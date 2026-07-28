Co wpływa na dojrzewanie pomidorów? Ważne jest światło i ciepło

Jednym z kluczowych czynników, mających wpływ na tempo dojrzewania pomidorów i wybarwiania się ich skórki na czerwono jest optymalny dostęp światła. Z tego względu należy już na etapie planowania uprawy i sadzenia pomidorów zadbać o jasne stanowisko. Trzeba jednak pamiętać, że nie mamy wpływu na aurę i w sezonach, gdy wiosną i latem przeważa pochmurna deszczowa pogoda, tempo dojrzewania pomidorów będzie zaburzone.

Częstym kłopotem jest wybarwianie się pomidorów tylko po jednej stronie, gdy po drugiej pozostają one zielone. Jeśli uprawy prowadzimy w pojemnikach można temu zaradzić poprzez obracanie lub przestawianie donicy i rośliny, tak by wszystkie owoce były optymalnie oświetlone. Na krzaczkach posadzonych w gruncie można delikatnie obracać same owoce w stronę słońca.

Ważnym czynnikiem dojrzewania pomidorów jest również optymalna temperatura (są to rośliny ciepłolubne). Dla optymalnego dojrzewania pomidorów wskazana jest temperatura w zakresie od 16 do 25°C. Z tego względu zbyt niskie temperatury wiosną lub latem mogą opóźniać dojrzewanie i wybarwianie pomidorów. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest uprawa pod osłonami z zapewnianiem odpowiedniej temperatury.

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Właściwa uprawa wpływa na dojrzewanie

Podłoże

Podstawą optymalnego wzrostu, jak i dojrzewania warzyw jest odpowiednie, żyzne podłoże, a także niezbędne nawożenie i podlewanie. Oprócz dobrze oświetlonego stanowiska, warto więc posadzić rośliny do dobrze przygotowanego podłoża lub zakupić w sklepie ogrodniczym specjalny substrat do uprawy warzyw. Glebę w ogrodzie lub na działkowych grządkach najlepiej zasilić (jesienią poprzedniego roku) nawozem organicznym (np. kompostem lub obornikiem).

Nawożenie

Pomidory mają dość duże i specyficzne wymagania pokarmowe i niedostateczne dokarmianie rzutuje na zaburzenia dojrzewania. Szczególnie ważny jest okres od związywania owoców i ich dojrzewania, kiedy pomidory nie potrzebują już tak dużo azotu, a innych pierwiastków, szczególnie potasu, fosforu, wapnia i magnezu. Zaburzenie tych proporcji może skutkować między innymi nierównomiernym lub wolniejszym owocowaniem oraz nadmiernym wzrostem i budowaniem masy zielonej. Jeśli jest taka potrzeba, najlepiej zasilać pomidory dostępnymi w sprzedaży specjalnymi odżywkami (np. w płynie), na bazie naturalnych składników, zwierającymi niezbędne dla dojrzewania pomidorów składniki odżywcze (potas, fosfor, wapń).

Podlewanie

Nie można zapomnieć też o właściwym i regularnym podlewaniu pomidorów, co jest niezbędne dla ich właściwego wzrostu i dojrzewania. Aby pomidory mogły budować owoce, potrzebują wody, ale warto nawadniać je z zachowaniem kilku zasad. Najlepiej będzie służyło pomidorom podlewanie rzadsze, ale za to obfite. Ponadto, w czasie podlewania należy unikać moczenia liści czy całego krzewu – nawadniamy bezpośrednio glebę pod rośliną. Ważna jest też pora podlewania krzaczków - najlepiej robić to rano lub pod wieczór albo późnym popołudniem, tak by unikać palącego słońca w ciągu dnia. Dzięki temu parowanie i straty wody będą mniejsze oraz unikniemy moczenia krzewu i ryzyka poparzenia liści.

Zaniedbanie tych podstawowych zasad uprawy i pielęgnacji pomidorów może wpływać na zaburzenia wzrostu i owocowania roślin, w tym także rozwój chorób grzybowych lub wystąpienia nieprawidłowości fizjologicznych.

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Usuwanie liści a dojrzewanie pomidorów

Oprócz zapewnienia optymalnych warunków uprawy można stosować też sprawdzone sposoby na bezpośrednie przyspieszanie dojrzewania owoców pomidorów. Jednym z nich jest usuwanie nadmiaru liści i pędów bocznych. Obrywanie liści (szczególnie w dolnych partiach krzaczków), jak i wybujałych pędów bocznych powoduje, że roślina kieruje całą energię na dojrzewanie owoców. Trzeba przy tym pamiętać, by nie usunąć zbyt dużo liści, aby nie zaburzyć procesu fotosyntezy. Na krzaku pomidorowym powinno się utrzymywać kilkanaście liści, w tym 3-4 w części wierzchołkowej.

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Ogławianie i usuwanie nadmiaru kwiatów pomidorów

Skierowanie maksimum energii rośliny na budowanie i dojrzewanie owoców pomidorów można też osiągnąć poprzez ogławianie, czyli uszczykiwanie (usuwanie) pędu szczytowego krzewu. Wystarczy oderwać palcami (szybkim ruchem skrętnym) lub przyciąć ostrymi, czystymi nożyczkami wierzchołek pędu głównego, tak by nad najwyżej położonym gronem z owcami pozostało jedynie kilka liści. Dzięki temu ograniczamy wzrost (niepotrzebny już w tej fazie uprawy pomidorów) i przyspieszamy dojrzewanie owoców na krzaczku.

Dla poprawy jakości plonów pomidorów, w tym także ich dojrzewania często stosowanym zabiegiem jest też ograniczenie nadmiernej ilości kwiatów, a przez to zawiązków owoców. Chodzi o zmniejszenie ilości owoców, ale za to uzyskanie większych i lepszej jakości. Lepiej mieć pomidorów nieco mniej, ale dorodnych, ładnie wybarwionych i lepszych w smaku niż dużą ich ilość, ale kiepsko wybarwionych i mniejszych. Stąd właśnie zabieg usuwania z krzaków części kwiatów w okresie kwitnienia pomidorów.

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