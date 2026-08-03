Do najważniejszych sierpniowych zabiegów w uprawie dalii należą: nawożenie, podlewanie, poprawienie podpór oraz usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Przy zasilaniu trzeba uważać, aby nie pobudzać roślin do nadmiernego tworzenia liści i miękkich pędów. Pod koniec lata zależy nam przede wszystkim na obfitym kwitnieniu i stopniowym przygotowaniu karp do zakończenia sezonu.

Jak nawozić dalie w sierpniu?

Dalie do obfitego kwitnienia potrzebują regularnego dostarczania składników pokarmowych przez cały sezon wegetacyjny. W sierpniowym nawożeniu roślin ważne jest jednak przede wszystkim ograniczenie stosowania nawozów z wysoką zawartością azotu. Azot to dla rośliny sygnał do budowania masy zielonej – bujnych liści i pędów. W sierpniu chcemy jednak, by cała jej energia poszła w produkcję kwiatów, a nie liści.

Dlatego też w sierpniu do nawożenia dalii stosujemy nawozy dla roślin kwitnących, w których przeważają fosfor i potas. Nawożenie wykonuje się zgodnie z zaleceniami producenta. Przed zastosowaniem nawozu dalie trzeba podlać. Nie powinno się zasilać roślin przesuszonych, zwiędniętych ani wyraźnie osłabionych. Pod koniec sierpnia nawożenie można stopniowo ograniczać, aby przygotować dalie do spoczynku.

Autor: Alex Manders/ Getty Images W sierpniu zasilamy dalie nawozami do roślin kwitnących, w których dominują fosfor i potas

Podlewanie dalii w sierpniu

Dalie charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na wodę, szczególnie podczas intensywnego wzrostu i kwitnienia. Przy sierpniowych upałach oraz w czasie okresów bez deszczu dalie trzeba podlewać regularnie. Dotyczy to szczególnie wysokich, silnie rozrośniętych odmian oraz dalii uprawianych w pojemnikach (w nich podłoże wysycha znacznie szybciej).

Podlewanie powinno być rzadsze, ale obficie, tak aby woda mogła dotrzeć głębiej do systemu korzeniowego. Wodę najlepiej kierować bezpośrednio na ziemię, unikając częstego moczenia liści i kwiatów.

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Autor: Maryviolet/ Getty Images Dalie w sierpniu podlewamy systematycznie, kierując strumień wody na ziemię, a nie na rośliny

Dlaczego podpieranie dalii w sierpniu jest tak ważne?

W sierpniu wysokie odmiany dalii mogą mieć dobrze ponad metr wysokości, a ich łodygi są obciążone licznymi pąkami i dużymi kwiatostanami, które po deszczu stają się cięższe i łatwo wyginają całe pędy. To może prowadzić do ich złamania się. Dlatego już przy sadzeniu karp należy zadbać o zamontowanie podpór. Jeśli jednak tego nie zrobiliśmy wcześniej, zróbmy to w sierpniu.

Do podpierania można wykorzystać drewniane paliki, bambusowe tyczki, metalowe obręcze albo kilka podpór ustawionych wokół całej kępy. Lepiej zastosować kilka mocowań na różnych wysokościach, zamiast przywiązywać roślinę tylko w jednym miejscu. Wiązanie nie może być zbyt ścisłe - musi mieć niewielki luz, aby pęd mógł się pogrubiać i lekko poruszać na wietrze. Przy rozłożystych roślinach dobrze sprawdza się konstrukcja z trzech lub czterech palików połączonych sznurkiem. Obejmuje ona całą dalię i zapobiega wykładaniu się skrajnych pędów.

Pamiętajmy, aby paliki czy tyczki wbijać w ziemię w pewnej odległości od środka rośliny - pozwoli to na unikniecie uszkodzenia bulw.

Podpory trzeba kontrolować przez cały sierpień. Dalie szybko rosną, dlatego wcześniej założone wiązania mogą stać się zbyt ciasne, a nowe pędy mogą wyrosnąć poza konstrukcję. Szczególnej kontroli wymagają rośliny po burzy, ulewie i silnym wietrze. Pędy przechylone, ale nieuszkodzone można delikatnie wyprostować i ponownie przywiązać.

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Autor: iva_summer/ Getty Images W sierpniu trzeba sprawdzać, czy wysokie odmiany dalii są dobrze podparte

Usuwanie przekwitłych kwiatostanów dalii w sierpniu

Usuwanie przekwitłych kwiatostanów ma duże znaczenie dla długości kwitnienia. Pozostawiony na roślinie kwiat zaczyna wytwarzać nasiona, na co roślina przeznacza część energii. Po jego usunięciu dalia może skierować więcej zasobów na tworzenie i rozwój kolejnych pąków. Zabieg ten warto przeprowadzać regularnie, najlepiej raz w tygodniu.

Przekwitły kwiatostan usuwamy wraz z częścią pędu, na którym jest osadzony - najlepiej przycinać nad niżej położonym rozgałęzieniem lub parą dobrze rozwiniętych liści. Dzięki temu roślina zachowa estetyczny wygląd, a w kątach liści mogą rozwijać się kolejne pędy i pąki. Do cięcia używamy czystego sekatora.

W sierpniu należy usuwać także kwiaty, które zostały uszkodzone przez deszcz, szkodniki lub choroby.

Autor: Oleg Opryshko/ Getty Images W sierpniu regularnie należy usuwać przekwitłe kwiaty dalii

Co jeszcze warto zrobić przy daliach w sierpniu?

Warto regularnie oglądać rośliny, by móc szybko reagować w przypadku pojawienia się na nich oznak chorób (np. mączniaka czy szarej pleśni) lub szkodników (m.in. mszyc, ślimaków czy gąsienic).

Trzeba również regularnie usuwać chwasty konkurujące z daliami o wodę i składniki pokarmowe. Nie należy jednak głęboko przekopywać ziemi wokół roślin, ponieważ można w ten sposób uszkodzić korzenie i bulwy.

W sierpniu można wycinać pędy złamane, chore, bardzo słabe lub rosnące do środka kępy - poprawia to dostęp powietrza. Nie należy jednorazowo usuwać zbyt wielu liści. Są one potrzebne do fotosyntezy i gromadzenia substancji zapasowych w bulwach.

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#MuratorOgroduje: Dalie – co zrobić żeby pięknie rosły?