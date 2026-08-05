Rododendrony to jedne z najatrakcyjniejszych kwitnących krzewów ogrodowych. Niestety, bywają kapryśne w uprawie. Jeśli nie zapewni się im dobrych warunków i właściwej pielęgnacji chorują, tracąc przy okazji swoje walory estetyczne. Jak rozpoznać i zwalczać choroby rododendronów?

Wzmocnienie roślin – dobry sposób na ograniczenie chorób różaneczników

W przypadku pielęgnacji różaneczników jednym z najważniejszych elementów jest zapewnienie podłoża o właściwych dla roślin wrzosowatych (do których należą różaneczniki) parametrach. Optymalna jest gleba żyzna, przepuszczalna, o odczynie kwaśnym (pH 4,5-6,0). Podłoże często uzdatnia się torfem oraz rozluźnia piachem. Podłoże nie powinno być za suche ani zbyt mokre. W pierwszym przypadku pojawi się problem z przesuszeniem, w drugim z chorobami grzybowymi.

Krzewy warto dokarmiać nawozami dla roślin kwasolubnych (specjalistycznymi lub zakwaszającymi podłoże, np. siarczanem amonu). Ponadto zaleca się zaaplikować rododendronom szczepionkę mikoryzową, dzięki temu będą sprawniej pobierały wodę i składniki pokarmowe.

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Choroby fizjologiczne rododendronów

Choroby na różanecznikach nie zawsze występują w wyniku zainfekowania przez patogeny grzybowe, wirusowe czy bakteryjne. Czasem za pogorszenie wyglądu rośliny odpowiada brak jakiegoś czynnika, który hamuje rozwój i procesy fizjologiczne.

Może to być przesuszenie – pierwsze widoczne znaki to podłużne zwijanie się liści. Przy przemarznięciu najpierw dochodzi do brązowienia górnych liści, potem objawy obejmują całą roślinę.

Niekiedy za choroby fizjologiczne odpowiada niedobór (lub zablokowanie) danego składnika w glebie.

Brak potasu objawia się na liściach żółknięciem tkanki między nerwami. Ponadto na brzegach mogą powstawać niewielkie brązowe plamy.

Przy niedoborze żelaza tkanki między nerwami również żółkną, jednak unerwienie pozostaje intensywnie zielone.

Ważnym mikroelementem w uprawie różaneczników jest bor. Jeśli go zabraknie, na brzegach liści powstają czerwonawe lub brązowe plamy.

Niedostateczna ilość fosforu prowadzi do brunatnienia blaszek.

W przypadku podobnych objawów warto wykonać nawożenie dolistne. Zadziała z szybciej od tradycyjnego zabiegu.

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Choroby rododendronów: fytoftoroza

Jedną z najgroźniejszych chorób różaneczników jest fytoftoroza (zgnilizna korzeni i podstawy pędu). Pierwsze objawy to brązowienie ogonków liściowych od nasady. Kolejno dochodzi do częściowego lub całkowitego bladnięcia i brunatnienia blaszek. Plamy powiększają się. Przebarwienia mogą występować także na pędach i „kierują” się ku dołowi. Krzew nawet przy lekkim potrząśnięciu gubi liście. Wkrótce potem zamiera. Zgnilizny obejmują nawet system korzeniowy. Jeśli choroba porazi dany różanecznik, faktycznie jest nie do wyleczenia. Roślinę powinno się wykopać i spalić. Sąsiadujące okazy należy potraktować odpowiednim preparatem (np. Biosept Active). Podłoże należy odkazić, np. z użyciem mydła potasowego.

Choroby rododendronów: plamistość liści

Różaneczniki często borykają się także z różnymi patogenami powodującymi plamistość liści. Pierwsze objawy to drobne, punktowe plamy. Z czasem przebarwienia rozszerzają się a nawet zlewają. Liście mogą opadać. Chorobę można zwalczać preparatami chemicznymi. Warto także pamiętać o nawadnianiu i zrównoważonym nawożeniu – patogeny najczęściej porażają osłabione krzewy.

Choroby rododendronów: szara pleśń

Przy dużej wilgotności i nadmiernym zagęszczeniu różaneczniki może „dotknąć” choroba grzybowa atakująca szeroką grupę roślin – szara pleśń. W rezultacie na wszystkich organach występuje szary, mączysty nalot, pąki kwiatowe brązowieją i zamierają. W przypadku porażenia warto zastosować np. Teldor.

Choroby rododendronów mączniak prawdziwy

Rośliny czasem są atakowane także przez mączniaka prawdziwego (najczęściej w okresie od lipca do października). Liście pokrywa wtedy biały lub szarawy, mączysty, dość jednolity nalot (łatwo odróżnić go od szarej pleśni). Intensywnie porażone pędy powinno się wyciąć, a krzew opryskać fungicydem przeznaczonym do roślin ozdobnych.

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