Byliny to rośliny, które mogą zdobić ogród przez wiele lat. Jeśli odpowiednio dobierzemy gatunki, to na rabatach będzie kolorowo od kwiatów od wiosny aż do późnej jesieni. Dodatkowo do wyboru mamy wiele bylin o ozdobnych liściach. Sadzenie bylin nie jest trudne, dlatego z założeniem rabaty bylinowej poradzą sobie także początkujący ogrodnicy. Wystarczy dopasować rośliny do panujących w ogrodzie warunków, odpowiednio przygotować ziemię i przez pierwsze tygodnie regularnie podlewać rośliny.

Kiedy można sadzić w ogrodzie byliny z pojemników?

Byliny kupowane w pojemnikach można sadzić przez niemal cały sezon wegetacyjny, ponieważ ich korzenie znajdują się w zwartej bryle ziemi i podczas przesadzania nie są tak mocno narażone na uszkodzenie jak korzenie roślin wykopywanych z gruntu. Najlepsze terminy sadzenia to jednak wiosna oraz wczesna jesień.

Wiosenne sadzenie można rozpocząć, gdy ziemia rozmarznie, obeschnie i będzie można ją swobodnie przekopać. Gatunki wrażliwe na mróz najlepiej sadzić w ogrodzie dopiero po ustąpieniu ryzyka silniejszych przymrozków.

Byliny posadzone w sierpniu lub we wrześniu mają jeszcze czas na wytworzenie nowych korzeni przed nadejściem zimy. Gleba jest wówczas nagrzana, co sprzyja ukorzenianiu, a częstsze opady ograniczają ryzyko przesuszenia roślin. Nie należy jednak zbyt długo zwlekać.

Byliny z pojemników można sadzić także latem, ale wymagają wtedy szczególnej troski. Najlepiej wybrać pochmurny dzień albo przeprowadzić prace późnym popołudniem, gdy słońce nie jest już tak intensywne. Na czas upałów lepiej odłożyć sadzenie, ponieważ świeżo przesadzone rośliny szybko tracą wodę i mogą więdnąć.

Przed sadzeniem bylin trzeba dokładnie sprawdzić wymagania wybranych gatunków co do stanowiska oraz wilgotności, żyzności i odczynu podłoża.

Jak przygotować miejsce dla bylin?

Miejsce przeznaczone pod rabatę trzeba dokładnie odchwaścić, a następnie przekopać ziemię na głębokość 20–30 cm, rozbijając większe bryły i usuwając kamienie oraz resztki korzeni. Większość bylin najlepiej rośnie w ziemi żyznej, próchnicznej, przepuszczalnej i umiarkowanie wilgotnej. Słabsze podłoże można wzbogacić dobrze rozłożonym kompostem. Zwykle wystarczy rozprowadzić jego kilkucentymetrową warstwę i wymieszać ją z wierzchnią częścią ziemi.

Ciężką, gliniastą glebę warto rozluźnić kompostem lub drobnym żwirem.

Bardzo lekką, szybko wysychającą ziemię piaszczystą można natomiast wzbogacić kompostem lub ziemią próchniczną, które zwiększą jej zdolność zatrzymywania wody.

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Jak przygotować byliny z pojemników do sadzenia?

Przed posadzeniem każdą roślinę należy dokładnie obejrzeć. Zdrowa bylina powinna mieć jędrne pędy i liście, a jej bryła korzeniowa nie może być przesuszona ani podgniła. Trzeba usunąć uszkodzone, połamane lub wyraźnie chore części.

Bardzo ważne, aby przed posadzeniem w gruncie dokładnie nawodnić bryłę korzeniową. Rośliny w doniczkach najlepiej obficie podlać na kilka godzin przed sadzeniem. Jeżeli ziemia jest bardzo sucha i odstaje od ścianek pojemnika, roślinę można zanurzyć w wiadrze z wodą. Pojemnik powinien pozostać w wodzie do momentu, aż z podłoża przestaną wydobywać się pęcherzyki powietrza.

Roślinę należy wyjmujemy ostrożnie, przytrzymując ją u podstawy pędów. Nie należy ciągnąć za pędy ani liście. Dla ułatwienia plastikowy pojemnik można lekko ścisnąć z kilku stron, a w przypadku doniczki ceramicznej - opukać jej dno i boki.

Po wyjęciu byliny trzeba obejrzeć korzenie. Mocno przerośniętą bryłę można delikatnie naciąć czystym nożem w kilku miejscach, prowadząc płytkie cięcia z góry na dół. Zabieg pobudzi korzenie do wyrastania na zewnątrz.

Jeśli korzenie są miękkie, ciemnobrązowe, nieprzyjemnie pachną lub łatwo się rozpadają, mogą być porażone przez zgniliznę. Takiej rośliny lepiej nie sadzić razem ze zdrowymi okazami. Niewielkie uszkodzenia można wyciąć, ale silnie porażona bylina prawdopodobnie nie przyjmie się na rabacie.

Autor: BartekSzewczyk/ Getty Images W jaką ziemię sadzić lawendę?

Jak sadzić byliny krok po kroku?

Wykop dołek dwa razy szerszy i nieco głębszy niż bryła korzeniowa. Ziemię na dnie dołka spulchnij, by ułatwić korzeniom wzrost.

dwa razy szerszy i nieco głębszy niż bryła korzeniowa. Ziemię na dnie dołka spulchnij, by ułatwić korzeniom wzrost. Wyjętą z pojemnika roślinę wstaw do dołka w ten sposób, aby górna część bryły korzeniowej znalazła się na równi z powierzchnią ziemi. Zbyt głębokie sadzenie grozi gniciem, a zbyt płytkie – wysychaniem korzeni.

w ten sposób, aby górna część bryły korzeniowej znalazła się na równi z powierzchnią ziemi. Zbyt głębokie sadzenie grozi gniciem, a zbyt płytkie – wysychaniem korzeni. Zasyp wolne przestrzenie ziemią , lekko ją dociskając do bryły korzeniowej (nie ubijaj!)

, lekko ją dociskając do bryły korzeniowej (nie ubijaj!) Uformuj wokół rośliny niewielkie zagłębienie - zatrzyma wodę podczas podlewania i pozwoli jej powoli wsiąkać w obrębie strefy korzeniowej.

- zatrzyma wodę podczas podlewania i pozwoli jej powoli wsiąkać w obrębie strefy korzeniowej. Obficie podlej roślinę - jeśli podłoże mocno opadnie, uzupełnij je, uważając, by nie zasypać podstawy pędów.

- jeśli podłoże mocno opadnie, uzupełnij je, uważając, by nie zasypać podstawy pędów. Rozłóż ściółkę z kory lub kompostu wokół rośliny - ograniczy parowanie wody i rozwój chwastów. Pamiętaj, by ściółka nie dotykała bezpośrednio pędów rośliny.

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