Rozmnażanie roślin przez sadzonki to prosta metoda na pozyskanie nowych egzemplarzy zachowujących cechy rośliny matecznej. Sprawdza się zarówno w przypadku wielu kwiatów doniczkowych, jak i krzewów ozdobnych, ziół, roślin balkonowych czy niektórych bylin ogrodowych.

Nie każda sadzonka zaczyna jednak szybko wytwarzać korzenie. W takich sytuacjach warto zastosować ukorzeniacze. Ich zadaniem jest przyspieszenie i stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego u sadzonek roślin.Ukorzeniacz warto zastosować przede wszystkim wtedy, gdy rozmnażamy rośliny uznawane za trudniejsze do ukorzenienia, przygotowujemy sadzonki zdrewniałe lub półzdrewniałe albo chcemy zabezpieczyć miejsce cięcia przed niekorzystnym działaniem grzybów i bakterii.

Czym są ukorzeniacze i do czego służą?

Ukorzeniacze to preparaty przeznaczone do wspomagania powstawania korzeni u sadzonek. Zawierają syntetyczne lub naturalne substancje regulujące wzrost roślin, a także składniki mineralne, witaminy oraz substancje ograniczające rozwój chorobotwórczych mikroorganizmów.Najważniejszym zadaniem ukorzeniacza jest stworzenie korzystniejszych warunków w miejscu, z którego mają wyrosnąć nowe korzenie. Preparat może wspierać regenerację uszkodzonych tkanek, chronić wilgotną powierzchnię cięcia oraz ograniczać ryzyko gnicia. Jest to szczególnie ważne, ponieważ dolna część sadzonki pozostaje przez dłuższy czas w kontakcie z mokrym podłożem lub wodą.

W sklepach ogrodniczych dostępne są gotowe ukorzeniacze w formie proszku, żelu lub płynu. Często dzieli się je również według rodzaju sadzonek, do których mają być stosowane. Innego wsparcia mogą potrzebować delikatne sadzonki zielne, a innego pędy półzdrewniałe lub zdrewniałe.

Zamiast kupować gotowe preparaty, skuteczne ukorzeniacze można przygotować samodzielnie w domu, wykorzystując produkty z kuchni czy ogrodu, takie jak gałązki wierzby, miód, cynamon. Takie domowe ukorzeniacze można stosować przy rozmnażaniu przez sadzonki takich roślin, jak: pelargonie, koleusy, trzykrotki, epipremnum, zielistki, mięta, bazylia, rozmaryn czy niektóre krzewy ozdobne.

Domowy ukorzeniacz z gałązek wierzby

Wierzba jest jednym z najczęściej wykorzystywanych surowców do przygotowania naturalnego preparatu wspomagającego ukorzenianie sadzonek. Do przygotowania ukorzeniacza najlepiej wykorzystać zdrowe, jednoroczne gałązki wierzby.

Potrzebne składniki:

kilka młodych gałązek wierzby,

około 1 litr wody,

szklany słoik lub inne czyste naczynie.

Gałązki należy umyć i pociąć na fragmenty o długości 2–3 cm. Można je lekko rozgnieść, aby zwiększyć powierzchnię kontaktu z wodą. Następnie kawałki pędów umieszcza się w naczyniu i zalewa chłodną lub letnią wodą. Mieszankę należy pozostawić na 24–48 godzin. Po tym czasie płyn trzeba przecedzić. Gotowy wyciąg można wykorzystać do krótkiego moczenia dolnych części sadzonek albo do pierwszego podlania podłoża po ich posadzeniu.

Preparat najlepiej zużyć szybko. Przechowywany zbyt długo może zacząć fermentować, zmienić zapach lub stać się środowiskiem dla mikroorganizmów. Jeżeli płyn zrobi się mętny, śluzowaty albo zacznie nieprzyjemnie pachnieć, nie powinien być stosowany.

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Autor: Getty Images Potnij gałązki, włóż do słoika i zalej wodą - ukorzeniacz będzie gotowy za kilka dni

Domowy ukorzeniacz z miodu

Miód bywa stosowany podczas rozmnażania roślin przede wszystkim jako naturalny środek zabezpieczający miejsce cięcia. Nie zawiera typowych hormonów ukorzeniających. Chroni jednak sadzonki przed patogenami i pozwala w naturalny sposób stymulować wzrost korzeni.

Do przygotowania roztworu najlepiej wykorzystać naturalny, niearomatyzowany miód.

Potrzebne składniki:

1 płaska łyżeczka miodu,

1 szklanka letniej, przegotowanej wody,

czyste naczynie.

Miód należy dokładnie rozpuścić w letniej wodzie. Woda nie powinna być gorąca, ponieważ wysoka temperatura może niekorzystnie wpłynąć na właściwości produktu. Dolną część przygotowanej sadzonki zanurza się w roztworze na 20–30 minut, a następnie umieszcza w lekkim i wilgotnym podłożu.

Można również nałożyć bardzo cienką warstwę miodu bezpośrednio na miejsce cięcia (zbyt duża ilość stworzy lepką powłokę, utrudni dostęp powietrza do tkanek i może sprzyjać rozwojowi pleśni). Sadzonki pokrytej miodem nie należy dodatkowo zanurzać w cynamonie ani innych domowych preparatach.

Roztwór z miodu najlepiej przygotowywać bezpośrednio przed użyciem i nie przechowywać go przez dłuższy czas. Ze względu na zawartość cukrów pozostawiona mieszanka może szybko stać się pożywką dla bakterii i grzybów.

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Autor: rvbox/ Getty Images Miód chroni sadzonki przed patogenami i pozwala w naturalny sposób stymulować wzrost korzeni

Domowy ukorzeniacz z cynamonu

Cynamon nie jest klasycznym środkiem pobudzającym rozwój korzeni, jednak może być pomocny ze względu na swoje właściwości ograniczające rozwój części grzybów i bakterii. Dlatego stosuje się go przede wszystkim do zabezpieczania miejsca cięcia.

Najłatwiej użyć cynamonu w proszku. Dolną część świeżo przygotowanej sadzonki należy delikatnie osuszyć, a następnie oprószyć bardzo cienką warstwą przyprawy. Nadmiar proszku trzeba strząsnąć (gruba warstwa może "odcinać" tkanki od wilgoci i utrudniać kontakt z podłożem).

Cynamon sprawdzi się głównie jako środek pomocniczy przy sadzonkach umieszczanych bezpośrednio w ziemi, perlicie lub mieszance torfu z piaskiem. Można go także zastosować po usunięciu uszkodzonego lub nadgniłego fragmentu rośliny. W takiej sytuacji miejsce cięcia powinno jednak przed posadzeniem lekko przeschnąć.

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Autor: Milan Krasula/ Getty Images Cynamon jest świetnym, naturalnym środkiem wspomagającym ukorzenianie sadzonek

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Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny