaika ogórka

Groźna choroba wirusowa, którą można rozpoznać po tworzeniu się już na młodych liściach żółto-zielonych drobnych plam, co w dalszym etapie prowadzi do zniekształcenia, i pomarszczenia blaszki liściowej i karłowacenia całych roślin; w wyniku infekcji na owocach pojawiają się także guzowate narośla. Wirusa mozaiki ogórka roznoszą mszyce i mączliki szklarniowe (groźne szkodniki), dlatego należy dbać o ich zwalczanie w czasie uprawy.

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Autor: Getty Images Choroby ogórka, mączniak rzekomy

Zapobieganie chorobom ogórków

Jeśli chcemy uchronić uprawę ogórków przed chorobami to musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

wybieranie odmian odpornych,

usuwanie resztek roślinnych,

wysiew dobrej jakości nasion,

stosowanie zmianowanie,

odkażanie narzędzi do pielęgnacji roślin,

opryski preparatami naturalnymi sporządzonymi na bazie np. czosnku, pokrzywy, wrotyczu.

Zobacz galerię zdjęć: Ogórki na balkonie.

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Jakie szkodniki atakują ogórki?

Wśród pojawiających się szkodników ogórka (w uprawie pod osłonami, jak i w gruncie), do najgroźniejszych należą:

Przędziorek chmielowiec – drobny, jasnozielony roztocz żerujących na liściach; pojawia się najczęściej w czasie suchej pogody i wysokiej temperatury powietrza; wysysa soki z pędów i liści, co prowadzi do powstawania drobnych, rdzawych plamek, a w efekcie do osłabienia roślin i zmniejszenia plonu ogórków.

Mszyca kruszynowo-ogórkowa – drobne (ok. 2 mm), jasnozielone lub żółtawe pluskwiaki (bezskrzydłe lub uskrzydlone); żerują na liściach i pędach, wysysając soki i osłabiając rośliny, co prowadzi żółknięcia, deformacji i zamierania liści oraz zrzucania zawiązków kwiatów i owoców; mogą przenosić także choroby wirusowe (np. mozaikę ogórka).

Mączlik szklarniowy – niewielki, pluskwiak pokryty charakterystycznym białym, mączystym nalotem; pojawia się głównie w czasie suchej, ciepłej pogody i przy wysokiej temperaturze powietrza; rośliny uszkadzane i osłabiane są przez wysysanie soków, a także przenoszenie przez szkodnika groźnych chorób wirusowych.

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Szkodniki na ogórkach - zapobieganie. Czym pryskać ogórki na szkodniki?

należy usuwać resztki roślinne (miejsca zimowania szkodników),

stosować wrogów biologicznych szkodników (np. dobroczynek szklarniowy),

wykonywać opryski – najlepiej preparatami naturalnymi, np. na bazie aksamitki, cebuli, czosnku, pokrzywy, czy mniszka lekarskiego.

Autor: Getty Images Szkodniki żerują na liściach i pędach ogórków, wysysając soki i osłabiając rośliny, co prowadzi do żółknięcia, deformacji i zamierania liści

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