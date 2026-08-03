W czasie upałów liczy się nie tylko ilość wody dostarczanej roślinom, ale też pora podlewania, technika, częstotliwość oraz sposób zatrzymywania wilgoci w glebie. Jak podlewać ogród w czasie upałów, żeby naprawdę pomóc roślinom, a nie im zaszkodzić?

Dlaczego podlewanie ogrodu w czasie upałów jest tak ważne?

Wysoka temperatura powoduje szybkie parowanie wody z gleby. Rośliny tracą wilgoć również przez liście, ponieważ w czasie intensywnego nasłonecznienia zachodzi silna transpiracja. Gdy wody zaczyna brakować, roślina ogranicza wzrost, zwija lub opuszcza liście, zrzuca pąki kwiatowe, a w skrajnych przypadkach zaczyna zasychać. Szczególnie wrażliwe są młode sadzonki, rośliny uprawiane w donicach, warzywa, świeżo posadzone okazy oraz trawniki.

Podczas upałów łatwo jednak popełnić błąd. Zbyt częste, ale płytkie podlewanie sprawia, że korzenie rozwijają się tuż pod powierzchnią gleby. W efekcie rośliny stają się jeszcze bardziej podatne na przesuszenie. Z kolei podlewanie w pełnym słońcu prowadzi do ogromnych strat wody, bo znaczna jej część odparowuje, zanim dotrze do korzeni. Dlatego w czasie letnich upałów warto trzymać się kilku prostych zasad.

Najlepsza pora na podlewanie ogrodu: rano lub wieczorem

Najlepszą porą na podlewanie ogrodu w czasie upałów jest wczesny poranek. Temperatura jest wtedy niższa, słońce nie operuje jeszcze tak mocno, a gleba ma szansę spokojnie wchłonąć wodę. Rośliny rozpoczynają dzień dobrze nawodnione i łatwiej znoszą późniejsze godziny największego skwaru.

Drugą dopuszczalną porą jest wieczór, najlepiej wtedy, gdy ziemia lekko przestygnie po całym dniu. Trzeba jednak pamiętać, że wieczorne podlewanie ma swoje ograniczenia. Jeśli moczymy liście, a noc jest ciepła i wilgotna, wzrasta ryzyko rozwoju chorób grzybowych. Dlatego wieczorem najlepiej podlewać bezpośrednio pod rośliny, kierując strumień wody na glebę, a nie na liście i kwiaty.

Lepiej unikać podlewania w środku dnia - woda wtedy bardzo szybko wtedy paruje, a rośliny nie korzystają z niej w pełni. Dodatkowo zimna woda lana na nagrzane rośliny może powodować szok termiczny, szczególnie u delikatnych gatunków.

Podlewaj rzadziej, ale obficiej

W czasie upałów podlewać należy głęboko, tak by woda docierała do strefy korzeniowej, a nie tylko zwilżała wierzchnią warstwę ziemi. Lepiej podlewać rzadziej, ale większą ilością wody, niż codziennie tylko lekko zraszać powierzchnię gleby.

Płytkie podlewanie daje złudne wrażenie nawodnienia. Ziemia z wierzchu wygląda na mokrą, ale kilka centymetrów głębiej nadal może być sucha. Korzenie nie mają wtedy dostępu do wilgoci, a rośliny szybko więdną mimo regularnego podlewania. Obfite podlewanie zachęca korzenie do wzrostu w głąb gleby. Dzięki temu rośliny są silniejsze i lepiej radzą sobie podczas kolejnych dni bez deszczu.

Zobacz galerię zdjęć: Podlewanie ogrodu

17

Lej wodę na ziemię, nie na liście

Podczas podlewania woda powinna być kierowana bezpośrednio na podłoże wokół rośliny. Zraszanie liści w upalne dni jest mało skuteczne. Woda szybko odparowuje, a roślina nie ma z niej dużego pożytku. U niektórych gatunków regularne moczenie liści może też sprzyjać chorobom grzybowym.

Najlepiej sprawdzają się konewka bez sitka, wąż z delikatnym strumieniem, linie kroplujące albo systemy nawadniania kropelkowego. Takie rozwiązania dostarczają wodę dokładnie tam, gdzie jest potrzebna, ograniczając jej straty.

Autor: Daria Vorontsova/ Getty Images Róże należy podlewać bezpośrednio na ziemię wokół roślin, nie mocząc liści

Jak podlewać trawnik podczas upałów?

