Rośliny żywopłotowe mogą stworzyć gęstą, nieprzepuszczalną zieloną ścianę, chroniącą przed hałasem, kurzem i okiem sąsiada. Aby tak się stało, należy je regularnie przycinać. To wpływa nie tylko na gładką formę żywopłotu, ale także na lepsze krzewienie i zdrowotność.

Żywopłoty formowane

Żywopłoty formowane najczęściej tworzy się z iglaków lub zimozielonych drzew i krzewów liściastych. Ma to przełożenie praktyczne – taka zielona ściana chroni ogród przez cały rok. Jednocześnie powyższe grupy roślin wchodzą nieco wcześniej w okres spoczynku w porównaniu z gatunkami liściastymi zrzucającymi jesienią liście. Co się z tym wiąże – ostatnie zabiegi pielęgnacyjne należy przeprowadzać wcześniej. Warto przy tym pamiętać, że żywopłot intensywnie przycinany wymaga regularnego nawadniania i nawożenia (ze wskazaniem na nawozy azotowe i potasowe).

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Letnie cięcie żywopłotów - jak ciąć latem żywopłot?

Letnie cięcie żywopłotu to zabieg, którego technika, choć w pewnym stopniu zależna od gatunku rośliny, opiera się na kilku uniwersalnych zasadach. Celem jest nie tylko utrzymanie pożądanego kształtu i wysokości, ale przede wszystkim zagęszczenie rośliny i zapewnienie jej zdrowego wzrostu.

Podstawową zasadą jest cięcie poziome – od góry, co pozwala na utrzymanie równej linii i odpowiedniej wysokości. Równie ważne jest cięcie pionowe – po bokach żywopłotu. Należy je wykonywać z lekkim skosem ku dołowi, tak aby podstawa żywopłotu była nieco szersza niż jego wierzchołek. Ten trapezoidalny kształt jest kluczowy, ponieważ zapewnia równomierny dostęp światła słonecznego do wszystkich części rośliny, zapobiegając ogołacaniu się dolnych partii i utrzymując gęstość na całej wysokości.

Bardzo istotne jest również, aby nie usuwać jednorazowo zbyt dużej ilości zielonej masy. Zbyt drastyczne cięcie może osłabić roślinę, spowodować szok i spowolnić jej regenerację, a nawet doprowadzić do powstania nieestetycznych luk. Zamiast tego, zaleca się podejście „mniej, a częściej”. Regularne, ale delikatne przycinanie młodych przyrostów – 2-3 razy w sezonie w przypadku szybko rosnących gatunków – stymuluje roślinę do intensywniejszego krzewienia się, utrzymuje pożądany kształt i zapewnia gęsty, zdrowy wygląd żywopłotu przez całe lato.

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Terminy letniego cięcia żywopłotów

Na początku lata przycinanie żywopłotu wykonuje się w miarę potrzeby. Usuwa się przy tym pędy uszkodzone, porażone oraz nadmierne przyrosty. Termin cięcia jest elastyczny – zależy od wyglądu rośliny jeśli straciła formowany kształt, zabieg jest konieczny.

Kolejne cięcie z reguły przeprowadza się po kilku tygodniach od poprzedniego. Szybkość przyrostu zależy od gatunku, odmiany oraz warunków. U większości gatunków prace powinno się wykonać do połowy sierpnia. Cięcie jest znacznie „lżejsze” niż poprzednie – często pędy skraca się zaledwie o 1-2 cm.

Później formowanie żywopłotu jest już niewskazane – zwiększa się ryzyko przemarzania roślin. Pod koniec sierpnia i na początku września przycinamy jedynie te rośliny, które straciły ozdobny wygląd i jednocześnie charakteryzuje je duża mrozoodporność.

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#MuratorOgroduje: wiosenne cięcie żywopłotu Materiał sponsorowany