Trawnik w czasie upałów często jako pierwszy traci intensywną zieleń. Źdźbła żółkną, stają się suche i szorstkie, a miejscami pojawiają się wypalone plamy. Aby temu zapobiec, trawnik należy podlewać rzadziej, ale bardzo obficie. Celem jest nawodnienie głębszej warstwy gleby, a nie tylko chwilowe odświeżenie źdźbeł. Codzienne krótkie zraszanie nie jest dobrym rozwiązaniem, bo pobudza płytkie korzenienie. Trawnik staje się wtedy bardziej wrażliwy na suszę i szybciej żółknie.

Najlepiej podlewać trawnik wcześnie rano. Woda zdąży wsiąknąć w podłoże, a trawa obeschnie przed nadejściem nocy.

W okresie upałów warto też podnieść wysokość koszenia trawnika. Zbyt nisko skoszona trawa szybciej się nagrzewa i traci wilgoć. Wyższe źdźbła lekko zacieniają glebę, dzięki czemu parowanie jest mniejsze.

Autor: Getty Images Trawnik zawsze powinno się nawadniać strumieniem rozproszonym

Ściółkowanie pomaga zatrzymać wodę w glebie

Samo podlewanie to nie wszystko. W czasie upałów ogromne znaczenie ma ograniczenie parowania. Najprostszym sposobem jest ściółkowanie rabat i grządek. Warstwa ściółki chroni glebę przed bezpośrednim działaniem słońca, zmniejsza nagrzewanie podłoża i pomaga utrzymać wilgoć przez dłuższy czas oraz ogranicza wzrost chwastów (im mniej chwastów, tym więcej wilgoci zostaje dla uprawianych roślin).

Do ściółkowania można użyć kory, zrębków, kompostu, skoszonej i lekko podsuszonej trawy, słomy, liści, rozdrobnionych gałązek albo agrowłókniny w wybranych miejscach. W warzywniku bardzo dobrze sprawdza się słoma oraz skoszona trawa.

Autor: Getty Images/ Getty Images Pomidory można ściółkować skoszoną trawą

Czy można podlewać ogród zimną wodą?

Najlepsza do podlewania jest woda odstana, deszczówka lub woda o temperaturze zbliżonej do temperatury otoczenia. Bardzo zimna woda prosto z wodociągu, użyta w czasie silnego nagrzania roślin i gleby, może być dla niektórych gatunków stresująca. Nie zawsze spowoduje widoczne uszkodzenia, ale przy delikatnych roślinach warto zachować ostrożność.

Przeczytaj też: Deszczówka - świetny sposób na tanie podlewanie ogrodu!

Autor: Nadya So/ Getty Images Podlewanie roślin sprawia wiele radości. Jest znakomitym sposobem na wyciszenie zmysłów – to taka ogrodowa medytacja. Nawet jeśli mamy zainstalowane automatyczne podlewanie, warto od czasu do czasu podlać rośliny własnoręcznie

Najczęstsze błędy przy podlewaniu ogrodu w czasie upałów

Jednym z najczęstszych błędów jest podlewanie w pełnym słońcu . Woda szybko paruje, a rośliny korzystają z niej tylko częściowo.

. Woda szybko paruje, a rośliny korzystają z niej tylko częściowo. Drugim błędem jest codzienne, powierzchowne zraszanie , które nie dociera do korzeni.

, które nie dociera do korzeni. Trzecim problemem jest moczenie liści roślin podatnych na choroby grzybowe, zwłaszcza wieczorem.

roślin podatnych na choroby grzybowe, zwłaszcza wieczorem. Błędem jest również podlewanie wszystkich roślin tak samo . Lawenda, rozchodnik i szałwia mają zupełnie inne potrzeby niż hortensja, funkia czy ogórek.

. Lawenda, rozchodnik i szałwia mają zupełnie inne potrzeby niż hortensja, funkia czy ogórek. Nie należy też czekać, aż rośliny całkowicie zwiędną. Silny stres wodny osłabia je, ogranicza kwitnienie i plonowanie, a czasem prowadzi do trwałych uszkodzeń. Lepiej obserwować ogród regularnie i reagować wcześniej.

Przeczytaj też: Te rośliny pięknie wyglądają w ogrodzie, ale upały mogą je zniszczyć

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

Murator Ogroduje: Jak kosić trawnik latem, żeby nie wysechł? I Porada